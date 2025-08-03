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    Победа ускользнула от «Спартака» в Тольятти: огненная концовка и гол Дзюбы на последней минуте

    Красно-белые снова доигрывали матч вдесятером

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    Артём Дзюба с партнёрами по командеПобеда ускользнула от «Спартака» в Тольятти: огненная концовка и гол Дзюбы на последней минуте Беньямин ШешкоАрендная агония. Пять отчаянных трансферов «Манчестер Юнайтед» после Шешко Джон Кордоба и Эдуард СперцянКордоба снова похоронил «Динамо»: «Краснодар» справился с командой Карпина
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    Артём Дзюба с партнёрами по команде
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    Артём Дзюба с партнёрами по команде
    Матч в Самаре казался сонным до перерыва, но обернулся одной из самых эмоциональных драм начала сезона. «Спартак» играл в меньшинстве целый тайм, вырвался вперёд в компенсированное время, но упустил победу из-за второго пенальти и холодной головы Артёма Дзюбы.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Спартак 1:1
    Голы: 0:1 Пабло Солари (90+2'), 1:1 Артём Дзюба (пенальти) (90+4') Предупреждения: Ифет Джаковац (5'), Марат Таймуразович Бокоев (45')

    Первый тайм в Самаре напоминал летний обеденный зной: тяжёлый, вязкий, без движения и острых ощущений. На термометре — 33°C, на табло — абсолютный штиль. «Спартак» вышел на матч после поражения от «Балтики» и двух удалений в прошлом туре, но снова начал экспериментировать: дебют Жедсона Фернандеша, отсутствие флангов, два форварда — и невнятная атака.

    Жедсон Фернандеш
    https://spartak.com/

    Пока Гарсия и Мартинс безуспешно штурмовали правый фланг, лучший момент у «красно-белых» был у Дуарте после углового. Но защитник зарядил мяч в небеса. У «Акрона» в атаке поначалу было ещё беднее: прессинг давал объём, но без акцента. Пожалуй, единственное, что оживило концовку тайма — это Даниил Хлусевич.

    За 69 секунд правый защитник успел сорвать контратаку, потом наступить на ногу Болдыреву и оставить «Спартак» вдесятером. Очередное удаление — третье за два матча. И снова в самый неподходящий момент.

    Красная карточка Хлусевичу
    https://spartak.com/

    Максименко и ВАР: сначала спас, потом подвёл

    После перерыва Деян Станкович моментально перестроил игру: Жедсон, Угальде и Рябчук остались на скамейке, вместо них вышли Солари, Денисов и Дмитриев. Игра раскрылась. «Спартак», несмотря на меньшинство, стал острее: Мартинс мог открыть счёт, но не попал с линии вратарской.

    А потом Максименко сам поставил себя в центр внимания: абсолютно безобидный эпизод у лицевой линии закончился его фолом на Болдыреве. ВАР разобрался — пенальти. Лончар подошёл к точке… и запустил мяч в небеса.

    Пенальти Лончара
    https://spartak.com/

    Через несколько минут Дзюба мог забивать с игры — пробил головой после подачи, Максименко вытащил мяч с самой линии. Атака «Акрона» усиливалась, но подводила реализация. «Спартак» держался на тонкой грани.

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    Два гола за три минуты

    Казалось, всё закончится нулями. Но на 92-й минуте случился резкий разворот. Дмитриев прорвался по левому флангу, навесил точно на дальнюю, и Пабло Солари замкнул в падении. Гол в меньшинстве — невероятный всплеск, трибуны замерли, Станкович праздновал, как будто выиграл финал.

    Пабло Солари
    https://spartak.com/

    Но стоило московской команде выдохнуть, как в их ворота тут же назначили второй пенальти — Зобнин не рассчитал движение и попал по ноге Беншимолу. На этот раз к точке подошёл Дзюба. И сделал то, что умеет: без нервов, без пафоса — аккуратно и точно в угол.

    Пенальти Дзюбы
    https://spartak.com/

    «Спартак» снова не выиграл

    «Спартак» теряет победу, несмотря на героизм и финальный всплеск. Но вот как объяснить, что в команде, которая якобы хочет претендовать на чемпионство, два тура происходят абсолютно необязательные удаления? Деян Станкович на пресс-конференции внятного ответа не дал. Неужели команда настолько расконцентрирована и не готова к сезону?

    Календарь и таблица РПЛ

    А вот «Акрон» сохраняет место в верхней части таблицы и получает свою мини-победу: команда не дрогнула даже после позднего пропущенного мяча. А Дзюба снова напомнил, что «Спартаку» от него никуда не деться — даже спустя многие годы.

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