Круговой в одиночку выиграл матч для ЦСКА: «Ахмат» не удержал преимущество

ЦСКА добыл первую победу в сезоне, хотя уже к середине первого тайма его игра выглядела провальной. «Ахмат» быстро повёл в счёте, а хозяева теряли мяч, путались в перестановках и не могли пробиться сквозь плотную оборону гостей. Всё изменил Данил Круговой: в компенсированное время первого тайма он дважды за минуту поразил ворота Вадима Ульянова, подарив команде Фабио Челестини столь необходимые три очка.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Ахмат 2:1 Голы: 0:1 Брайан Мансилья (15'), 1:1 Данил Круговой (45+2'), 2:1 Данил Круговой (45+4') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков (Секу Койта, 76'), Матвей Кисляк, Адольфо Гайч, Матеус Алвес, Shumansky A. (Кирилл Глебов, 49'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 68') Ахмат: Вадим Ульянов, Дарко Тодорович, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Мирослав Богосавац, Исмаэл (Амин Талал, 69'), Лечи Садулаев (Максим Самородов, 46'), Брайан Мансилья (Абакар Гаджиев, 75'), Эгаш Касинтура (Zare M., 90'), Мохамед Конате (Георгий Мелкадзе, 46'), Keliano M. Предупреждения: Мойзес (40'), Адольфо Гайч (51')

Погода в Москве была типично летней: 29 градусов, почти полный штиль. Начало игры получилось вялым, но уже на 15-й минуте ЦСКА наказали за расхлябанность. Новичок гостей Эгаш Касинтура легко ушёл по левому флангу от Милана Гайича, выкатил мяч в центр, а Брайан Мансилья в касание пробил Акинфеева — 0:1. Виллиан Роша упустил аргентинца, а капитан армейцев, оказавшись один на линии, не успел среагировать.

ЦСКА — Ахмат https://t.me/akhmatgrozny

После гола хозяева не бросились вперёд. Атаки выглядели скомкано: мяч много ходил вокруг штрафной, но редкие удары блокировались защитниками. Перестановки Челестини — Круговой на правом фланге, Шуманский слева, Алеррандро в центре — создавали скорее путаницу, чем моменты. Казалось, что команда снова увязнет, как в первом туре с «Оренбургом».

Две минуты Кругового, которые изменили всё

Но концовка тайма всё перевернула. Арбитр добавил три минуты, и на сцену вышел Круговой. Сначала на 45+2-й минуте Обляков пяткой скинул ему мяч в штрафной, Данил протолкнул его между защитниками и пробил в ближний угол — 1:1.

Игроки ЦСКА празднуют гол https://t.me/pfccskamoscow

А буквально через минуту «Ахмат» потерял мяч в центре поля, Кисляк вырезал разрезающую передачу, и Круговой, на грани офсайда, вновь оказался первым у ворот — 2:1. Два точных удара за 60 секунд превратили блеклый первый тайм для ЦСКА в триумф.

Данил Круговой https://t.me/pfccskamoscow

Прагматичный ЦСКА и нервы «Ахмата»

После перерыва хозяева включили энергосберегающий режим. Армейцы осторожно сдерживали темп, перекрывали зоны и старались держать мяч под контролем. «Ахмат» пытался оживить атаку: в перерыве Сторожук убрал Конате и Садулаева, выпустив Мелкадзе и Самородова. Но грозненцы не смогли найти ни скорости, ни точности в финальной трети.

Шанс сравнять счёт появился лишь на стандартах: Челестини перестроил схему на три защитника, добавив надёжности, а Акинфеев уверенно действовал на выходах. На 86-й минуте ситуация для «Ахмата» окончательно осложнилась: Дарко Тодорович, уже имевший жёлтую, грубо зацепил Глебова в центре поля и получил второе предупреждение.

ЦСКА — Ахмат https://t.me/pfccskamoscow

В концовке гости всё же создали один опасный момент — штрафной с 20 метров, но удар пришёлся точно в руки Акинфееву.

Что значит эта победа для ЦСКА?

Команда Челестини показала, что способна решать задачи даже при проблемах в атаке. Круговой, неожиданно задействованный в роли крайнего атакующего игрока, стал главным козырем и показал, что клуб может закрыть проблемную зону фланга без дорогостоящих трансферов. Но у ЦСКА остаются вопросы: Алеррандро продолжает выпадать из игры, Шуманский далёк от оптимальной формы, а скамейка не добавляет качества.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» же остаётся без очков после двух туров (разница 1:4) и опускается на 14-е место. Новички вроде Касинтуры уже создают моменты, но связности и реализации команде Сторожука всё ещё не хватает.