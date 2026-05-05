прогноз на матч Кубка России, ставка за 1.80

6 мая в первом матче финала Кубка России Пути РПЛ сыграют сыграют «Спартак» и ЦСКА. Начало игры — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.80.

«Спартак»

Турнирное положение: после 23 туров «Спартак» занимают четвертое место в таблице РПЛ с 48 очками в активе.

Последние матчи: в последнем туре РПЛ московская команда потерпела восьмое поражение в чемпионате, проиграв поединок самарским «Крыльям Советов».

Ранее в Кубке России «Спартак» смог пройти «Зенит» в полуфинале Пути регионов в серии пенальти со счетом 7:6, завершив основное время вничью (0:0) и проиграв на стадии 1/4 финала Пути РПЛ московскому «Динамо» с общим счетом 3:5.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмирован защитник Срджан Бабич.

Состояние команды: Отметим, что у «Спартака» в семи последних матчей Кубка России всего одно поражение при шести выигранных поединках. В целом, после возобновления сезона московский клуб проиграл четыре из 13 встреч. Это помогло «Спартаку» подняться в первую пятерку чемпионата, но хватит ли напала на финальный матч Кубка России?

ЦСКА

Турнирное положение: ЦСКА находится на шестой позиции в чемпионате России после 23-х туров, набрав 45 очков при 13 победах, шести матчах вничью и девяти поражениях.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в последнем матче РПЛ армейски коллектив продлил серию без побед, проиграв в домашнем матче питерскому «Зениту» со счетом 1:3.

Ранее в Кубке России ЦСКА разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 5:2 на стадии второго раунда полуфинала Пути Регионов и упустил преимущество в двухматчевой серии против «Краснодара» в полуфинале Пути РПЛ, выиграв первую встречу со счетом 3:1 и проиграв 0:4 во второй.

Не сыграют: травмированы — Игорь Акинфеев (в) и Мойзес (з).

Состояние команды: ЦСКА в последних пяти матчах не знает побед. Московская команда сыграла трижды вничью и проиграла два поединка, выпав из первой пятерки РПЛ. Однако Кубок — это тот самый турнир, который может сгладить неровный сезон для армейцев, учитывая недавнюю смену главного тренера.

Статистика для ставок

В двух матчах этого сезона команды по разу обыграли друг друга

Последний матч между командами завершился победой «Спартака» со счетом 1:0

ЦСКА пропустил шесть мячей в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Спартака» дают 1,78, а на ЦСКА — 4,50, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,94, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,80.

Прогноз: Ожидаем в матче минимум 3 забитых мяча в сумме от команд. Сыграем на этой ставке, как на основной.

1.80 ТБ 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Спартак» — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 1.80.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на форе «Спартака» в матче. «Красно-белые» в последних матчах идут намного лучше ЦСКА и смогли выиграть последний матч против армейцев.

2.34 Фора «Спартака» (-1) Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч «Спартак» — ЦСКА принесёт прибыль 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Фора «Спартака» в матче за 2.34.

Не пропустите

Дерзкая ставка на матч «Спартак» — ЦСКА с коэффициентом 6.25.