Леонид Трахтенберг: Черчесов не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ

Многолетний пресс-атташе московского «Спартака», известный журналист Леонид Трахтенберг в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ахмата» и первой победе грозненцев под его руководством над «Зенитом» (1:0) в четвёртом туре РПЛ, а также вспомнил игру сборной России против Испании на ЧМ-2018.

«В игре с "Зенитом" от футболистов "Ахмата" требовалась колоссальная отдача»

– Как вам первый матч «Ахмата» после назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба?

— Когда задаёте этот вопрос, наверное, ожидаете в моём ответе какой-то элемент сенсационности. Но если попытаться охарактеризовать в двух словах игру «Ахмата» и победу над «Зенитом» (1:0), то есть такая старая и проверенная формула, которая не раз подтверждалась жизнью и не только на футбольном поле: порядок бьёт класс. Я понимаю, что это только первые шаги, и Черчесов об этом говорил. Тем не менее конёк Станислава Саламовича — дисциплина и порядок на поле и при подготовке на тренировках, в быту. Ему важна полная концентрация от игроков, команда должна быть полностью погружена мыслями о предстоящем матче. А Черчесов — ученик Бескова, и когда Константин Иванович отчислял из команды признанных ещё вчера лидеров, то говорил: «Он перестал делу помогать». Вот Черчесов, как и Бесков, будет работать только с теми людьми, которые будут делу помогать. И в игре с «Зенитом» мы увидели первые плоды его работы.

– Добавил характер команде.

— Он добавил не только характер. Характер у грозненской команды был всегда. Тут как раз нужно было, возможно, сдержать эмоции после его назначения. Говорят, что, когда приходит новый тренер, происходит эмоциональный всплеск. Когда это возникает, здесь на самом деле есть две стороны медали: с одной стороны, мы можем говорить о позитивном настрое, желании себя проявить, прыгнуть выше головы, но, с другой стороны, это может помешать хладнокровно и расчётливо выполнять те задания, которые даёт тренер каждому футболисту в отдельности и команде в целом. Эмоции могут захлестнуть, и тогда они идут во вред. Поэтому тут должна быть золотая середина. На мой взгляд, это удалось сделать новому-старому тренеру «Ахмата».

Нельзя сказать, что игра грозненцев в первом матче при Черчесове была какой-то зрелищной. Но люди, которые более-менее разбираются в футболе, понимали, что он хочет от команды и каждого игрока. И каждый футболист это тоже понимал, что и было видно. Было понятно, за счёт чего «Ахмат» может в лучшем случае сохранить свои ворота в неприкосновенности. Тем более, с таким замечательным вратарём, как Шелия. А, с другой стороны, было понятно, за счёт чего Черчесов хочет добиться результата в матче против «Зенита». Но мы вне зависимости от соперника «Ахмата» понимали бы тренерский замысел, а это очень важно: вот так команда играет в обороне, а вот так в атаке.

Всё о футболе России

— А что можете ещё сказать об игре «Ахмата» с «Зенитом»?

— Каждый футболист в игре с «Зенитом» знал свой маневр. Вот говорят тренер-мотиватор. Мотивировать команду, у которой нет игры, где футболисты выходят на поле и не понимают за счёт чего могут добиться преимущество на своей половине поля, в середине, вскрыть оборону соперника, при всём желании не получится. Здесь очень важно было, чтобы игроки поверили в себя, а после такого старта перед Черчесовым стояла двойная задача, потому что требовалось психологически восстановить футболистов и найти какие-то слова, козыри, чтобы убедить их, что этот матч можно не только свести к ничьей, но и попытаться победить. Поэтому в игре с «Зенитом» требовалась колоссальная отдача, даже стопроцентной отдачи не хватило бы. Каждый игрок должен был сыграть так, чтобы он с поля до раздевалки уходил с трудом, и не играть эгоистично, а на команду. В другом случае ни о какой победе не могло идти и речи.

«Черчесов очень дорожит своей репутацией»

— Мне кажется, по своей психологии Черчесов в первый сезон ставит себе задачу занять место не ниже восьмого.

— Вы правы, что цель должна быть, и к ней нужно стремиться. Футболисты должны знать цель, а не просто выходить и играть. Она может быть выполнена не на сто процентов, но должна быть. И, конечно, соизмерима с теми возможностями, которые у тренера есть. Условно если «Ахмат» окажется завтра в Лиге Европы, то ставить перед собой задачу выиграть этот турнир — это нереально. А когда Черчесов работал в «Динамо» и выиграл в этом еврокубке шесть игр в группе, и команда играла очень хорошо, то с ней уже можно поставить такую цель. Нужно ставить реальные цели и знать, как их добиваться: это должны понимать тренеры, футболисты, руководство клуба.

Я не хочу загадывать, какое место займёт Черчесов, пока прошёл только один матч. Но цель поставлена, он — амбициозный тренер, не пришёл бы в команду, чтобы просто сохранить место в РПЛ. Конечно, Станислав Саламович будет строить такую команду, которая бы отвечала его требованиям, требованиям современного футбола, и прониклась тренерскими идеями. А какое место займёт «Ахмат» Черчесова — мы с вами посмотрим. Ему не нужно, чтобы ему пели дифирамбы после игры с «Зенитом», у него нет времени, чтобы их выслушивать. У него сейчас много работы.

Я, например, не понял, почему «Ахмат» пригласил Сторожука, какие у него есть достижения, чтобы возглавить такую команду? Я часто не понимаю назначения тренеров в клубы, когда мы не знаем или понаслышке знаем фамилию специалиста. И судорожно в интернете смотрим его достижения. И когда с ним наступает фиаско — а команда в таком случае как правило на это обречена, то удивляться этому не приходится. Скажу вам больше, что у хорошего тренера с хорошим реноме тоже может не заладится в новой команде, он может оступиться. Но, по крайней мере, когда этого специалиста приглашают, мы понимаем, почему пригласили именно его. Как в данном случае — Черчесова

Станислав Черчесов globallookpress.com

— Потому что мы понимаем, что Черчесов способен вывести команду…

— На другой уровень. А не на таком, на котором «Ахмат» находился в конце прошлого и начале нынешнего сезона. Когда Черчесов назначили в грозненскую команду, у нас не возникло вопроса, почему именно его назначили на пост главного тренера, правильно? Не буду перечислять все тренерские достижения. Но помимо всего прочего Станислав Саламович знает кавказский менталитет. Он владеет английским и немецким языком. Его сегодня не смутишь наличием легионеров, до них тоже может достучаться. И Черчесов достаточно хорошо знает и сегодняшний «Ахмат», потому что если тренер не работает с командой, то это не означает, что он её не знает.

У Владимира Григорьевича Федотова были большие перерывы в карьере между клубами, но я видел его практически на каждом матче в Москве и иногда на выездах. Он сидел с блокнотом, записывал составы, чертил тактические схемы. То есть, настоящий тренер работает даже тогда, когда никого не тренирует. И Черчесова тоже можно было встретить на той или иной игре, понятно, что большинство матчей он смотрел по телевизору, но очень часто его операторы выхватывали и на стадионах. Он постоянно погружен в работу и был готов возглавить клуб. В итоге оказался в «Ахмате». Но Черчесову важно, чтобы приняли его условия — имею в виду не финансовые, а требования: в раздевалке никого не было, какую бы должность человек не занимал. Для примера говорю. Если Черчесов после переговоров увидит какую-то маленькую долю недопонимания, его никакими деньгами не соблазнишь.

Календарь и таблица РПЛ

— Да, Станислав Саламович — принципиальный человек.

— Он не только принципиальный человек, для него дороже его имени и команды, в которой он работает, ничего нет. Черчесов очень дорожит своей репутацией. Её нельзя купить ни за какие деньги.

И ещё важный момент: часто бывал в Грозном ещё во времена СССР и уже в российское время. Знаю, что в Чечне любят футбол и свою команду, разбираются в футболе. И вот на матче с «Зенитом» трибуны, мягко говоря, были полупустыми. Черчесову предстоит не менее важная задача — вернуть зрителя на трибуны. Для актёра, исполнителя нет ничего страшнее уйти со сцены под стук своих каблуков. То же самое для футболистов. Стадион должен заполняться до отказа, как в старые-добрые времена «Терека» и «Ахмата».