Кордоба снова похоронил «Динамо»: «Краснодар» справился с командой Карпина

«Динамо» впервые проиграло под руководством Валерия Карпина, так и не сумев создать ни одного опасного момента. А «Краснодар» выжал максимум из своей атаки — и всё решил точный удар Кордобы под перекладину в концовке.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Динамо 1:0 Гол: 1:0 Джон Кордоба (87')

К матчу в Краснодаре «Динамо» подошло с длинным списком потерь: ни Осипенко, ни Бителло, ни Фернандеса, ни Лаксальта — всех оставили вне заявки медики. Учитывая, что до этого уже выпали Тюкавин, Артур, Майсторович и Чавес, Карпин оказался в тяжёлом положении.

Пришлось строить оборону вокруг пары Кутицкий — Маричаль, а в центр полузащиты бросать 19-летнего Александрова. На фланге появился новичок Рубенс, который провёл всего пару тренировок.

Краснодар — Динамо https://t.me/fckrasnodar

Для игры с чемпионом — состав, мягко говоря, экспериментальный. И Карпин это понимал. Весь план сводился к обороне: прессинг, плотность, сдерживание Кордобы и Сперцяна. С нападением же у «Динамо» не вышло ничего — за 90 минут ни одного удара в створ.

Крики, стыки и нули на табло

Игра с первых минут пошла очень тяжкая: много единоборств, жёстких столкновений, споров с судьёй. Обоим тренерам — Мусаеву и Карпину — достались «горчичники» за эмоциональные выкрики в адрес Абросимова. Футбол получился вязким, с минимумом моментов.

У «Краснодара» были подходы, но без остроты. Лишь в одном эпизоде мяч после скидки Кордобы достался Са — и тот аккуратно покатил его прямо в руки Лунёву. «Динамо» же по-хозяйски играло в подкатах и перехватах, но про чужую половину почти забыло. Единственный удар — от Рубенса, но и тот сильно мимо.

Краснодар — Динамо https://t.me/fcdynamo

Кордоба дожал москвичей

После перерыва сценарий не изменился. «Краснодар» владел мячом, навешивал, пробивал — всё мимо. Карпин бросил в бой Зайнутдинова и других свежих игроков, но игра по-прежнему не клеилась. А у «быков» пошёл навал: три удара подряд — два от Кордобы и один от Тормены — Лунёв потащил. Са с линии штрафной не попал. Нервы росли.

И всё же, на 87-й минуте, сработал фактор Кордобы. Джон на краю штрафной принял мяч от Сперцяна, сместился чуть в центр и приложился — точно в перекладину и за линию ворот. Мощно, красиво и, как обычно, вовремя.

Джон Кордоба https://t.me/fckrasnodar

Колумбиец — с большим запасом лучший нападающий РПЛ, но самое важное — он может включить дополнительную передачу в ключевой момент. Тот факт, что «Краснодар» сохранил у себя Кордобу — в разы полезнее любого летнего трансфера.

Победа «Краснодара» на классе — и тревожные звоночки для «Динамо»

Финальный штурм от «Динамо» так и не начался: не было ни энергии, ни структуры, ни идей. У команды Карпина — четыре очка в трёх турах и список травм длиннее, чем список ударов по воротам за матч.

Календарь и таблица РПЛ

А «Краснодар», пусть и без яркости, но выдал по-настоящему чемпионский характер. Победа над «Динамо» — уже шестая подряд в РПЛ. И пусть Кордоба снова затащил в одиночку, но у Мусаева теперь — шесть очков и шанс быстро догнать лидеров. У Карпина — всё ещё идёт процесс адаптации московской команды под свой стиль.