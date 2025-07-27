Круговой в одиночку выиграл матч для ЦСКА: «Ахмат» не удержал преимущество

Погода в Москве была типично летней: 29 градусов, почти полный штиль. Начало игры получилось вялым, но уже на 15-й минуте ЦСКА наказали за расхлябанность. Новичок гостей Эгаш Касинтура легко ушёл по левому флангу от Милана Гайича, выкатил мяч в центр, а Брайан Мансилья в касание пробил Акинфеева — 0:1. Виллиан Роша упустил аргентинца, а капитан армейцев, оказавшись один на линии, не успел среагировать.
После гола хозяева не бросились вперёд. Атаки выглядели скомкано: мяч много ходил вокруг штрафной, но редкие удары блокировались защитниками. Перестановки Челестини — Круговой на правом фланге, Шуманский слева, Алеррандро в центре — создавали скорее путаницу, чем моменты. Казалось, что команда снова увязнет, как в первом туре с «Оренбургом».
Две минуты Кругового, которые изменили всё
Но концовка тайма всё перевернула. Арбитр добавил три минуты, и на сцену вышел Круговой. Сначала на 45+2-й минуте Обляков пяткой скинул ему мяч в штрафной, Данил протолкнул его между защитниками и пробил в ближний угол — 1:1.
А буквально через минуту «Ахмат» потерял мяч в центре поля, Кисляк вырезал разрезающую передачу, и Круговой, на грани офсайда, вновь оказался первым у ворот — 2:1. Два точных удара за 60 секунд превратили блеклый первый тайм для ЦСКА в триумф.
Прагматичный ЦСКА и нервы «Ахмата»
После перерыва хозяева включили энергосберегающий режим. Армейцы осторожно сдерживали темп, перекрывали зоны и старались держать мяч под контролем. «Ахмат» пытался оживить атаку: в перерыве Сторожук убрал Конате и Садулаева, выпустив Мелкадзе и Самородова. Но грозненцы не смогли найти ни скорости, ни точности в финальной трети.
Шанс сравнять счёт появился лишь на стандартах: Челестини перестроил схему на три защитника, добавив надёжности, а Акинфеев уверенно действовал на выходах. На 86-й минуте ситуация для «Ахмата» окончательно осложнилась: Дарко Тодорович, уже имевший жёлтую, грубо зацепил Глебова в центре поля и получил второе предупреждение.
В концовке гости всё же создали один опасный момент — штрафной с 20 метров, но удар пришёлся точно в руки Акинфееву.
Что значит эта победа для ЦСКА?
Команда Челестини показала, что способна решать задачи даже при проблемах в атаке. Круговой, неожиданно задействованный в роли крайнего атакующего игрока, стал главным козырем и показал, что клуб может закрыть проблемную зону фланга без дорогостоящих трансферов. Но у ЦСКА остаются вопросы: Алеррандро продолжает выпадать из игры, Шуманский далёк от оптимальной формы, а скамейка не добавляет качества.
«Ахмат» же остаётся без очков после двух туров (разница 1:4) и опускается на 14-е место. Новички вроде Касинтуры уже создают моменты, но связности и реализации команде Сторожука всё ещё не хватает.