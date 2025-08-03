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    Пять голов при пустых трибунах: «Локомотив» вырвал фееричную победу над «Пари НН» в Грозном

    Батраков и Пиняев снова зажгли в атаке железнодорожников

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    Игроки Локомотива празднуют гол
    Три гола за три минуты, два росчерка высшего футбольного мастерства, первая осечка Митрюшкина, гол Пиняева и тревога за здоровье Батракова. Всё это — в ярчайшем матче третьего тура РПЛ, который почти никто не увидел вживую. «Локо» — по-прежнему с идеальным стартом, «Пари НН» — с нулём очков и всё ещё без своего стадиона.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Локомотив 2:3
    Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (29'), 0:2 Алексей Батраков (59'), 1:2 Вячеслав Грулёв (60'), 1:3 Сергей Пиняев (62'), 2:3 Тиаго Весино (72')

    Пока домашний стадион «Пари НН» на реконструкции, команда Шпилевского продолжает скитания по чужим аренам. После Казани — Грозный. И пусть «Ахмат Арена» приняла матч по всем регламентам, атмосфера получилась почти тренировочной. Несколько десятков болельщиков «Локо», голоса игроков, да выкрики тренеров, отскакивающие от пустых трибун.

    Тем временем на поле — активный старт гостей. «Железнодорожники» сразу прибрали мяч и начали осаду штрафной нижегородцев. За первые 10 минут — три угловых и два полумомента. Воробьёв вышел в старте вместо Комличенко и сразу стал цепляться за мячи внизу — игра «Локо» приобрела мобильность. Но первый острый эпизод — за хозяевами: Лесовой пяткой вывел Грулёва на удар, и Митрюшкин спас, вытянувшись в шпагате.

    Этот момент, похоже, встряхнул москвичей. Бакаев убежал по флангу от Карича и выдал ювелирную подачу в центр вратарской. Воробьёв оказался в нужной точке и спокойно замкнул — 0:1. Очередной результативный матч форварда, который, похоже, не собирается отдавать место в основе Комличенко.

    Пари НН — Локомотив
    https://t.me/fclokomotiv

    Батраков рисует в воздухе, Пиняев решает

    Второй тайм начался с выхода Рамиреса и Каккоева, но перехват инициативы «Пари НН» сопровождался всё тем же: удары, перекладина, моменты — но счёт не меняется. Митрюшкин снова тащил всё — сначала перевёл в каркас удар Боселли со штрафного, потом остановил Олусегуна, выскочившего один на один.

    И всё же «Локомотив» нашёл второй. Причём как! Баринов навесил — мяч летел спиной к Батракову. Алексей обработал и щёчкой с лёта вонзил в девятку. Настоящий шедевр. Второй матч подряд — и снова из разряда «не повторить». Жаль только, вскоре Батраков почувствовал дискомфорт и покинул поле. Похоже, мышечная травма — потенциальная потеря к дерби со «Спартаком».

    Алексей Батраков
    https://t.me/fclokomotiv

    Три мяча за три минуты — и снова интрига

    Но стоило расслабиться — и «Локо» чуть всё не отдал. Морозов скинул мяч неудобно, Митрюшкин выбил точно на Грулёва, который сходу пробил в угол — 1:2. Первый гол «Пари НН» в сезоне!

    Пари НН — Локомотив
    https://t.me/fcparinn

    Но буквально в следующей атаке вышедший Пиняев убежал от Каккоева, сместился в центр и закрутил в дальний — фирменный гол Сергея. 1:3, снова плюс два, снова контроль. И снова — ненадолго.

    На 71-й минуте Олусегун прорвался по флангу, навесил, Митрюшкин не зафиксировал — и Весино был первым на отскоке. 2:3! Всего 12 минут — и четыре гола.

    Олакунле Олусегун
    https://t.me/fcparinn

    В оставшееся время мяч почти не задерживался в центре. Обе команды могли забить: Пиняев угодил в штангу, «Пари НН» устраивал финальный штурм. Но счёт остался прежним. Яркий, стремительный матч с двумя мини-камбеками и нестандартными голами завершился победой «Локомотива».

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    Лидер против времени, аутсайдер — не по делу

    «Локомотив» стартует в чемпионате с трёх побед подряд. Пиняев набирает форму, Воробьёв — результативность, Батраков — хайлайты. Следом — дерби со «Спартаком», и оно многое прояснит.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» же снова проиграл, но на этот раз — с яркой игрой. Грулёв, Лесовой, Олусегун и Весино показали атакующий потенциал, а по качеству футбола команда явно не на последнем месте. Проблема — в реализации и системности. Шпилевскому предстоит многое склеить.

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