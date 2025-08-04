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    Ничья, от которой всем неспокойно: «Зенит» спасся от поражения в матче с ЦСКА

    Команда Семака снова недосчиталась очков в РПЛ

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    Александр Соболев
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    Александр Соболев
    «Газпром Арена» увидела один из самых острых матчей старта сезона. ЦСКА хладнокровно выстоял в первом тайме, повёл в счёте после изящной комбинации, но не удержал победу. «Зенит» снова ушёл от поражения благодаря замене — Соболев заработал и реализовал пенальти. Однако результат едва ли устраивает хоть кого-то.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — ЦСКА 1:1
    Голы: 0:1 Alerrandro (33'), 1:1 Александр Соболев (пенальти) (76')

    Перед матчем в «Зените» разгорелся внутренний сюжет: Вендел, которого летом практически проводили из клуба, снова оказался в основе. Отпуск затянулся, переговоры с арабскими клубами сорвались, и вот он на поле — один из самых активных у хозяев в первом тайме. Он дирижировал, предлагал движение, обострял. На его фоне Жерсон растворился, хотя в целом и он работал на приличном уровне.

    Семак предпочёл не включать в заявку Луиса Энрике, а Максим Глушенков после критики и вовсе остался на скамейке до последних минут. Зато в атаке вышли Мостовой, Кассьерра и Педро. Но фланговый огонь, которого ждали, не случился — ни один из них не зажёг по-настоящему.

    Вендел с мячом
    https://fc-zenit.ru/

    ЦСКА же играл по сценарию, который выбрал сам. В первом тайме армейцы не пытались перехватить инициативу, позволяли «Зениту» осаждать штрафную, но защищались грамотно. В ключевых эпизодах Обляков и защитники вставали на пути мяча, а Акинфеев держал спокойно и надёжно накрывал собой всю вратарскую.

    Голевая вспышка армейцев

    «Зенит» владел мячом, чаще бил, активно давил — но пропустил. Первый же удар ЦСКА в створ на 33-й минуте стал результативным. Всё началось с вдохновенного движения Матвея Кисляка, который получил мяч, пяткой покатил на Алеррандро, сам подобрал отскок, и снова выдал на бразильца передачу. Алеррандро, до этого не отличавшийся результативностью, оказался точен: удар в дальний угол, и счёт открыт.

    Игроки ЦСКА празднуют гол
    https://t.me/pfccskamoscow

    Этот гол стал для Алеррандро первым в официальных матчах за ЦСКА, и он пришёлся как нельзя кстати — именно в момент, когда «Зенит» выглядел уверенно, а красно-синие почти не появлялись у чужой штрафной. Армейцы до конца тайма сохраняли спокойствие, и, если бы не заблокированный удар Кисляка в концовке, могли уйти на перерыв с двукратным преимуществом.

    Да, Алеррандро сыграл здорово — и не только в эпизоде с голом. Но как же уникально крут Матвей Кисляк! Даже в сравнении с прошлым сезоном Матвей выглядит куда более агрессивным в атаке и будто более спокойным на мяче. Если, как говорят, на Кисляка и правда так сильно повлиял Миралем Пьянич, то инвестиция в боснийца — один из лучших трансферов ЦСКА за последние годы.

    Матвей Кисляк
    https://t.me/pfccskamoscow

    Ход Семака: перестановка, которая сработала

    После перерыва картина изменилась. ЦСКА стал смелее, в какой-то момент полностью перехватил инициативу. Казалось, что у «Зенита» нет идей, как вскрыть оборону. Но на 62-й минуте Семак сделал тройную замену — вышли Лусиано, Вега и Соболев. И именно эта троица изменила ход встречи.

    Вега сразу начал подавать, Лусиано активно открывался, а Соболев принялся таранить защиту ЦСКА. Сперва два неопасных удара, затем — попадание в штангу, и наконец — эпизод с Мантуаном, когда Круговой зацепил бразильца в штрафной. Судья Чистяков пенальти назначил уверенно, ВАР не вмешивался. Эпизод выглядел спорным, но даже Иван Обляков после матча признал, что 11-метровый был назначен верно. С точки Александр Соболев пробил в правый угол — Акинфеев не угадал.

    Пенальти Соболева
    https://fc-zenit.ru/

    Всё могло решиться за несколько минут до конца

    После гола началась настоящая буря. «Зенит» пытался додавить, армейцы искали шанс на контратаке. Лусиано Гонду бил в ближнюю девятку — Акинфеев спас. В ответной атаке Гайич выстрелил с левой ноги — мяч едва не сломал перекладину над Латышонком. А боковой судья, врезавшись в телеоператора, оказался на газоне и нуждался в помощи.

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    В эти минуты всё висело на тончайшей нити. Один момент — и три очка ушли бы либо на Петербург, либо в Москву. Но финальный свисток зафиксировал ничью. Она получилась не только боевой, но и тяжёлой — физически, эмоционально и турнирно.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» снова не побеждает и уже отстаёт от «Локомотива» на четыре очка. ЦСКА уезжает из Петербурга с чувством упущенной возможности: преимущество было в руках, но его не удержали. И если с точки зрения качества игры обе команды сделали шаг вперёд, то с точки зрения результата — остались на месте.

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