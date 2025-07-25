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    «Крылья Советов» дожали «Пари НН» после 90-й минуты: Раков снова спасает Самару

    Подопечные Адиева очень резво начинают сезон

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    Вадим Раков«Крылья Советов» дожали «Пари НН» после 90-й минуты: Раков снова спасает Самару Жуан Педро и Коул ПалмерОни снова здесь. Что делает «Челси» теневым фаворитом нового сезона АПЛ Льюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон и «Феррари»: гонка против времени
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    Вадим Раков
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    Вадим Раков
    «Крылья Советов» наконец-то подарили своим болельщикам победу. Матч против «Пари НН» долго оставался вязким и без особой зрелищности, но два эпизода в компенсированные минуты перевернули вечер — 2:0 в пользу хозяев. И снова сияет Вадим Раков, который, похоже, превращается в главную звезду старта сезона.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Пари НН 2:0
    Голы: 0:1 Илья Порохов (20'), 0:2 Yrysbekov N. (82') Крылья Советов: Михаил Цулая, Алексей Бердников, Эрвинг Ботака-Иобома, Кирилл Большаков, Олег Исаенко, Ahlinvi M., Reyes E., Данил Липовой, Brnovic M., Никита Раздорских, Амур Калмыков Пари НН: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Виталий Лысцов, Артемий Косогоров, Кирилл Маляров, Артур Черный, Валерий Кичин, Руслан Куль, Тимофей Шипунов, Илья Порохов, Альбек Гонгапшев Предупреждение: Brnovic M. (24')

    Игра началась активно: на 2-й минуте Боселли с правого фланга нашёл Грулёва, и тот пробил рядом со штангой — «Пари НН» напомнил, что готов атаковать даже в гостях. «Крылья» больше владели мячом (почти 60% за тайм), но их атаки чаще упирались в неточные передачи и плотную оборону гостей.

    Главный момент первых 45 минут — на 34-й минуте Вадим Раков заработал штрафной и пробил так, что трибуны уже видели гол: мяч облизнул перекладину. Стандарты стали единственным источником остроты, ведь с игры обе команды в первом тайме ничего толком не создали — всего 10 ударов на двоих и 0,29 xG.

    Крылья Советов — Пари НН
    https://t.me/fckssamara_official

    Вратари включаются после перерыва

    Алексей Шпилевский выпустил на поле Олакунле Олусегуна — аренда из «Краснодара» оживила атаки гостей. На 56-й минуте нигериец вывел Боселли один на один, но Сергей Песьяков вышел победителем из дуэли, грамотно сократив угол и отразив удар.

    Крылья Советов — Пари НН
    https://t.me/fckssamara_official

    Самарцы ответили серией угловых. На 60-й и 63-й минутах Кирилл Лепский дважды бил головой, и оба раза 22-летний дебютант Вадим Лукьянов спасал «Пари НН». Игра постепенно переходила в нервную фазу: жёлтые карточки, фолы, попытки нащупать уязвимости соперника через фланги.

    Раков и Констанца ломают сценарий

    Когда все уже смирились с нулевой ничьей, на 91-й минуте Вадим Раков снова напомнил, почему о нём говорят как о главном открытии начала сезона. Николай Рассказов отдал передачу по правому флангу, Вадим протащил мяч почти до лицевой и с острейшего угла отправил его под перекладину — 1:0! Лукьянов, до этого герой, выглядел растерянным. Но такие пушечные удары не берутся — и не важно, что с острого угла.

    Раков забивает гол
    https://t.me/fckssamara_official

    А на 97-й минуте вратарь «Пари НН» снова оказался в центре внимания — и снова не в лучшем свете. После ошибки на выходе Фернандо Констанца перехватил мяч и аккуратно положил его в пустые ворота — 2:0. За каких-то шесть минут «Крылья» превратили сухой матч в эффектный триумф.

    Нижегородцы блестяще защищались всё основное время, но так и не смогли набрать первые очки в сезоне.

    Игроки Крыльев празднуют победу
    https://t.me/fckssamara_official

    Что дальше?

    Для «Крыльев» это не только первая победа в сезоне, но и символический конец восьмиматчевой безвыигрышной серии (учитывая товарищеские игры). Теперь у команды Магомеда Адиева — Кубок России в Краснодаре (29 июля) и выезд к «Ростову» в РПЛ (2 августа).

    «Пари НН» остаётся без очков после двух туров. Команде Шпилевского предстоит быстро перестроиться: 30 июля матч Кубка России против «Динамо» в Махачкала, а 2 августа — домашняя встреча с «Локомотивом».

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