Батраков прибил чемпиона: «Краснодар» в первом домашнем матче сезона уступил «Локомотиву»

Ожидания перед матчем были высоки: оба клуба в первом туре победили 3:0, и встреча на «Ozon Арене» обещала стать показательной — сможет ли чемпион подтвердить статус фаворита в игре против соперника, который уже в прошлом сезоне доставлял ему массу проблем?
Мурад Мусаев не стал экспериментировать с составом: единственное изменение — Никита Кривцов вместо Ленини, а новички остались в резерве. Михаил Галактионов, напротив, освежил схему, вернул в основу Дмитрия Воробьёва, а также оставил в старте тех, кто отличился против «Сочи» — Бакаева, Руденко и, конечно, Батракова.
Хозяева начали по-чемпионски — высокий прессинг, контроль мяча (к 20-й минуте владение перевалило за 65%), пять угловых и несколько острых атак через фланги. Сперцян на 9-й минуте пробил низом после передачи Кривцова — мяч прошёл рядом со штангой. Кордоба несколько раз выиграл борьбу в воздухе, но его скидки никто не замыкал.
«Локомотив» же действовал в знакомом стиле: компактно, глубоко и с быстрыми выпадами. На 22-й минуте Максим Ненахов пробил издали, проверив Агкацева. А уже на 33-й сработало «правило бывших»: воспитанник «Краснодара» Дмитрий Воробьёв опередил Диего Косту в штрафной и заставил бразильца сфолить. Кирилл Левников указал на точку, показал защитнику жёлтую карточку, и Алексей Батраков спокойно реализовал пенальти, отправив мяч низом в левый угол — 0:1.
До перерыва «Краснодар» имел территориальное преимущество, но моменты так и оставались полумоментами. Кордоба пробовал бить головой, Сперцян искал пространство под передачу, но Антон Митрюшкин действовал уверенно. Более того, Баринов дважды угрожал воротам хозяев дальними ударами, один из которых Агкацев отбил с трудом.
Замены Мусаева, стойкость «Локо» и второй гол Батракова
После перерыва Мусаев усилил атаку: на поле вышли Дуглас Аугусто и Мозес Кобнан, а позднее — целый блок атакующих замен с Фуртадо, Джованни Гонсалесом и Козловым. Аугусто уже на 57-й минуте проверил Митрюшкина ударом в дальний угол, но голкипер «Локо» вытянул сложный мяч.
«Краснодар» продолжал наращивать давление — «Локомотив» действовал дисциплинированно: Монтес и Морозов выиграли почти все единоборства в штрафной, а редкие вылазки вперёд создавали куда больше опасности, чем многоходовые атаки хозяев. На 65-й минуте Черников пробил головой выше ворот, а на 72-й Батраков едва не замкнул прострел Руденко, но с острого угла не попал в створ.
Кульминация наступила на 80-й минуте. После навеса Баринова Батраков пробил головой, Агкацев парировал, Руденко первым оказался на подборе и вернул мяч к воротам. Алексей со второй попытки переправил мяч под перекладину — дубль и 0:2. Этот гол стал его 17-м за «Локо» в РПЛ с сезона 2022/23 и четвёртым дублем за клуб.
Важные сигналы для обоих клубов
В компенсированное время «Краснодар» всё-таки пробил оборону гостей: Сперцян навесил, Мозес Кобнан высоко выпрыгнул и головой направил мяч в сетку (1:2). Но на большее времени уже не осталось.
«Локомотив» после двух туров идёт на первом месте (5:1 по мячам), а Батраков подтверждает, что именно он — ключевая фигура атаки Галактионова. Которая не зависит ни от соперника, ни от процента владения мячом.
Для «Краснодара» поражение стало тревожным сигналом: контроль мяча не превращается в голевые моменты, а оборона, даже с опытными Петровым и Торменой, слишком уязвима против быстрых переходов соперника. Мусаеву предстоит срочно искать баланс — иначе защита титула закончится очень быстро.