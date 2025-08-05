Андрей Кобелев: В матче «Зенита» и ЦСКА борьбы увидели больше, чем футбола

Эксклюзивное интервью корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дал Андрей Кобелев, отыгравший за «Динамо» 12 сезонов в союзном и российским первенствах, а затем еще на протяжении семи лет возглавлявший бело-голубых. Кроме того, собеседник издания выступал за «Зенит» и тренировал «Крылья Советов».

«У ЦСКА слишком слабая атака, чтобы бороться за чемпионство»

— Начнем с двух центральных матчей 3-го тура российской Премьер-лиги. «Зенит» — ЦСКА (1:1) — ничья по делу?

— Думаю, что по игре, равная приблизительно она была. Да и в целом матч был хорошего качества. Вполне себе на уровне для старта сезона. Но борьбы, конечно, увидели больше, чем собственно футбола. Игра была закрытой. Моменты по большому счету только в конце появились. Когда играют топ-команды нашего чемпионата, хотелось бы более яркого зрелища, с разнообразными комбинациями, постоянной интенсивностью. Но на старте сезона этого трудно ожидать.

— «Зенит» достаточно мощно начинает матчи, но почему затем теряет инициативу?

— Действительно, мы это видим не в первый раз. Особенно показательной была встреча в Казани, где вели 2:0 и сыграли вничью. Не готовы физически на 100 процентов.

— Вендел, будто отмаливая грехи, на сей раз был убедительнее Жерсона?

— Вендел провел неплохой матч. Но поскольку пропустил предсезонную подготовку, должен набирать через игры, чем и занимается. Вел игру «Зенита» в большей степени именно он. Видно, решил для себя, что раз уж не ушел, обязан в полной мере отрабатывать контракт. А Жерсон ничего не показал. Но ему нужно набрать необходимые кондиции, пройти период адаптации, вписаться в коллектив, понять тактические законы тренерского штаба. А скорость этих процессов зависит от индивидуальных особенностей человека. И еще я бы отметил отсутствие Луиса Энрике, чью роль для питерской команды трудно переоценить. Если уедет в Аравию, это большая потеря.

— Не очевидно, что Лусиано предпочтительнее Кассьерры, да и Александр Соболев разве не может рассчитывать на месте в старте?

— Кажется, чемпионат только начался, но уже сыграны три тура. И после каждого возникают подобного рода вопросы. А так мы видим, что Соболев хорошо вышел на замену — попал в штангу, реализовал пенальти, головой неплохо пробил. Пошла другая игра, более острая, с обилием фланговых подач. Но такова задумка тренерского штаба, чтобы этих игроков выпускать со скамейки, когда соперник уже «подсел». Лусиано забил и отдал перед этим на Кубок. И для тренеров очень хорошо, что на лавке у них есть такие игроки, которые могут едва появившись на поле, сделать результат. Как говорится, приятная головная боль.

Сейчас для Семака главный вопрос не кого выпускать сразу, кого потом, а как привести всех к общему знаменателю. Все-таки это еще далеко не та сыгранная атакующая линия «Зенита», которая штамповала очки и золотые медали с Кузяевым, Клаудиньо, Венделом и Малкомом. Они были настолько сыграны, что хватало двух-трех недель подготовки, чтобы сходу вкатиться в сезон. Здесь пока, конечно, не так. Но будут побеждать с такими качественными футболистами, как только сыграются и подтянут физическую форму.

— «Зенит» бил пенальти в каждом из трех туров, но здесь скорее он был, чем «космический» в Казани?

— Ну, ставят сейчас такие, какие в наше время в страшном сне не приснились бы. В Казани он был «космический» лишь потому, что мяч буквально с неба свалился. И вчера мы видели, что уже «Рубин» бил крайне сомнительный за минимальное касание уже у лежащего игрока. Но таковы суровые законы VAR, раз есть касание отставленной руки — пенальти. Здесь тоже был фол Кругового по неосторожности, ничего не попишешь.

— Алеррандро вроде бы не был заметен, но забил важнейший гол, первый гол за ЦСКА. Это все же лучший выбор на сегодня?

— Думаю, что да. Форвард должен забивать голы, а он выглядит самым нацеленным на ворота. К тому же, куплен за большие деньги. Долго адаптировался, может сейчас прорвет. Но вообще у армейцев недостаточно сильный состав в атаке, чтобы бороться за чемпионство. Трудно представить, что будут побеждать от матча к матчу, хотя сейчас уже давно не проигрывают. Но их место в «пятерке».

«В матче с "Динамо" краснодарцы играли рационально»

— Феномен Джона Кордобы помешал «Динамо» дотянуть до ничьей в Краснодаре (1:0)?

— Конечно. Я всегда говорил, что это лучший нападающий РПЛ, который может в одиночку решить исход любого матча. Это он и делал в «Краснодаре» последние два года. И пусть не забивал до этого в первых матчах, старался, цеплялся за все мячи, но очень медленно шла поддержка. Все время, будто отрезан от команды, а нужно в помощь хотя бы пару человек. Получалось, что Кордоба принимает, отдает назад, и атака замедляется, поскольку за ним не успевают. Но даже один, как видите, в поле воин — всегда прессингует, в большом порядке.

— Куда отлетел от колумбийца Матвей Глебов?

— Далековато сначала было до ворот, не стал сближаться, потом уже фолить не захотел. Тут надо смотреть, что делали защитники, почему стояли и смотрели, а хотя бы не перекрывали створ, что удавалось им в предыдущих эпизодах. Не надо на одного Глебова все валить.

— Такие потери в обороне для динамовцев невосполнимы?

— Ну, конечно, Осипенко, Фернандес, Лакcальт — игроки более высокого уровня, ощутимо их отсутствие. Если бы играли с командой второй «восьмерки», могли не заметить потери бойцов. А в Краснодаре при таком давлении, это очень трудно. Вот и не дотерпели, хотя Кордоба на то и есть Кордоба.

— Вновь прибывший бразилец Рубенс пока явно не Битело?

— Ну, он вообще ни разу ни Битело, даже по позиции. Тот градообразующий, техничный, быстрый. Рубенс левее действует, с иным функционалом. Только приехал, первый матч сыграл. Мне всегда нужно 4-5 игр посмотреть, чтобы разобраться в футболисте. Пока видели только, как играет с командой, которая атакует. Теперь надо увидеть, как будет с теми, которые обороняются. Как дома, как на выезде. Это не одно и то же.

— Но даже в таком составе от «Динамо» можно было ждать больше, чем 3 удара всего и 0 в створ?

— Ну, написали, что это в первый раз за 16 лет, чтобы из пределов штрафной ни разу не ударили. Гладышев пока не тот, что на финише прошлого сезона. А вот, что Сергеев не бил, это странно. Ну, и без Караскаля, без Битело команда в атаке, конечно, совсем другая. Об отсутствии Тюкавина я уж не говорю. Это трио и солировало два последних года. Состав с учетом Глебова наполовину новый. Опять-таки необходимо время. А его особенно нет. Не успеем обернуться, как уже треть чемпионата пройдет. Очки уже по этой осени руководители считать будут.

Краснодар — Динамо Краснодар

— «Краснодар» достаточно «накрывал», или требовалось большего, чтобы не доводить дела до самой концовки?

— «Краснодар» играл рационально. Когда была возможность, накрывали, когда нет, отходили. Постоянно пресинговать в начале сезона, так никаких сил не хватит. Поэтому, конечно, надо волнами. Условно говоря, при потере «Динамо» разыгрывает, можно сразу пойти в отбор. Потом передохнуть, аритмия такая, как у Лобановского должна быть, помните, наверное. Где-то по разряженному пространству атаковать.

— Краснодарцы 6 раз попали в офсайд. Проблема?

— Нет. Во-первых, это говорит о том, что динамовцы грамотно располагались. Не садились глубоко, тогда бы и офсайдов не было. Делали высокую линию обороны, чуть открывая тылы. Во-вторых, краснодарцы бежали вперед, но не было последнего своевременного паса. Где-то опаздывали с передачей, где-то забегали раньше времени за спины. Абсолютно нормальная картина для такого характера игры. Мы же все видели прошлогоднюю «Барселону».

— Дуглас пока выигрывает конкуренцию в центре поля у Никиты Кривцова?

— Это работа тренера решать такие вопросы в каждодневном режиме. Есть еще явно не бесталанный француз (Перрен), который пока не играл. Кто лучше выглядит на данный момент, того и будут выпускать, без скидок на былые заслуги. Уже пошли кубковые матчи, будут играть через два дня на третий, через три на четвертый. Ротация необходима. Разберутся, не волнуйтесь за них.

— Абсолютно не волнуюсь. Но вижу, что никак не разберутся, кто должен исполнять штрафные с левого фланга?

— Вот сейчас их было много, поэтому бросилось в глаза. Видели, что Сперцян крутит в створ, а Оласа от вратаря. Ну, здесь не получалось, не пошли подачи в этот день оттуда. Когда же Сперцян справа подавал, все достаточно остро получалось. Еще раз скажу, что динамовцы вполне надежно сыграли в обороне даже с этим набором защитников. Потом вопрос, откуда штрафной. Если далеко, то вообще надо разыгрывать. И необходимо менять то, к чему защитники уже готовы. А когда 23 метра до ворот, конечно, делать прямую передачу.

— Как вам 35-летний арбитр Иван Абросимов, который ведет себя на поле, будто бандит с большой дороги?

— Никогда не обращал внимания на судей, у них своя работа. Ну, по его мимике можно было предположить, что это ответная реакция. Мы же не знаем, что и как ему говорили футболисты. Это тоже нелегкая на рефери проблема решить, как что воспринимать, чтобы не выпустить игру из-под контроля.

— Может эта драматичная победа стать поворотным моментом для чемпиона?

— Синдром постчемпионского сезона в любом случае может сказаться. Не совсем понимаю, что такое переломный момент. Команда слаженная, укомплектованная, цельная, с четким тренерским подходом. Нужно вернуть прошлогоднюю хорошую наглость, для чего, возможно, потребуются сверхусилия. Удержаться на вершине, как известно, всегда сложнее, чем на нее забраться.

«"Спартак" — очень разбалансированная команда»

— Еще одна драматическая развязка случилась в матче «Акрон» — «Спартак» (1:1). С учетом всего произошедшего, кто был ближе к победе?

— «Спартак» мне вообще непонятен, поэтому трудно говорить, когда ближе он, когда соперник, даже в большинстве. Слишком много игроков в стане красно-белых, очень разношерстная публика. Вообще разбалансированная команда, взять прошлогоднюю осень и сравнить ее с весной. Сейчас с такой игрой будут 5-6-е.

— Три красные карточки на старте сезона — недоработка спартаковской раздевалки?

— Я не знаю. Но когда Заболотный на 7-й минуте летит с прямой ногой и даже не пытается ее согнуть, причем здесь раздевалка. И здесь две желтые на 44-й и 45-й минутах, когда Хлусевич во втором эпизоде не только на ногу наступает, но еще и за трусы хватает. О чем думает человек!

Красная карточка Хлусевичу «Спартак»

— Жедсона надо было ставить буквально с корабля на бал?

— Только тренер знает, насколько он был готов к игре. В аэропорту от журналистов неплохо бежал. Если серьезно, новые партнеры, новая команда, новый чемпионат. Опять же, будь команда единым целом, мог и сразу вписаться. А тут то одни появляются, то другие. У команды, которая всерьез на что-то претендуют, всегда должны постоянно выходить 9-10 стабильно основных и 1-2 меняться. Жедсон не попал в игру. Тем более, опять какая-то новая схема была. То в два нападающих играют, то в одного, то в три, то в пять, то в десять — не понимаю пока, чего он хочет.

— Манфред Угальде настолько плох, что после удаления именно его меняют на защитника?

— Я вообще не знаю, зачем он стал подвергать его место сомнению. Прекрасно выглядел прошлой осенью, великолепно выбегал, команда играла. Потом все пошло наперекосяк. Зачем-то за огромные деньги взяли этого Ливая, который сидит на лавке. Теперь Заболотного. Сами все ломают собственными руками.

— Вышедшие во втором тайме Пабло Солари и Игорь Дмитриев были, согласитесь, единственными светлыми пятнами?

— А что тут говорить? Соорудили гол, чего еще ни разу не сделали нападающие.

— Почему хозяевам не удалось в большинстве завладеть инициативой?

— «Акрон» не обладает теми футболистами, которые даже с численным перевесом легко решат вопрос контроля мяча. Потом футбол, не хоккей. Да и «Спартак», так уж пошучу, уже наловчился играть в меньшинстве.

— Что творится у «Акрона» с пенальти, когда вдруг бьет человек, шесть лет не подходивший к точке?

— Вакханалия какая-то на, мой взгляд. Ситуация в любой команде должна быть простая — есть три пенальтиста под первым, вторым и третьим номерами. Если первый не играет, бьет второй и так далее. А когда три человека дерутся за этот мяч, он и полетит в небеса по итогу. При 3:0, 4:0 может кто-то подойти и попросить. Но при 0:0 — явное нарушение тренерской установки. В конце же пробил Дзюба. Почему не сделал этого в первом случае?

«Остаться на самом верху "Локомотиву" будет тяжело»

— Победу «Локо» над «Пари НН» в Грозном (2:3) легкой прогулкой, согласитесь, не назвать?

— Ну, если Митрюшкин 7 сэйвов сделал, наверное, нет. Главное, что набрали три очка и лидируют без потерь. Через 5-6 туров все примерно будет ясно. Но вряд ли кто-то вклинится в спор «Зенита», «Краснодара» и московских команд. А «Локомотиву» будет тяжело остаться на самом верху.

— Тем не менее, Алексея Батракова с полным основанием можно считать героем старта?

— Не люблю такие ярлыки клеить. Но что парень второй сезон показывает яркую игру, это факт. Однако, только если проведет весь нынешний сезон на стабильном уровне, можно будет говорить, что это уже готовый футболист.

Пари НН — Локомотив Пари НН

— Может уехать куда-то по протекции Жоао Феликса?

— Даже если эта переписка не хохма, зачем ему куда-то уезжать в ближайшие два года? Чтобы сломать свою карьеру, как Захарян, который в Испании уже сколько лет штаны протирает. Еще пару лет поиграть здесь, тогда уже задуматься о каком-то трамплине. А так, уезжать, безусловно, надо, но всему свое время. И обязательно к тому тренеру, который хочет тебя видеть, наплевав на какие-то агентские интересы.

— Что после четырех поражений делать Алексею Шпилевскому, на «домашние» матчи команды которого по 200 человек приходит?

— Хороший вопрос. Чемоданы паковать. Всегда говорил, что зарубежных специалистов у нас ценят больше своих. А человек приезжает, и ничего хорошего для команды не происходит. И начинает рассказывать, что оказывается страна не та, чемпионат не тот, футболистов ему не тех купили. Поэтому если еще 3-4 игры результата не будет, конечно, его выкинут из Нижнего. Поедет на Кипр опять назад.

— С полным основанием лавры с Батраковым может разделить другой «железнодорожник», арендованный «Крыльями»?

— Ну, Раков, конечно, производит впечатление. Хотя пара мячей — чистое везение. Но мне нравится его заряженность на гол. Плюс он быстрый, обыгрывает смело, берет на себя, а для нападающего это очень важно. Самоуверенный в хорошем смысле для своего возраста. Ну, и удар поставленный. Безусловное открытие начала сезона.

— Как объяснить такой разгром ростовчан дома (1:4)?

— Так и объяснить, что человек аналитиком работал 15 или 20 лет, а его оставляют главным тренером. Одно дело помогать, а другое быть первым. Они все пишут, что здорово играли, не повезло. Ну, вот еще пара таких «невезений», и поедет домой. Или вернется к аналитической, так скажем, работе.

— Джонатан Альба вообще как-то несолидно смотрится у бровки, вам не кажется?

— Давайте не будем обращать внимания на внешний вид, у каждого человека своя комплекция. Может носить, что хочет, если устраивает руководство. Куда важнее, что с бухты-барахты оставляют тренера-аналитика. Думаю, все четыре клуба с нулем очков в турнирной таблице довольно быстро поменяют тренеров. Тогда они на новых дрожжах могут стартануть и опять все будут в куче.

«Для "Рубина" Даку делает разницу»

— «Балтика» показала лучший старт для выходцев из первой лиги. Всерьез и надолго?

— Мне кажется, что нет. Еще раз повторяю, к 10 туру все встанет на свои места. «Балтика» будет в итоге где-то 8-10-й. Но она очень хорошо провела все три матча. 7 очков — огромное подспорье на данный момент. 32-33 нужно набрать, чтобы остаться, а у них уже 7. Поэтому могут почувствовать уверенность, играть расковано.

— «Оренбург» вправе сетовать на перебитый пенальти, или результат в Калининграде (3:2) по игре?

— Вышел вратарь, значит надо перебивать. А чуть-чуть не чуть-чуть, сетовать — не сетовать — это все в пользу бедных.

— Ираклий Квеквескири крепко высказался после матча в раздевалке, видели?

— Правильно сказал все, не мальчик уже. А что в новой команде, так у каждой свои законы. «Оренбург» должен был играть в первой лиге, а играет в Премьер — он об этом и говорил. Такое только на пользу пойти может.

— Еще слышали наставника «Ахмата» Александра Сторожука во время водопоя. В чем там была суть претензий?

— Ну, кто это для меня, так скажем, чтобы разбирать и оценивать его слова. Тем более, по последней информации уже пошел на выход.

— Что произошло в моменте с голом Гамида Агаларова на 32-й секунде, благодаря которому Махачкала и выиграла у «Ахмата» — 1:0?

— Все бывает. Сейчас все пытаются быстро доставить мяч. Второй момент, что большинство команд не готово к чемпионату на 100 процентов. Поэтому и происходят эти, казалось бы, простые, не вынужденные ошибки. Отсюда столько курьезных голов.

Даку с мячом «Рубин»

— По аналогичному сценарию развивался и заключительный матч тура «Рубин» — «Сочи» (2:1), где хозяева быстро повели в счете, но затем инициативой владели гости. Не повезло в целом сочинцам?

— Да почему не повезло? «Сочи» строит рисковую игру через короткую и среднюю передачу. А «Рубин» наоборот сознательно отдает мяч и территорию. Но за счет хорошо выстроенной обороны, быстрых атак, стандартов добивается результата. И Даку делает ту самую разницу, которую мало кто способен в российском чемпионате.