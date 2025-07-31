Максим Беляев: «Локо» стал сыграннее, опытнее и добавил в организации игры в обороне

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах 2-го тура РПЛ.

«Второй гол Батракова в ворота "Краснодара" засчитан верно»

— Как вам «Локо» в матче 2-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1)?

— «Локомотив» сыграл прагматично, не лез на рожон, не пытался играть с «Краснодаром» в открытый футбол. Считаю, что во многом это тренерская победа, качественная тренерская работа в недельном цикле, задача которой была нейтрализовать сильные качества соперника — лишить пространства для быстрых атак и создать максимальную плотность между линией обороны и полузащитниками. Далеко не у всех команд получается справиться с этой целью, а «Локомотив» это сделал блестяще.

— За счёт каких компонентов «Локо» обыграл «Краснодар»? Чем понравилась игра «Локомотива»?

— «Закорридили» Кордобу — основную ударную силу в атаке «Краснодара», плотно опекали его, не давали разогнаться, старались не оставлять его один в один с защитником, страховали. «Краснодар» хорош в позиционной атаке, но «Локомотив» был хорошо организован в этом матче, терпели, доигрывали эпизоды и использовали свои шансы в контратаках.

— Есть те, кто говорит, что Батраков сфолил в моменте со вторым голом, выставляя локоть. На ваш взгляд, было ли нарушение правил, или все в рамках дозволенного?

— В моменте со вторым голом, если и был контакт локтя и лица игрока «Краснодара», то он был незначительным, неакцентированным. Футболисты в Премьер-лиге держат в уме вмешательство ВАР, игрок «Краснодара» рассчитывал на его поддержку, но решение было принято не в его пользу. Считаю, что гол засчитан абсолютно верно.

— Что сейчас с «Краснодаром» не так?

— Желание, самоотдача, азарт — всё перенесено с чемпионского сезона. Цена эпизода, первый гол, который не вытекал из логики игры, и «Локо» удачно использовал сложившиеся обстоятельства. «Краснодар» в порядке, а поражение его только взбодрит.

— «Локо» стал мощнее по сравнению с прошлым сезоном?

— «Локо» стал сыграннее и опытнее. Молодая, задорная команда прошлого сезона сейчас смотрится солидней и уверенней. Точно добавили в организации игры в обороне. В матче с «Краснодаром» это было особенно заметно.

Краснодар — Локомотив Краснодар

— Как оцените игру Батракова в матче с «Краснодаром» и в целом в начале сезона?

— Батраков начинает столбить за собой роль лидера, мозга команды. Приятно наблюдать за его прогрессом и действиями. Даже на лице видна зрелость и готовность брать на себя ответственность. В этом сезоне ему будет уделяться особое внимание со стороны соперников, думаю, он к этому готов.

— Как оцените трансферы «Локомотива»? В чем сильные стороны этих футболистов?

— Бакаев, Руденко, Комличенко — новые футболисты в составе «Локо», хорошо работают с мячом под давлением, что называется, могут «посадить» на себя защитника, с их приходом команда будет больше цеплять спорных мячей, что будет выливаться в дополнительное преимущество.

— Сейчас «Локо» на первом месте. Такая игра — заявка борьбы за чемпионство, за тройку?

— Пока можно отметить только удачный старт. Такая команда, как «Локомотив», всегда нацелена на чемпионство и стартовые матчи не меняют поставленных задач, как бы они не складывались. Первый шаг длинного пути получился уверенным. Заявки на первое место будут подаваться в конце декабря.

— В чем ключевые проблемы «Локомотива» сейчас? Соответствуют ли нынешние защитники уровню топ-клуба?

— Понятно, что Ведрана Чорлуки, в его лучшей форме, в команде сейчас нет, Монтес пока находится в списке качественно талантливых, нужно время и его стремление, чтобы он действительно превратился в лидера и оплот надёжности. Морозов — просто работяга, классический «ковщик», ему в пару нужен опытный и ведущий центральный защитник, тогда он будет расти и прогрессировать. Если у клуба ставка на отечественных футболистов, я только аплодирую. Каких-то острых проблем в Локомотиве на данный момент я не вижу.

— Какие позиции нужно усилить «Локо», чтобы бороться за чемпионство, тройку?

— Какую-то конкретную позицию я бы называть не стал, у «Локомотива» сбалансированная обойма, есть кем усиливаться по ходу матча, без потери качества.

«Станкович добавил себе пару седых волос»

— К другому матчу РПЛ. Что произошло со «Спартаком» в матче с «Балтикой» (0:3)?

— Несчастный случай, я бы так сказал, конечно, удаление Заболотного — ключевой эпизод матча, учитывая что это произошло на 11-й минуте встречи. Даже при игре в меньшинстве «Спартак» шёл в атаку и разница в отсутствии одного игрока не ощущалась.

— Удаления «Спартака» — справедливые? Если, да, то почему?

— Такие нынче правила, трактовки эпизодов, юридически не подкопаешься, по духу игры можно спорить о целесообразности удаления. Второе произошло в концовке матча, когда результат был уже определён.

Спартак — Балтика Спартак

— С учётом нынешних результатов Спартака, есть ли чемпионские перспективы у команды при Станковиче?

— «Спартак» был интересен в прошлом сезоне, естественно претендует на титул чемпиона. Эмоционально при Станковиче команда выглядит мотивированной, заряженной на победу в каждом матче. Удаление повлияло на ход матча с Балтикой. Вполне вероятно, без этого форс-мажора, «Спартак» сейчас делил первую строчку с «Локомотивом», и этот вопрос был отложен на неопределённый срок.

— Станкович после матча с «Балтикой» сказал, что устал, и ему надо беречь здоровье. Нормально ли так говорить в виду того, что команда должна бороться за чемпионство?

— Я так понимаю, фраза была сказана в контексте судейских решений. После четырёх спорных решений, в том числе отменённых голов в матче против махачкалинского «Динамо», пару седых волос Станкович себе добавил. Смысл его слов в том, что нужно спокойнее реагировать на спорные решения и беречь свои нервные клетки.

— В другом матче туре «Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2), ведя 2:0.

— Преимущество Зенита в два мяча после первого тайма, последние три-четыре года всегда доводилось до победы. Из раздевалки, на второй тайм, вышли с мыслями, спокойно довести дело до логического конца. Моментально пропустили, где-то в уме проскользнуло, что запахло жареным. Первую половину второго тайма осторожничали, в атаке — шаром покати, потом начали включаться, были близки к третьему голу. «Рубин» второй тайм всё равно забрал. И если говорить про футбольную справедливость, в этом матче она торжествовала.

— Что происходит в целом с «Зенитом»? Это команда — главный претендент за чемпионство?

— «Зенит» — один из главных претендентов на чемпионство. Глобального доминирования сейчас нет, как в прошлые годы. Качество сохраняет, но сильнее не стал. Конкуренты подтянулись, накопили достаточно сил, чтобы с ним, на равных, конкурировать.

— Как вам игра новичков «Зенита»?

— Из новичков с «Рубином» в стартовом составе вышел только Жерсон, видно, что классный игрок, ему понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться к нашему чемпионату. В составе «Зенита» есть его соотечественники, думаю, в скором времени, разберётся, что к чему и покажет на что способен.

«"Ахмат" забыл про компенсированное время»

— Ещё в одном матче тура «Сочи» разгромно проиграл «Акрону» (0:4). Почему так посыпалась сочинская команда?

— С «Локомотивом» до 80-й минуты смотрелись очень даже неплохо, потом пропустили три. С «Акроном» к 13-ой устроились на 0:3. Здесь имели место индивидуальные ошибки, а также домашняя заготовка розыгрыша штрафного, всё сложилось для «Сочи» с отрицательной стороны. После такого нокдауна, близкого к нокауту, сложно находить в себе силы для камбэка. Как говорят в футбольном мире: лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза по 0:1. «Сочи» оправится, отряхнётся, качество футболистов позволяет достойно выступать в Премьер-лиге.

— Есть ощущение, что «Сочи» играет в романтичный футбол, без середины поля, футболисты не вступают в отбор, но играют в атаку. Согласны? Если, да, то в чем?

— Когда в начале матча получаешь три безответных мяча, ничего не остаётся, как рисковать и большими силами бежать в атаку, чтобы сократить отставание. Рациональность, баланс уходят на второй план. От этого могло сложиться такое впечатление. Предположу, что в следующем матче начнут плясать от печки — уделят особое внимание организации обороны.

— Главный тренер «Сочи» Роберт Морено сказал, что отдаст минимум половину зарплаты хоть на благотворительность, хоть куда, ибо позорно так играть. И призвал то же самое сделать футболистов. На ваш взгляд, это больше болтология, или реально так сделает тренер?

— Понятно, что эмоции зашкаливали и, возможно, он был искренним в этот момент. В западном менталитете мерилом успеха выступают деньги, он не знал, что в России всё по-другому устроено. В России раскаиваются, просят прощения, а не откупаются деньгами. А то, что человек неравнодушен к результатам команды — это похвально.

— Дзюба после матча с «Сочи» сказал, что «Акрон» будет бороться за чемпионство. Это реально? Или просто рекламные слова?

— Артём любит внимание к себе и за словом в карман-таки полезет, это в его ДНК заложено. Я не вижу ничего плохого, чтобы подогревать интерес к клубу, к себе лично, в такой информационной эпохе мы живём. Буду только рад, если «Акрон» превратится на сезон в русский «Лестер», но история показывает, что за чемпионство борются одни и те же команды.

— Ещё в одном матче тура победили армейцы. Почему ЦСКА оказался сильнее «Ахмата» (2:1)?

— «Ахмат» провёл образцово-показательно первый тайм, но забыл про компенсированное время. ЦСКА выдал далеко не самый свой лучший матч, но, чтобы быть чемпионом, важно забирать такие игры, когда чувствуешь себя не совсем в своей тарелке. Для Кругового день оказался астрологически благоприятным, все звёзды для него сошлись.

— Да, кстати, как вам бенефис Кругового?

— Круговой тяготеет к атаке, он активный крайний защитник. Не думаю, что была установка от Челестини заполнять определённую зону в штрафной площади при атаке, инициативу проявил он сам, видимо какая-то чуйка одолела его в этот день. Тренер дал ему шанс, которым он сполна воспользовался

— В чём изменился ЦСКА при новом тренере?

— Сравнения с предшественником проводить рано. Что-то такое необычное в игре ЦСКА в глаза не бросилось. Будем внимательнейшим образом наблюдать. Пока только стадия знакомства с тренером.

«Вижу в "Динамо" теневого претендента на трофей»

— А как вам игра «Динамо» в первых матчах?

— Дерзкая «Балтика» доставила хлопот в матче открытия. «Динамо» пока привыкает к требованиям Карпина. Ещё предстоит много работы по ходу сезона. Состав точно на медали, увидим мы новый, переодетый «Ростов» по стилю игры, или тренерский штаб будет учитывать подбор игроков и их сильные стороны, покажет время.

— Могут ли в бело-голубые рассчитывать на победу в чемпионате в первом сезоне? Что пока не получается у бело-голубых?

— Особняком стоит позапрошлый сезон в исполнении «Динамо», вижу в них теневого претендента на трофей. Команда в стадии строительства, с приходом нового тренера. Предстоит нащупать свой рисунок, стиль. Встраивание новых игроков какое-то время будет влиять на взаимопонимание на поле.

«Динамо» globallookpress.com

— Как вам «Оренбург»? Удивлены ли вы такой игрой? С учётом того, что команда вообще внезапно осталась в РПЛ. Два матча — два очка.

— «Оренбург» был симпатичен весной, понятно, что готовились к ФНЛ и набирали игроков под задачу возврата в элиту. Но парфюм РПЛ ещё не успел выветриться из команды. Состав — боевой, даже с учётом потери нескольких лидеров. Камерная атмосфера на домашнем стадионе, как допинг для игроков. Может быть самый неприятный выезд, со спортивной точки зрения, для всех клубов. Сюрпризы от этих ребят гарантированы.

— Один из самых красивых голов в туре — гол нападающего «Крыльев Советов» Ракова, его команда победил «Пари НН» со счётом 2:0. Может его стоило оставить в «Локо»? Уже забил два мяча в чемпионате.

— В «Локо» продолжал бы пребывать в роли игрока ротации, ждать своего шанса. Сейчас парень окрылился в «Крыльях», попал в струю, на данном этапе нашёл свою команду. Гол в ворота «Пари НН» в какой-то степени спонтанный, в этой ситуации обычно низом «стреляют» вдоль ворот либо делают передачу на второй темп. Может, у него возникла мысль между прострелом и ударом, в любом случае мяч оказался в воротах, а команда ничейный матч превратила в победный на последних минутах. А его гол в ворота «Акрон» в первом туре подчеркивает смелость и нацеленность на удар. Так держать и пожелаю не сбавлять оборотов.

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— Как вам игра «Крыльев»?

— Добротная команда, без каких-то серьёзных задач, статус середняка их вполне устраивает. В обоих матчах могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. Четыре очка в двух матчах — отличный результат.