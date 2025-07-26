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    «Балтика» разгромила «Спартак» в Москве: два удаления и ледяной душ для красно-белых

    Калининградцы забрали очки у ещё одной московской команды

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    Спартак — Балтика«Балтика» разгромила «Спартак» в Москве: два удаления и ледяной душ для красно-белых Игроки Краснодара празднуют гол«Краснодар» — «Локомотив» 1:2. Онлайн, прямая трансляция Лионель ВердеЛионель из Аргентины. Чем Верде приглянулся ЦСКА?
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    Спартак — Балтика
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    Спартак — Балтика
    Московский «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Балтики» (0:3) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч, начавшийся с осторожного обмена атаками, уже на 11-й минуте перевернуло удаление Антона Заболотного, а после перерыва красно-белые рухнули окончательно — в игре, где главными фигурами стали судья Сергей Карасёв и Владислав Саусь.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Балтика 0:3
    Голы: 1:0 (45'), 0:1 Владислав Саусь (49'), 0:2 Offor C. (80'), 0:3 Николай Титков (85') Спартак: Алексей Кеняйкин, Камиль Ибрагимов, Айдар Хабибуллин, Константин Ковалев, Олег Красильниченко, Кирилл Фольмер, Иван Козлов, Евгений Воронин, Kamenshchikov D., Murza A., Umnikov M. Балтика: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Роман Мануйлов, Давид Хубаев, Даниэль Мишкич, Мухаммад Султонов, Роман Защепкин, Руслан Апеков, Давид Караев, Kalistratov T., Motorin D. N. Удаление: Антон Заболотный (11')

    Жара под 30 градусов и осторожные первые розыгрыши предвещали вязкий матч. Станкович сохранил стартовый состав с Заболотным в атаке, предпочтя силовую модель игры, а «Балтика» Андрея Талалаева сделала ставку на выверенные комбинации через фланги и стандарты.

    Но тактические планы «Спартака» разрушились почти мгновенно. На 11-й минуте Заболотный, пытаясь сыграть первым на мяче, запоздал к мячу и шипами попал по бедру Бевееву. Карасёв изначально не назначил даже штрафного, но после подсказки VAR изменил решение и показал прямую красную карточку. «Спартак» остался без столба в атаке и — что важнее — в меньшинстве на почти весь матч.

    Хаос в штрафной и нули на табло

    После удаления хозяева почти полностью ушли в оборону. «Балтика» контролировала мяч (62% владения за тайм), но долго не могла пробить компактный блок москвичей. Единственный эпизод, когда калининградцы всё-таки отправили мяч в сетку, превратился в хаос: борьба в штрафной, падения, Мартинс сидит на мяче, Мендель выбивает, Хиль добивает — и гол отменяют после повторов из-за фола Титкова.

    Спартак — Балтика
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    К перерыву «Балтика» имела 7 ударов (5 в створ) против 2 у «Спартака», но счёт оставался 0:0 — во многом благодаря классной работе Александра Максименко в воротах.

    «Спартак» растаял во втором тайме

    На 49-й минуте Владислав Саусь, лучший игрок «Балтики» в начале сезона, прорезал оборону хозяев ударом с 20 метров — мяч влетел точно в дальний угол, а Максименко и Литвинов лишь смотрели. Получилась красота в стиле Павара на ЧМ-2018, претендент на гол тура, как минимум!

    Спартак — Балтика
    https://t.me/fc_baltika

    Через девять минут Маркиньос, уже имевший жёлтую, остановил рывок того же Сауся и отправился в раздевалку с красной. На повторе эпизода видно, что Саусь, возможно, был в офсайде, но свистка не последовало — «Спартак» остался вдевятером. Абсолюный крах.

    Дальше «Балтика» без лишнего волнения добила хозяев. На 79-й минуте Чивич выдал ювелирный прострел, и вышедший на замену Оффор в одно касание увеличил счёт — 2:0. На 85-й Максименко отбил удар Йенне, но Николай Титков оказался первым на добивании — 3:0 и полупустые трибуны «Лукойл Арены» к финальному свистку.

    Рикарду Мангаш и Эсекьель Барко
    https://t.me/fcsmtg

    Станкович уже говорит об усталости

    «Балтика» взяла 4 очка за два столичных выезда — против «Динамо» и «Спартака» — и на короткое время возглавила таблицу РПЛ. Талалаев впервые в карьере обыграл красно-белых, а Саусь подтвердил статус нового лидера калининградцев. Как минимум, по зрелищности.

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    «Спартаку» же предстоит отвечать на вопросы. Станковичу нужно искать варианты с комбинационной игрой вместо постоянных выносов и решать, что делать с Заболотным, чьё удаление фактически похоронило команду. Следующий матч красно-белые проведут в гостях у «Ахмата» — и с таким багажом это будет ещё одно испытание.

    Руслан Литвинов
    https://t.me/fcsmtg

    Примечательно, что на пресс-конференции после матча Деян Станкович сказал, что устал — и добавил, что переживает за своё здоровье. Напомним, прошло всего 2 тура в новом сезоне, а тренер «Спартака» уже публично говорит о моральной нестабильности. Как бы не пришлось руководству красно-белых жалеть о решении продлить контракт с сербским тренером до 2027-го года.

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