Даку снова спас «Рубин»: «Зенит» упустил победу в Казани на последней минуте

Казань получила шоу в завершении второго тура РПЛ: «Зенит», уверенно ведший 2:0 после первого тайма, упустил победу, а Мирлинд Даку, тот самый форвард, чья сделка с петербуржцами сорвалась летом, превратил концовку в драму.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Зенит 2:2 Голы: 0:1 Андрей Мостовой (пенальти) (11'), 0:2 Матео Кассьерра (36'), 1:2 Велдин Ходжа (47'), 2:2 Мирлинд Даку (90') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко (Александар Юкич, 46'), Илья Рожков, Угочукву Иву (Олег Иванов, '), Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич (Руслан Безруков, 46'), Велдин Ходжа (Александр Зотов, '), Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 86'), Мирлинд Даку Зенит: Евгений Латышонок, Ванья Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Жерсон (Vega R., 86'), Андрей Мостовой (Юрий Горшков, 85'), Педро Родригес, Максим Глушенков (Лусиано Гонду, 46'), Матео Кассьерра Предупреждение: Дмитрий Кабутов (45+3')

Петербуржцы вышли в Казани без Луиса Энрике и Эраковича, но с новичком Жерсоном и перестроенной схемой 4-3-3. Уже на 11-й минуте гости открыли счёт: после заброса Дркушича в штрафную Грицаенко неловко сыграл рукой.VAR позвал судью Алексея Сухого, и пенальти стал неизбежен. Андрей Мостовой хладнокровно реализовал удар с «точки» — 0:1.

Мостовой перед пенальти https://t.me/fczenit

Для «Рубина» этот гол стал психологическим ударом. Казанцы потеряли план на игру, а «Зенит» спокойно держал мяч (65% владения) и провоцировал хозяев на ошибки. Второй гол тоже вырос из позиционного сбоя: Дуглас Сантос подарил Мостовому фланг, тот без сопротивления подал в центр, и Матео Кассьерра головой вколотил мяч в сетку — 0:2 на 36-й минуте.

Жерсон и Кассьерра празднуют гол https://t.me/fczenit

Хозяева за весь тайм не нанесли ни одного удара в створ, а Даку, главный форвард и символ надежд «Рубина», встретился с мячом лишь к середине тайма. Словенец Дркушич выигрывал у него все дуэли, празднуя каждую, как победный гол. Казалось, всё идёт к очередной разгромной победе «Зенита» в духе прошлогодних 4:0.

Даку борется с Дркушичем https://t.me/fczenit

«Рубин» просыпается, «Зенит» нервничает

Рашид Рахимов встряхнул команду: выпустил Юкича для креатива и Безрукова вместо Грицаенко. И уже на 47-й минуте казанцы вернули интригу. Дуглас Сантос дважды подряд сыграл неудачно: вынес мяч через центр, а затем потерял опеку над Кабутовым. Правый латераль хозяев спокойно навесил, и Велдин Ходжа замкнул головой — 1:2.

Рубин — Зенит https://t.me/fcrk1958

Эмоциональная волна «Рубина» накрыла матч. Казанцы взвинтили темп, «Зениту» пришлось сбивать его затяжными владениями. Но острых эпизодов всё равно хватало. Мостовой дважды мог снять вопросы: на 72-й минуте зарядил в перекладину, на 78-й — обыграл вратаря, пробил между ног, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги.

Семак, предчувствуя финальный штурм, решил уйти в «глухую оборону»: выпустил Горшкова и Вегу, убрав Мостового и Жерсона. И эта ставка подвела.

Даку, Мантуан и 90-я минута

На 90-й минуте стандарт «Рубина» не предвещал беды, но подбор остался за хозяевами. Юкич развернул атаку, Илья Рожков мягко навесил, а Мирлинд Даку, переиграв Мантуана в воздухе, кивком головы пробил мимо Латышонка — 2:2.

Мирлинд Даку https://t.me/fcrk1958

Для албанца этот гол — не просто спасение. Всего месяц назад он был в шаге от перехода в «Зенит», но сделка сорвалась из-за финансовых условий. Теперь Даку доказывает питерской команде, что за него стоило побороться на трансферном рынке. А «Рубин» в очередной раз напомнил, что остаётся одной из самых волевых команд РПЛ.

«Зенит» буксует на старте

Этот результат стал тревожным сигналом для «Зенита»: команда Сергея Семака теряет очки на старте сезона, показывая, что оборона под давлением всё ещё нестабильна. Звёздный потенциал петербургской команды запределен, но до уверенных побед ещё далеко. «Ростов» дожать удалось, а вот с более дерзким «Рубином» возникли проблемы.

Календарь и таблица РПЛ

«Рубин», напротив, укрепил имидж клуба с характером — за два тура казанцы набрали четыре очка, отыгрываясь и в Грозном, и дома против одного из главных фаворитов чемпионата. Лидером РПЛ после второго тура стал «Локомотив», который единственный выиграл оба своих матча.