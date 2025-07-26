Морено: Стыдно и позорно, мы не заслуживаем зарплаты

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:4) в домашнем матче 2-го тура РПЛ.

«Стыдно и позорно. Это тот день, когда я испытываю такой стыд, который не испытывал на протяжении всей карьеры тренера. Хочу извиниться перед клубом, сотрудниками, руководством и особенно перед нашими болельщиками.

Десять минут в концовке прошлого матча, десять минут в начале этой игры — это просто позорно, мы не заслуживаем зарплаты. Я сказал игрокам, что они должны отдать как минимум половину месячной зарплаты на благо клуба. Это также моя вина, я беру на себя ответственность. Думаю, каждый из нас должен разделить эту ответственность и взять вину за этот позор. Не знаю, как поступят игроки, но я отдам половину месячной зарплаты. Если это невозможно сделать по контракту, сделать юридически, то я просто отдам на благотворительность, потому что мы не заслуживаем таких денег, — приводит слова Морено "Матч ТВ".

"Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ, не набрав ни одного мяча с разницей мячей 0:7 за два тура.