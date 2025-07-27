Даку снова спас «Рубин»: «Зенит» упустил победу в Казани на последней минуте

Петербуржцы вышли в Казани без Луиса Энрике и Эраковича, но с новичком Жерсоном и перестроенной схемой 4-3-3. Уже на 11-й минуте гости открыли счёт: после заброса Дркушича в штрафную Грицаенко неловко сыграл рукой.VAR позвал судью Алексея Сухого, и пенальти стал неизбежен. Андрей Мостовой хладнокровно реализовал удар с «точки» — 0:1.
Для «Рубина» этот гол стал психологическим ударом. Казанцы потеряли план на игру, а «Зенит» спокойно держал мяч (65% владения) и провоцировал хозяев на ошибки. Второй гол тоже вырос из позиционного сбоя: Дуглас Сантос подарил Мостовому фланг, тот без сопротивления подал в центр, и Матео Кассьерра головой вколотил мяч в сетку — 0:2 на 36-й минуте.
Хозяева за весь тайм не нанесли ни одного удара в створ, а Даку, главный форвард и символ надежд «Рубина», встретился с мячом лишь к середине тайма. Словенец Дркушич выигрывал у него все дуэли, празднуя каждую, как победный гол. Казалось, всё идёт к очередной разгромной победе «Зенита» в духе прошлогодних 4:0.
«Рубин» просыпается, «Зенит» нервничает
Рашид Рахимов встряхнул команду: выпустил Юкича для креатива и Безрукова вместо Грицаенко. И уже на 47-й минуте казанцы вернули интригу. Дуглас Сантос дважды подряд сыграл неудачно: вынес мяч через центр, а затем потерял опеку над Кабутовым. Правый латераль хозяев спокойно навесил, и Велдин Ходжа замкнул головой — 1:2.
Эмоциональная волна «Рубина» накрыла матч. Казанцы взвинтили темп, «Зениту» пришлось сбивать его затяжными владениями. Но острых эпизодов всё равно хватало. Мостовой дважды мог снять вопросы: на 72-й минуте зарядил в перекладину, на 78-й — обыграл вратаря, пробил между ног, но мяч прошёл в сантиметрах от штанги.
Семак, предчувствуя финальный штурм, решил уйти в «глухую оборону»: выпустил Горшкова и Вегу, убрав Мостового и Жерсона. И эта ставка подвела.
Даку, Мантуан и 90-я минута
На 90-й минуте стандарт «Рубина» не предвещал беды, но подбор остался за хозяевами. Юкич развернул атаку, Илья Рожков мягко навесил, а Мирлинд Даку, переиграв Мантуана в воздухе, кивком головы пробил мимо Латышонка — 2:2.
Для албанца этот гол — не просто спасение. Всего месяц назад он был в шаге от перехода в «Зенит», но сделка сорвалась из-за финансовых условий. Теперь Даку доказывает питерской команде, что за него стоило побороться на трансферном рынке. А «Рубин» в очередной раз напомнил, что остаётся одной из самых волевых команд РПЛ.
«Зенит» буксует на старте
Этот результат стал тревожным сигналом для «Зенита»: команда Сергея Семака теряет очки на старте сезона, показывая, что оборона под давлением всё ещё нестабильна. Звёздный потенциал петербургской команды запределен, но до уверенных побед ещё далеко. «Ростов» дожать удалось, а вот с более дерзким «Рубином» возникли проблемы.
«Рубин», напротив, укрепил имидж клуба с характером — за два тура казанцы набрали четыре очка, отыгрываясь и в Грозном, и дома против одного из главных фаворитов чемпионата. Лидером РПЛ после второго тура стал «Локомотив», который единственный выиграл оба своих матча.