ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Максим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне

    Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» — о матчах 2-го тура РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Эксклюзив РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Балтика Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Рубин Спартак Сочи ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Максим БеляевМаксим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»Третьи фавориты. Чего ждать от «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ Джанлуиджи ДоннаруммаСтранно, но логично: почему «ПСЖ» готов расстаться с Доннаруммой
  • 17:37
    • Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак»
  • 14:23
    • Даса готов покинуть московское «Динамо»
  • 13:33
    • Рубенс перешел в московское «Динамо»
  • 12:33
    • Галактионов: Вокруг Баринова в «Локомотиве» строится коллектив
  • 15:37
    • Ндойе стал футболистом «Ноттингема»
  • 14:32
    • В «Сьоне» высказались по поводу будущего Антона Миранчука
  • 13:46
    • Месси дал пощечину сопернику в матче Кубка лиг
    Все новости спорта
    Максим Беляев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Беляев
    Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах 2-го тура РПЛ.

    «Второй гол Батракова в ворота "Краснодара" засчитан верно»

    — Как вам «Локо» в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1)?

    — «Локомотив» сыграл прагматично, не лез на рожон, не пытался играть с «Краснодаром» в открытый футбол. Считаю, что во многом это тренерская победа, качественная тренерская работа в недельном цикле, задача которой была нейтрализовать сильные качества соперника — лишить пространства для быстрых атак и создать максимальную плотность между линией обороны и полузащитниками. Далеко не у всех команд получается справиться с этой целью, а «Локомотив» это сделал блестяще.

  • Дмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым
  • Экс-главный тренер «Факела», «Черноморца» и «Сочи» — о втором туре РПЛ
  • 29/07/2025

    • — За счёт каких компонентов «Локо» обыграл «Краснодар»? Чем понравилась игра «Локомотива»?

    — «Закорридили» Кордобу — основную ударную силу в атаке «Краснодара», плотно опекали его, не давали разогнаться, старались не оставлять его один в один с защитником, страховали. «Краснодар» хорош в позиционной атаке, но «Локомотив» был хорошо организован в этом матче, терпели, доигрывали эпизоды и использовали свои шансы в контратаках.

    — Есть те, кто говорит, что Батраков сфолил в моменте со вторым голом, выставляя локоть. На ваш взгляд, было ли нарушение правил, или все в рамках дозволенного?

    — В моменте со вторым голом, если и был контакт локтя и лица игрока «Краснодара», то он был незначительным, неакцентированным. Футболисты в Премьер-лиге держат в уме вмешательство ВАР, игрок «Краснодара» рассчитывал на его поддержку, но решение было принято не в его пользу. Считаю, что гол засчитан абсолютно верно.

    — Что сейчас с «Краснодаром» не так?

    — Желание, самоотдача, азарт — всё перенесено с чемпионского сезона. Цена эпизода, первый гол, который не вытекал из логики игры, и «Локо» удачно использовал сложившиеся обстоятельства. «Краснодар» в порядке, а поражение его только взбодрит.

    — «Локо» стал мощнее по сравнению с прошлым сезоном?

    — «Локо» стал сыграннее и опытнее. Молодая, задорная команда прошлого сезона сейчас смотрится солидней и уверенней. Точно добавили в организации игры в обороне. В матче с «Краснодаром» это было особенно заметно.

    Краснодар — Локомотив

    — Как оцените игру Батракова в матче с «Краснодаром» и в целом в начале сезона?

    — Батраков начинает столбить за собой роль лидера, мозга команды. Приятно наблюдать за его прогрессом и действиями. Даже на лице видна зрелость и готовность брать на себя ответственность. В этом сезоне ему будет уделяться особое внимание со стороны соперников, думаю, он к этому готов.

    — Как оцените трансферы «Локомотива»? В чем сильные стороны этих футболистов?

    — Бакаев, Руденко, Комличенко — новые футболисты в составе «Локо», хорошо работают с мячом под давлением, что называется, могут «посадить» на себя защитника, с их приходом команда будет больше цеплять спорных мячей, что будет выливаться в дополнительное преимущество.

    — Сейчас «Локо» на первом месте. Такая игра — заявка борьбы за чемпионство, за тройку?

    — Пока можно отметить только удачный старт. Такая команда, как «Локомотив», всегда нацелена на чемпионство и стартовые матчи не меняют поставленных задач, как бы они не складывались. Первый шаг длинного пути получился уверенным. Заявки на первое место будут подаваться в конце декабря.

    — В чем ключевые проблемы «Локомотива» сейчас? Соответствуют ли нынешние защитники уровню топ-клуба?

    — Понятно, что Ведрана Чорлуки, в его лучшей форме, в команде сейчас нет, Монтес пока находится в списке качественно талантливых, нужно время и его стремление, чтобы он действительно превратился в лидера и оплот надёжности. Морозов — просто работяга, классический «ковщик», ему в пару нужен опытный и ведущий центральный защитник, тогда он будет расти и прогрессировать. Если у клуба ставка на отечественных футболистов, я только аплодирую. Каких-то острых проблем в Локомотиве на данный момент я не вижу.

  • Батраков прибил чемпиона: «Краснодар» в первом домашнем матче сезона уступил «Локомотиву»
  • Москвичи серьёзно подпортили настроение краснодарским болельщикам
  • 27/07/2025

    • — Какие позиции нужно усилить «Локо», чтобы бороться за чемпионство, тройку?

    — Какую-то конкретную позицию я бы называть не стал, у «Локомотива» сбалансированная обойма, есть кем усиливаться по ходу матча, без потери качества.

    «Станкович добавил себе пару седых волос»

    — К другому матчу РПЛ. Что произошло со «Спартаком» в матче с «Балтикой» (0:3)?

    — Несчастный случай, я бы так сказал, конечно, удаление Заболотного — ключевой эпизод матча, учитывая что это произошло на 11-й минуте встречи. Даже при игре в меньшинстве «Спартак» шёл в атаку и разница в отсутствии одного игрока не ощущалась.

    — Удаления «Спартака» — справедливые? Если, да, то почему?

    — Такие нынче правила, трактовки эпизодов, юридически не подкопаешься, по духу игры можно спорить о целесообразности удаления. Второе произошло в концовке матча, когда результат был уже определён.

    Спартак — Балтика

    — С учётом нынешних результатов Спартака, есть ли чемпионские перспективы у команды при Станковиче?

    — «Спартак» был интересен в прошлом сезоне, естественно претендует на титул чемпиона. Эмоционально при Станковиче команда выглядит мотивированной, заряженной на победу в каждом матче. Удаление повлияло на ход матча с Балтикой. Вполне вероятно, без этого форс-мажора, «Спартак» сейчас делил первую строчку с «Локомотивом», и этот вопрос был отложен на неопределённый срок.

    — Станкович после матча с «Балтикой» сказал, что устал, и ему надо беречь здоровье. Нормально ли так говорить в виду того, что команда должна бороться за чемпионство?

    — Я так понимаю, фраза была сказана в контексте судейских решений. После четырёх спорных решений, в том числе отменённых голов в матче против махачкалинского «Динамо», пару седых волос Станкович себе добавил. Смысл его слов в том, что нужно спокойнее реагировать на спорные решения и беречь свои нервные клетки.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    — В другом матче туре «Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2), ведя 2:0.

    — Преимущество Зенита в два мяча после первого тайма, последние три-четыре года всегда доводилось до победы. Из раздевалки, на второй тайм, вышли с мыслями, спокойно довести дело до логического конца. Моментально пропустили, где-то в уме проскользнуло, что запахло жареным. Первую половину второго тайма осторожничали, в атаке — шаром покати, потом начали включаться, были близки к третьему голу. «Рубин» второй тайм всё равно забрал. И если говорить про футбольную справедливость, в этом матче она торжествовала.

    — Что происходит в целом с «Зенитом»? Это команда — главный претендент за чемпионство?

    — «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство. Глобального доминирования сейчас нет, как в прошлые годы. Качество сохраняет, но сильнее не стал. Конкуренты подтянулись, накопили достаточно сил, чтобы с ним, на равных, конкурировать.

  • Даку снова спас «Рубин»: «Зенит» упустил победу в Казани на последней минуте
  • Команда Семака всё ещё выглядит неубедительно
  • 28/07/2025

    • — Как вам игра новичков «Зенита»?

    — Из новичков с «Рубином» в стартовом составе вышел только Жерсон, видно, что классный игрок, ему понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к нашему чемпионату. В составе «Зенита» есть его соотечественники, думаю, в скором времени, разберётся, что к чему и покажет на что способен.

    «"Ахмат" забыл про компенсированное время»

    — Ещё в одном матче тура «Сочи» разгромно проиграл «Акрону» (0:4). Почему так посыпалась сочинская команда?

    — С «Локомотивом» до 80-й минуты смотрелись очень даже неплохо, потом пропустили три. С «Акроном» к 13-ой устроились на 0:3. Здесь имели место индивидуальные ошибки, а также домашняя заготовка розыгрыша штрафного, всё сложилось для «Сочи» с отрицательной стороны. После такого нокдауна, близкого к нокауту, сложно находить в себе силы для камбэка. Как говорят в футбольном мире: лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза по 0:1. «Сочи» оправится, отряхнётся, качество футболистов позволяет достойно выступать в Премьер-лиге.

    — Есть ощущение, что «Сочи» играет в романтичный футбол, без середины поля, футболисты не вступают в отбор, но играют в атаку. Согласны? Если, да, то в чем?

    — Когда в начале матча получаешь три безответных мяча, ничего не остаётся, как рисковать и большими силами бежать в атаку, чтобы сократить отставание. Рациональность, баланс уходят на второй план. От этого могло сложиться такое впечатление. Предположу, что в следующем матче начнут плясать от печки — уделят особое внимание организации обороны.

    «Акрон»

    — Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сказал, что отдаст минимум половину зарплаты хоть на благотворительность, хоть куда, ибо позорно так играть. И призвал то же самое сделать футболистов. На ваш взгляд, это больше болтология, или реально так сделает тренер?

    — Понятно, что эмоции зашкаливали и, возможно, он был искренним в этот момент. В западном менталитете мерилом успеха выступают деньги, он не знал, что в России всё по-другому устроено. В России раскаиваются, просят прощения, а не откупаются деньгами. А то, что человек неравнодушен к результатам команды — это похвально.

    — Дзюба после матча с «Сочи» сказал, что «Акрон» будет бороться за чемпионство. Это реально? Или просто рекламные слова?

    — Артём любит внимание к себе и за словом в карман-таки полезет, это в его ДНК заложено. Я не вижу ничего плохого, чтобы подогревать интерес к клубу, к себе лично, в такой информационной эпохе мы живём. Буду только рад, если «Акрон» превратится на сезон в русский «Лестер», но история показывает, что за чемпионство борются одни и те же команды.

    — Ещё в одном матче тура победили армейцы. Почему ЦСКА оказался сильнее «Ахмата» (2:1)?

    — «Ахмат» провёл образцово-показательно первый тайм, но забыл про компенсированное время. ЦСКА выдал далеко не самый свой лучший матч, но, чтобы быть чемпионом, важно забирать такие игры, когда чувствуешь себя не совсем в своей тарелке. Для Кругового день оказался астрологически благоприятным, все звёзды для него сошлись.

    — Да, кстати, как вам бенефис Кругового?

    — Круговой тяготеет к атаке, он активный крайний защитник. Не думаю, что была установка от Челестини заполнять определённую зону в штрафной площади при атаке, инициативу проявил он сам, видимо какая-то чуйка одолела его в этот день. Тренер дал ему шанс, которым он сполна воспользовался

  • Круговой в одиночку выиграл матч для ЦСКА: «Ахмат» не удержал преимущество
  • Два гола за две минуты — и игра сделана
  • 27/07/2025

    • — В чём изменился ЦСКА при новом тренере?

    — Сравнения с предшественником проводить рано. Что-то такое необычное в игре ЦСКА в глаза не бросилось. Будем внимательнейшим образом наблюдать. Пока только стадия знакомства с тренером.

    «Вижу в "Динамо" теневого претендента на трофей»

    — А как вам игра «Динамо» в первых матчах?

    — Дерзкая «Балтика» доставила хлопот в матче открытия. «Динамо» пока привыкает к требованиям Карпина. Ещё предстоит много работы по ходу сезона. Состав точно на медали, увидим мы новый, переодетый «Ростов» по стилю игры, или тренерский штаб будет учитывать подбор игроков и их сильные стороны, покажет время.

    — Могут ли в бело-голубые рассчитывать на победу в чемпионате в первом сезоне? Что пока не получается у бело-голубых?

    — Особняком стоит позапрошлый сезон в исполнении «Динамо», вижу в них теневого претендента на трофей. Команда в стадии строительства, с приходом нового тренера. Предстоит нащупать свой рисунок, стиль. Встраивание новых игроков какое-то время будет влиять на взаимопонимание на поле.

    «Динамо»
    globallookpress.com

    — Как вам «Оренбург»? Удивлены ли вы такой игрой? С учётом того, что команда вообще внезапно осталась в РПЛ. Два матча — два очка.

    — «Оренбург» был симпатичен весной, понятно, что готовились к ФНЛ и набирали игроков под задачу возврата в элиту. Но парфюм РПЛ ещё не успел выветриться из команды. Состав — боевой, даже с учётом потери нескольких лидеров. Камерная атмосфера на домашнем стадионе, как допинг для игроков. Может быть самый неприятный выезд, со спортивной точки зрения, для всех клубов. Сюрпризы от этих ребят гарантированы.

    — Один из самых красивых голов в туре — гол нападающего «Крыльев Советов» Ракова, его команда победил «Пари НН» со счётом 2:0. Может его стоило оставить в «Локо»? Уже забил два мяча в чемпионате.

    — В «Локо» продолжал бы пребывать в роли игрока ротации, ждать своего шанса. Сейчас парень окрылился в «Крыльях», попал в струю, на данном этапе нашёл свою команду. Гол в ворота «Пари НН» в какой-то степени спонтанный, в этой ситуации обычно низом «стреляют» вдоль ворот либо делают передачу на второй темп. Может, у него возникла мысль между прострелом и ударом, в любом случае мяч оказался в воротах, а команда ничейный матч превратила в победный на последних минутах. А его гол в ворота «Акрон» в первом туре подчеркивает смелость и нацеленность на удар. Так держать и пожелаю не сбавлять оборотов.

    Всё о футболе России

    — Как вам игра «Крыльев»?

    — Добротная команда, без каких-то серьёзных задач, статус середняка их вполне устраивает. В обоих матчах могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Четыре очка в двух матчах — отличный результат.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.61
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Утрехт — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Партизан — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зверев — Арнальди
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры