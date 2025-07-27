Батраков прибил чемпиона: «Краснодар» в первом домашнем матче сезона уступил «Локомотиву»

Чемпион России проигрывает первый матч сезона — в игре, где имел контроль, но не нашёл решений. Алексей Батраков оформил дубль, став героем вечера и фактическим лидером «Локо», а поздний гол Мозеса Кобнана никак не скрасил вечер для хозяев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Локомотив 1:2 Голы: 0:1 Алексей Батраков (пенальти) (34'), 0:2 Алексей Батраков (80'), 1:2 Мозес Кобнан (90+4') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 73'), Александр Черников (Данила Козлов, 73'), Никита Кривцов (Дуглас Аугусто, 57'), Жуан Баши (Мозес Кобнан, 57'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Виктор Са (Furtado G., 74'), Джон Кордоба Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Лукас Фассон, 67'), Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (Илья Самошников, 68'), Алексей Батраков, Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв (Николай Комличенко, 73') Предупреждение: Диего Силва (33')

Ожидания перед матчем были высоки: оба клуба в первом туре победили 3:0, и встреча на «Ozon Арене» обещала стать показательной — сможет ли чемпион подтвердить статус фаворита в игре против соперника, который уже в прошлом сезоне доставлял ему массу проблем?

Мурад Мусаев не стал экспериментировать с составом: единственное изменение — Никита Кривцов вместо Ленини, а новички остались в резерве. Михаил Галактионов, напротив, освежил схему, вернул в основу Дмитрия Воробьёва, а также оставил в старте тех, кто отличился против «Сочи» — Бакаева, Руденко и, конечно, Батракова.

Краснодар — Локомотив https://t.me/fckrasnodar

Хозяева начали по-чемпионски — высокий прессинг, контроль мяча (к 20-й минуте владение перевалило за 65%), пять угловых и несколько острых атак через фланги. Сперцян на 9-й минуте пробил низом после передачи Кривцова — мяч прошёл рядом со штангой. Кордоба несколько раз выиграл борьбу в воздухе, но его скидки никто не замыкал.

«Локомотив» же действовал в знакомом стиле: компактно, глубоко и с быстрыми выпадами. На 22-й минуте Максим Ненахов пробил издали, проверив Агкацева. А уже на 33-й сработало «правило бывших»: воспитанник «Краснодара» Дмитрий Воробьёв опередил Диего Косту в штрафной и заставил бразильца сфолить. Кирилл Левников указал на точку, показал защитнику жёлтую карточку, и Алексей Батраков спокойно реализовал пенальти, отправив мяч низом в левый угол — 0:1.

Алексей Батраков https://t.me/fclokomotiv

До перерыва «Краснодар» имел территориальное преимущество, но моменты так и оставались полумоментами. Кордоба пробовал бить головой, Сперцян искал пространство под передачу, но Антон Митрюшкин действовал уверенно. Более того, Баринов дважды угрожал воротам хозяев дальними ударами, один из которых Агкацев отбил с трудом.

Агкацев отбивает удар https://t.me/fckrasnodar

Замены Мусаева, стойкость «Локо» и второй гол Батракова

После перерыва Мусаев усилил атаку: на поле вышли Дуглас Аугусто и Мозес Кобнан, а позднее — целый блок атакующих замен с Фуртадо, Джованни Гонсалесом и Козловым. Аугусто уже на 57-й минуте проверил Митрюшкина ударом в дальний угол, но голкипер «Локо» вытянул сложный мяч.

«Краснодар» продолжал наращивать давление — «Локомотив» действовал дисциплинированно: Монтес и Морозов выиграли почти все единоборства в штрафной, а редкие вылазки вперёд создавали куда больше опасности, чем многоходовые атаки хозяев. На 65-й минуте Черников пробил головой выше ворот, а на 72-й Батраков едва не замкнул прострел Руденко, но с острого угла не попал в створ.

Кульминация наступила на 80-й минуте. После навеса Баринова Батраков пробил головой, Агкацев парировал, Руденко первым оказался на подборе и вернул мяч к воротам. Алексей со второй попытки переправил мяч под перекладину — дубль и 0:2. Этот гол стал его 17-м за «Локо» в РПЛ с сезона 2022/23 и четвёртым дублем за клуб.

Игроки Локомотива празднуют гол https://t.me/fclokomotiv

Важные сигналы для обоих клубов

В компенсированное время «Краснодар» всё-таки пробил оборону гостей: Сперцян навесил, Мозес Кобнан высоко выпрыгнул и головой направил мяч в сетку (1:2). Но на большее времени уже не осталось.

«Локомотив» после двух туров идёт на первом месте (5:1 по мячам), а Батраков подтверждает, что именно он — ключевая фигура атаки Галактионова. Которая не зависит ни от соперника, ни от процента владения мячом.

Календарь и таблица РПЛ

Для «Краснодара» поражение стало тревожным сигналом: контроль мяча не превращается в голевые моменты, а оборона, даже с опытными Петровым и Торменой, слишком уязвима против быстрых переходов соперника. Мусаеву предстоит срочно искать баланс — иначе защита титула закончится очень быстро.