«Крылья Советов» дожали «Пари НН» после 90-й минуты: Раков снова спасает Самару

Игра началась активно: на 2-й минуте Боселли с правого фланга нашёл Грулёва, и тот пробил рядом со штангой — «Пари НН» напомнил, что готов атаковать даже в гостях. «Крылья» больше владели мячом (почти 60% за тайм), но их атаки чаще упирались в неточные передачи и плотную оборону гостей.
Главный момент первых 45 минут — на 34-й минуте Вадим Раков заработал штрафной и пробил так, что трибуны уже видели гол: мяч облизнул перекладину. Стандарты стали единственным источником остроты, ведь с игры обе команды в первом тайме ничего толком не создали — всего 10 ударов на двоих и 0,29 xG.
Вратари включаются после перерыва
Алексей Шпилевский выпустил на поле Олакунле Олусегуна — аренда из «Краснодара» оживила атаки гостей. На 56-й минуте нигериец вывел Боселли один на один, но Сергей Песьяков вышел победителем из дуэли, грамотно сократив угол и отразив удар.
Самарцы ответили серией угловых. На 60-й и 63-й минутах Кирилл Лепский дважды бил головой, и оба раза 22-летний дебютант Вадим Лукьянов спасал «Пари НН». Игра постепенно переходила в нервную фазу: жёлтые карточки, фолы, попытки нащупать уязвимости соперника через фланги.
Раков и Констанца ломают сценарий
Когда все уже смирились с нулевой ничьей, на 91-й минуте Вадим Раков снова напомнил, почему о нём говорят как о главном открытии начала сезона. Николай Рассказов отдал передачу по правому флангу, Вадим протащил мяч почти до лицевой и с острейшего угла отправил его под перекладину — 1:0! Лукьянов, до этого герой, выглядел растерянным. Но такие пушечные удары не берутся — и не важно, что с острого угла.
А на 97-й минуте вратарь «Пари НН» снова оказался в центре внимания — и снова не в лучшем свете. После ошибки на выходе Фернандо Констанца перехватил мяч и аккуратно положил его в пустые ворота — 2:0. За каких-то шесть минут «Крылья» превратили сухой матч в эффектный триумф.
Нижегородцы блестяще защищались всё основное время, но так и не смогли набрать первые очки в сезоне.
Что дальше?
Для «Крыльев» это не только первая победа в сезоне, но и символический конец восьмиматчевой безвыигрышной серии (учитывая товарищеские игры). Теперь у команды Магомеда Адиева — Кубок России в Краснодаре (29 июля) и выезд к «Ростову» в РПЛ (2 августа).
«Пари НН» остаётся без очков после двух туров. Команде Шпилевского предстоит быстро перестроиться: 30 июля матч Кубка России против «Динамо» в Махачкала, а 2 августа — домашняя встреча с «Локомотивом».