ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии

На трибунах всё началось так, как положено московскому дерби: баннеры, переклички, гул, который буквально вибрировал под крышей стадиона. Первый солд-аут на арене имени Льва Яшина в этом сезоне. Но стартовый состав хозяев тут же дал понять: вечер будет нервным. В воротах появился Игорь Лещук — вынужденная замена травмированного Лунёва. Болельщики напряглись, вспомнив его прежние ошибки.
Первые минуты, впрочем, обнадёжили «Динамо»: Зайнутдинов из центра полузащиты неожиданно вырвался на ударную позицию и мощно пробил, но Акинфеев напомнил, что ни один матч не проходит без его сейвов.
Ключевая ошибка Бителло и разгром
Всё изменилось на 13-й минуте. Бителло, один из тех, кого считали лидером новой команды Карпина, оказался героем не своей сказки. Его пас назад превратился в приглашение для армейцев. Мусаев подкараулил, мгновенно сыграл на Матеуса Алвеса — и тот уверенно пробил в дальний угол.
Для бразильца это был не просто первый гол за ЦСКА, а вообще дебютный мяч в профессиональной карьере. Как позже скажет Карпин на пресс-конференции, именно этот момент и эта ошибка серьёзно подкосили «Динамо».
Через несколько минут зрители стали свидетелями комбинации, которую Фабио Челестини успел наиграть буквально за месяц. Акинфеев сыграл низом в центр, Алвес опустился за мячом, раскрыл пространство, дальше пас на Гайича под молниеносный рывок серба за спину защитников. В этот момент Осипенко и Рубенс выглядели статистами. Гайич завершил атаку холодным ударом.
0:2 — и тренерский штаб ЦСКА, даже не празднуя, обменялся взглядами: всё отлично работает.
У «Динамо» был момент вернуться в игру: Макаров красиво пробивал с угла штрафной, но Акинфеев забрал мяч намертво. И тут же армейцы снова наказали.
Глебов запустил Мойзеса по левому флангу, тот прострелил — и Матвей Кисляк, словно в замедленной съёмке, в падении замкнул передачу. 0:3. На табло горели цифры, от которых трибуны вздыхали, а Карпин метался у кромки поля, размахивая руками.
«Динамо» билось, но слишком поздно
После перерыва «Динамо» вышло другим — видимо, громкий разнос Карпина в раздевалке сделал своё дело. И уже на 50-й минуте Макаров сделал то, что давно пытался — взял игру на себя. Он протащил мяч через полполя и мощным ударом в дальний угол пробил Акинфеева. 1:3, трибуны ожили.
Вскоре случился эпизод, который обсуждали больше, чем сами голы. Круговой убегал к воротам и столкнулся с Лещуком за пределами штрафной. Казалось, всё — удаление голкипера, но арбитр Левников показал жёлтую... самому игроку ЦСКА за симуляцию.
А через несколько минут новый спорный момент: Макаров в штрафной попал по ноге Алвеса, но судья снова остался при своём — без пенальти, даже после просмотра ВАР. Очень спорное решение, особенно учитывая то, что за похожий эпизод в матче «Спартака» с «Зенитом» дали пенальти.
Белo-голубые бросили все силы вперёд. Сергеев не попал в ворота с пары метров, Бителло в компенсированное время умудрился красивым «парашютом» попасть в перекладину. Лещук, несмотря на три пропущенных, несколько раз выручал, не позволив счёту стать унизительным. ЦСКА же играл на удержание, хотя мог добивать — контратаки «три в два» и «два в один» только подтверждали, что армейцы могли забить ещё.
Противоположные миры
Армейцы продолжают почти идеальный старт сезона — особенно в условиях короткой скамейки. Серия без поражений в чемпионате достигла 19 игр, команда Челестини поднялась на второе место и выглядит как единый организм. Алвес стал главным открытием — гол и передача в дерби мгновенно сделали его героем.
А «Динамо» вновь тонет в собственных ошибках. У Карпина красивые слова про «немного потерпеть», но терпение болельщиков тает. Команда создала много моментов, перебила ЦСКА по ударам (23:9), но пропустила трижды за тайм и потеряла игру, как теряет нити сезона.