Победа ускользнула от «Спартака» в Тольятти: огненная концовка и гол Дзюбы на последней минуте

Матч в Самаре казался сонным до перерыва, но обернулся одной из самых эмоциональных драм начала сезона. «Спартак» играл в меньшинстве целый тайм, вырвался вперёд в компенсированное время, но упустил победу из-за второго пенальти и холодной головы Артёма Дзюбы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Акрон — Спартак 1:1 Голы: 0:1 Пабло Солари (90+2'), 1:1 Артём Дзюба (пенальти) (90+4') Предупреждения: Ифет Джаковац (5'), Марат Таймуразович Бокоев (45')

Первый тайм в Самаре напоминал летний обеденный зной: тяжёлый, вязкий, без движения и острых ощущений. На термометре — 33°C, на табло — абсолютный штиль. «Спартак» вышел на матч после поражения от «Балтики» и двух удалений в прошлом туре, но снова начал экспериментировать: дебют Жедсона Фернандеша, отсутствие флангов, два форварда — и невнятная атака.

Жедсон Фернандеш https://spartak.com/

Пока Гарсия и Мартинс безуспешно штурмовали правый фланг, лучший момент у «красно-белых» был у Дуарте после углового. Но защитник зарядил мяч в небеса. У «Акрона» в атаке поначалу было ещё беднее: прессинг давал объём, но без акцента. Пожалуй, единственное, что оживило концовку тайма — это Даниил Хлусевич.

За 69 секунд правый защитник успел сорвать контратаку, потом наступить на ногу Болдыреву и оставить «Спартак» вдесятером. Очередное удаление — третье за два матча. И снова в самый неподходящий момент.

Красная карточка Хлусевичу https://spartak.com/

Максименко и ВАР: сначала спас, потом подвёл

После перерыва Деян Станкович моментально перестроил игру: Жедсон, Угальде и Рябчук остались на скамейке, вместо них вышли Солари, Денисов и Дмитриев. Игра раскрылась. «Спартак», несмотря на меньшинство, стал острее: Мартинс мог открыть счёт, но не попал с линии вратарской.

А потом Максименко сам поставил себя в центр внимания: абсолютно безобидный эпизод у лицевой линии закончился его фолом на Болдыреве. ВАР разобрался — пенальти. Лончар подошёл к точке… и запустил мяч в небеса.

Пенальти Лончара https://spartak.com/

Через несколько минут Дзюба мог забивать с игры — пробил головой после подачи, Максименко вытащил мяч с самой линии. Атака «Акрона» усиливалась, но подводила реализация. «Спартак» держался на тонкой грани.

Два гола за три минуты

Казалось, всё закончится нулями. Но на 92-й минуте случился резкий разворот. Дмитриев прорвался по левому флангу, навесил точно на дальнюю, и Пабло Солари замкнул в падении. Гол в меньшинстве — невероятный всплеск, трибуны замерли, Станкович праздновал, как будто выиграл финал.

Пабло Солари https://spartak.com/

Но стоило московской команде выдохнуть, как в их ворота тут же назначили второй пенальти — Зобнин не рассчитал движение и попал по ноге Беншимолу. На этот раз к точке подошёл Дзюба. И сделал то, что умеет: без нервов, без пафоса — аккуратно и точно в угол.

Пенальти Дзюбы https://spartak.com/

«Спартак» снова не выиграл

«Спартак» теряет победу, несмотря на героизм и финальный всплеск. Но вот как объяснить, что в команде, которая якобы хочет претендовать на чемпионство, два тура происходят абсолютно необязательные удаления? Деян Станкович на пресс-конференции внятного ответа не дал. Неужели команда настолько расконцентрирована и не готова к сезону?

Календарь и таблица РПЛ

А вот «Акрон» сохраняет место в верхней части таблицы и получает свою мини-победу: команда не дрогнула даже после позднего пропущенного мяча. А Дзюба снова напомнил, что «Спартаку» от него никуда не деться — даже спустя многие годы.