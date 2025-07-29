Дмитрий Пятибратов: «Спартак» в матче с «Балтикой» был просто неуправляемым

Эксклюзивное интервью по итогам прошедших матчей чемпионата России корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дал бывший футболист «Амкара», а в дальнейшем наставник ряда команд высшей и первой лиг Дмитрий Пятибратов.

«В Казани "Зенит" не настроился на второй тайм»

— Пойдем с последнего и самого невероятного по развитию событий матча минувшего тура. Возможно было представить, что «Рубин» отыграет два мяча у «Зенита» (2:2)?

— После первого тайма в такое вряд ли верилось. «Зенит» просто не настроился на второй, как нужно. Но на самом деле, «Рубин» очень серьезная, жесткая, агрессивная команда. Отсюда — и непредсказуемая порой, со знаком «плюс». Всем давно понятно, что они могут абсолютно у любого соперника выиграть.

Рашид уже несколько лет работает, и прекрасно знает возможности игроков. Они вряд ли пока могут побеждать в каждом матче на длинной дистанции, но что представляют собой грозную силу, это факт. Очень хорошая линия атаки, с креативными, индивидуально сильными иностранцами, которые могут решить любой момент, что и произошло.

— Не будь Мирлинда Даку, ничьей бы не случилось?

— Думаю, что нет. Это реально один из трех лучших нападающих России. А по некоторым компонентам игры, абсолютно «намбер ван». Спиной играет, на втором этаже играет. Он не ждет мяч, а всегда идет к нему. За счет чего забил сейчас на последней минуте? За счет ложных действий. Показал, что на ближнюю штангу открывается, а остался на дальней. При этом огромнейший объем черновой работы выполняет. Посмотрите, в каких подкатах стелился, а это нападающий! Если уж продолжим о нем, физическая сила невероятная. Он незаменим. Ставлю в один ряд с Кордобой.

— Максим Глушенков и Андрей Мостовой, чего и ожидали, лучший вариант на данный момент для постоянного владения мячом на третьей части поля?

— Я бы их не объединял в единое целое. Семак видит футбол своими глазами, уже с позиции тренера команды, которая много лет становилась чемпионом. Через тренировки, исходя из качеств «Рубина», выбрал на сей раз такой вариант. Мостовой, как по мне, один из лучших на данный момент, парень с характером. После того, как не вышел в «основе» в первом туре, обозлился по-хорошему. Знаем, что у него непростые отношения с тренером. Но есть скорость и дриблинг.

Мы с «Факелом» столкнулись с этой ситуацией. Вроде бы нет проблем с «Зенитом» и их контролем мяча, но когда выходят те, кто на скорости обыгрывают один в один, это всегда сложно. Мостовой своими спринтами заставляет оборону противника быть в постоянном напряжении. Что касается Глушенкова, то его место в составе не обсуждается. Но это чисто за счет таланта.

— Первый матч Жерсона в основе показал, что он готов на 90 минут?

— Могу ошибаться, но на 90 минут пока не готов. Наверное, у тренерского штаба «Зенита» есть решение вывести его на уровень «Фламенго» через игры. Это такая вот фьючерсная задача. Но в конце матча по его движению уже было видно, что не хватало резкости, свежести. Мастерства там очень много, понимание игры на высочайшем интеллектуальном уровне. Осталось только прибавить в движении.

«ЦСКА будет страдать от отсутствия топ-нападающих»

— Если еще из разряда чудес (ЦСКА- «Ахмат» — 2:1), то два гола подряд Данилы Кругового уже в добавленное к первому тайму время, случайность, как он вообще там оказался?

— Нормальная практика. Когда ты играешь 4-4-2, или 4-2-3-1, от латералей и требуется смещение в центр, чтобы там создавать преимущество. А что забил два мяча, это, конечно, не только дело случая. Нашел вдохновение, в связи со сменой позиции, так думаю. Ну, и сработало преимущество лишнего игрока в центре, неожиданное для «Ахмата». Оказался два раза в нужное время в нужном месте, так скажем.

— Футбол ЦСКА пусть и вертикален, но по прежнему с оглядкой назад?

— Вообще не впечатляет пока. Когда команда мощная, катит, солидно выглядит, это точно не про нынешний ЦСКА, несмотря на все эти восторги. «Ахмат» явно переигрывал их в первом тайме. Были больше на мяче, контролировали ход матча, создавали моменты. И уже ведя в счете должны были больше забивать.

ЦСКА в стадии становления с новой тактикой, как ни крути. Но высочайший уровень игроков помогает брать очки со всеми перестройками. Это Обляков и Кисляк, в первую очередь, которые в середине поля могут делать разницу. Но ЦСКА будет страдать от того, что у них нет нападающих высокого уровня. Надо платить большие деньги именно им и за них, я имею в виду центрофорвардов, чтобы бороться за чемпионство.

— Что скажете о Матеусе, который вдруг сыграл весь матч без замен?

— Пока не сложилось целостного впечатления. Техничный парень с высоко поднятой головой. И что при 2:1 не поменяли, это показатель.

ЦСКА — Ахмат ЦСКА

— «Ахмат» вроде бы не так плох, но дисбаланс налицо, это проблема роста новой команды?

— Объясню. «Ахмат» — команда, которая любит атаковать. Подбор игроков соответствует ожиданиям. Сегодня трудно представить, что она при любом тренере играет от обороны. Сейчас пришел Сторожук и, посмотрите, целый ряд хороших приобретений сделал. Его защитили прямым контрактом на три года, в него верят. Он не ограничен в выборе помощников, знаю, получил полный карт-бланш.

С таким грандиозным составом по меркам российской Премьер-лиги они как минимум должны быть в «восьмерке». Но мы все знаем, что такое «Ахмат», и какие требования там будут предъявляться. Если где-то найдет возможность сыграть построже, даже наперекор собственной песне, это его выручит. Но если не будет набирать очки, ждать никто не будет, тем более в Грозном.

«"Краснодар" пропустил слишком легкие голы»

— Ну, и еще о чудесах. Как такой результат в матче «Сочи» — «Акрон» (0:4) объяснить с голами 5-й, 11-й и 13-й минутах?

— Фиаско. Меня в большей степени возмутил момент с интервью тренера после матча. Такую истерику позволять себе на всю страну недопустимо. Я отдам деньги, футболисты тоже должны... Ты делай, что хочешь, не надо трогать деньги футболистов. Если руководители клуба признают, что надо оштрафовать это одна история. А если ты хочешь отдать деньги на благотворительность — совсем другая, и не надо об этом рассказывать. Понятно, все мы в жесточайшем стрессе находимся, но нельзя так низко опускаться. Вот у меня была ситуация в Воронеже, когда говорю гендиру Асхабадзе, давайте стаффу зарплату поднимем. Он мне отвечает, Анатолич, занимайтесь своим делом, тут я сам разберусь. Это к вопросу о зоне ответственности тренера.

Если возвращаться к игре, как они при втором голе высоко встали, когда штрафной разыграл «Акрон» Это же ошибка тренерского штаба. И мы видим, какой сложный у «Сочи» календарь предстоит — «Рубин» на выезде, «Динамо» дома и «Краснодар» там. Нет времени горевать, переживать. Надо сплотиться ребятам, сыграть за тренера, поскольку ясно, что они его уважают. А Морено надо успокоиться, тем более что в Сочи такая специфическая, избирательная публика. Если так будут играть, на футбол больше в жизни не пойдут. Взяли много игроков в аренду, так пляшите от печки.

Сочи — Акрон «Сочи»

— К победителям. Насколько игра «Акрона» зависима от Артема Дзюбы?

— Ну, посмотрите, как он забивал третий мяч. Конечно, мастерство, но там защитники стояли, и смотрели футбол. Если по большому счету, то не только в плане игры, а скорее его присутствие трудно переоценить. Почему я хотел его в «Факел» брать? Потому что когда идет становление команды с новым коллективом и новыми задачами, он поможет. Это люди, которые добивались успеха, своими руками все это пощупали. А с характерами надо мириться. Он не дает никому играть спустя рукава. В этом плане «Акрон», конечно «дзюбозависимый».

— «Краснодар» — «Локомотив» (1:2). Все по делу?

— «Краснодар» имел только подходы, а таких вот прям моментов даже не вспомню. Давление, удары с незабивных позиций... Поэтому закономерный результат, поскольку очень грамотно построил игру Галактионов. Мне понравилось, что они не пошли прессинговать «Краснодар» в открытую — ждали, перемещались, очень организовано в среднем блоке. Но на контратаках бежали.

Такой вот старинный, структурный футбол с четким пониманием, как нужно действовать на чужом поле с такой командой. Справились с Кордобой — не дали разбежаться, разогнаться. Сперцян свою голевую отдал, но там уже дело было сделано. Слишком легкие мячи для такого уровня матча, да и вообще, пропустил «Краснодар».

— Роль Алексея Батракова трудно переоценить?

— Конечно. Но опять-таки, с пенальти при первом голе много вопросов к «Краснодару». Игроки уровня чемпиона страны не должны так нарушать правила. А второй гол, что со своим ростом два раза выигрывает верховые мячи за один момент, это что-то с чем-то. Но по большему счету, «Локомотив» первый раз подошел к воротам «Краснодара» на 34-й минуте, и получил этот пенальти. А так, качественный матч, без вопросов.

— Не стоило краснодарскому штабу сходу довериться новичкам?

— Боятся рисковать. Француз (Перрен — прим. ред.) куплен за серьезные деньги, бразильцы тоже не за малые. И у них еще есть заблуждение, что у нас легкий чемпионат. На самом деле, пусть уровень совокупного мастерства не очень высок, но степень сопротивления очень даже. Мусаев решил не выпускать, чтобы пока со стороны посмотрели.

«Запала у "Балтики" хватит на 5-6 матчей»

— «Спартак» — «Балтика» (0:3), что можете сказать с учетом всего, что там было?

— Не вижу работы Станковича, это в первую очередь, не вижу прогресса команды при нем. Концовка прошлого чемпионата была смазана. Клуб, который тратит огромные деньги, должен претендовать на чемпионство. А там и близко не было. Сейчас вот эта ситуация, когда от него требовался решительный выбор. Я хорошо отношусь к Заболотному. Но как может не играть Угальде, который объективно сильнее и разнообразнее?

При этом я понимаю, как он думал — «Балтика» будет прессинговать, а мы за счет длинных передач это преодолеем. Но, послушайте, это мы говорим о «Балтике», при всем к ней уважении, которая только вышла в Премьер-лигу. И если она заставляет тренера топ-клуба менять свою стилистику, это очень плохо. Как можно при Барко, Умярове, Мартинсе выходить в атаку через длинную передачу...

Спартак — Балтика Спартак

— Но там удаление на 7-й минуте.

— И что? За счет стеночек, взаимодействия все равно должны были найти свою игру. Потом я не понимаю позицию Литвинова. Хорошо, у вас удалили игрока, что дальше происходит? Ты, я имею в виду Станковича, должен быстро перестроить его. Команда, где два игрока стоят больше, чем весь состав «Балтики», должна спокойно с этим справляться за счет индивидуального мастерства и грамотных перестроений. Но она была просто неуправляема.

— А что можно сделать, когда остались уже ввосьмером полевых?

— У меня не было такого случая. Но у Хлусевича был шанс при 0:1 забить. Там стал перебирать ногу. Шансы есть всегда. Опять-таки от тренера все зависит.

— Два слова о судействе. По двум играм не в пользу «Спартака»?

— По большому счету, у меня только один вопрос, когда в первой игре Умярову наступили на ногу. Это пенальти. Но он не повлиял на результат. А что Станкович так себя ведет в любых подобных эпизодах, это вредит команде. Судья в следующий раз тоже не свистнет в пользу «Спартака». Там будут помнить это. Они чувствуют неуважение. Демонстративно разворачиваться, хлопать руками, играть на публику, провоцировать — ясно, что ситуация вышла из под контроля. И футболисты ведут себя под стать ему.

— Кого «Спартаку» сейчас брать в первую очередь?

— Центрального защитника. Бабич понятно, но кто-то должен быть рядом постоянно такого же уровня. Меня не убеждает Солари на правом фланге. Садулаева можно взять из тех, кто относительно свободен на рынке. Не знаю спортивного директора и его возможностей, но это он должен делать.

— «Балтики» с этим высоким прессингом надолго хватит?

— Мы все это проходили. Готовности и эмоционального фона на 5-6 игр хватит. Заработали очко с «Динамо», сейчас снова побежали, на коне. Понятно, все отрабатывают назад, бегут, грызут, все друг за друга, на кураже. Мне нравится работа Талалаева, он молодец. У него очень сильный тренерский штаб — Нагайцев, итальянец по физподготовке тоже великолепный. За счет таких специалистов дает результат сейчас. Но если команда выходит в РПЛ и не обновляется, ее дни сочтены. А мы видим, что он никого из новых иностранцев не выпускает. Если ты у Талалаева не готов на сто процентов, то играть не будешь.

«"Динамо" страдает, поскольку Карраскаль не играет»

— «Динамо» — «Ростов» (1:0) — это в первую очередь было противостояние игроков со своим тренером?

— Наверное, именно их. Вряд ли Валерий Георгиевич думал о том, как построить игру исходя из прошлого. Но в плане мотивации в раздевалке наверняка что-то сказал. Всегда приятно обыграть тех, кого ты любишь, уважаешь. А к ребятам, перешедшим в «Динамо» какие вопросы, кто сейчас не пойдет из Ростова в Москву?

— Гол Игоря Сергеева разве вытекал из логики игры?

— Вот именно такие и нужны, чтобы решить момент, когда вроде бы ничего не вытекает. Ему надо просто подносить. Сейчас «Динамо» страдает, поскольку Карраскаль не играет, как по мне лучший футболист вообще в этой команде. А сейчас там нет вариантов, нет альтернативы Сергееву. Но надо отдать ему должное, что летит с ним рядом, все может зайти. Он ни одного мяча не пропускает мимо себя, поэтому реализовывает. Не делает лишней работы. Один из двух всегда забьет. Это прям его гол.

Динамо — Ростов «Динамо»

— «Ростов» заслуживал поражения?

— На мой взгляд, играл очень интересно. Но был большой крен, поскольку нападающий думал не о том, как забивать голы, а только, как противодействовать защитникам при их подключениях. То есть, сыграли в целом недостаточно смело, какой-то комплекс присутствовал.

— «Оренбург», где выступают и ваши прежние подопечные, наиграл на ничью в домашнем матче с Махачкалой (1:1)?

— Думаю, да. Моментики у них тоже были. Понятно, что Махачкала посбаланированнее, поорганизованее, а там четко вертикальный футбол. Хозяева старались, бились, что и принесло это очко. Но состав не под РПЛ. Если дома не имеешь преимущества в таком матче, в дальнейшем будет трудно на что-то рассчитывать. Махачкала куда более фундаментальная команда, хотя уход Касинтуры очень сказывается.

— Опять сумасшедший гол Вадима Ракова принес очки «Крыльям» с «Пари НН» (2:0). Закономерность?

— Если вы хотите, чтобы я сказал не думаю, то нет. Конечно, грубейшая ошибка вратаря Нижнего имела место. Но здесь я бы в первую очередь отметил заслугу Адиева — от обороны, спокойно, в три центральных защитника. На результат работает. Он не романтик, а прагматик. Пошел от простого. Хотя буквально две недели назад имел 10 человек на тренировке. Правильно оценивает ситуацию, в которой находится. И «Крылья» были более фундаментальные в этом матче.

У Шпилевского другая история. Он в каждом интервью рассказывает — мы поменялись, сейчас будем играть в атакующий футбол. Команда выглядит неплохо в атаке. Но почему они должны играть иначе, если есть Боселли, Грулев, Лесовой, которые прошли большую школу... Но опять-таки этот красивый футбол через пять туров все забудут, если у них останется ноль очков. Есть объективные реалии, на которые и надо полагаться.