ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии

Вечером воскресенья «ВТБ Арена» стала ареной для одного из самых ярких дерби всего чемпионата. Но ЦСКА за 45 минут превратил игру в формальность: Алвес, Гайич и Кисляк поочерёдно забили, а бело-голубые так и не оправились. Второй тайм подарил интригу и спорные эпизоды, но общий итог был очевиден — у армейцев есть система и уверенность, у «Динамо» пока только хаос и редкие вспышки индивидуального мастерства.

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — ЦСКА 1:3 Голы: 0:1 Матеус Алвес (13'), 0:2 Адольфо Гайч (21'), 0:3 Матвей Кисляк (42'), 1:3 Даниэль Мишкич (50') Динамо: Игорь Лещук, Хуан Хосе Касерес, Максим Осипенко, Николас Маричал, Данил Глебов, Битело, Даниэль Мишкич (Муми Нгамал, 77'), Бактиёр Зайнутдинов (Дмитрий Скопинцев, 46'), Даниил Фомин, Иван Сергеев, Rubens ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Данил Круговой, Матвей Лукин, Иван Обляков (Джамалутдин Абдулкадыров, 84'), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Bandikyan A., 77'), Тамерлан Мусаев

На трибунах всё началось так, как положено московскому дерби: баннеры, переклички, гул, который буквально вибрировал под крышей стадиона. Первый солд-аут на арене имени Льва Яшина в этом сезоне. Но стартовый состав хозяев тут же дал понять: вечер будет нервным. В воротах появился Игорь Лещук — вынужденная замена травмированного Лунёва. Болельщики напряглись, вспомнив его прежние ошибки.

Первые минуты, впрочем, обнадёжили «Динамо»: Зайнутдинов из центра полузащиты неожиданно вырвался на ударную позицию и мощно пробил, но Акинфеев напомнил, что ни один матч не проходит без его сейвов.

Ключевая ошибка Бителло и разгром

Всё изменилось на 13-й минуте. Бителло, один из тех, кого считали лидером новой команды Карпина, оказался героем не своей сказки. Его пас назад превратился в приглашение для армейцев. Мусаев подкараулил, мгновенно сыграл на Матеуса Алвеса — и тот уверенно пробил в дальний угол.

Матеус Алвес https://t.me/pfccskamoscow

Для бразильца это был не просто первый гол за ЦСКА, а вообще дебютный мяч в профессиональной карьере. Как позже скажет Карпин на пресс-конференции, именно этот момент и эта ошибка серьёзно подкосили «Динамо».

Через несколько минут зрители стали свидетелями комбинации, которую Фабио Челестини успел наиграть буквально за месяц. Акинфеев сыграл низом в центр, Алвес опустился за мячом, раскрыл пространство, дальше пас на Гайича под молниеносный рывок серба за спину защитников. В этот момент Осипенко и Рубенс выглядели статистами. Гайич завершил атаку холодным ударом.

0:2 — и тренерский штаб ЦСКА, даже не празднуя, обменялся взглядами: всё отлично работает.

Милан Гайич https://t.me/pfccskamoscow

У «Динамо» был момент вернуться в игру: Макаров красиво пробивал с угла штрафной, но Акинфеев забрал мяч намертво. И тут же армейцы снова наказали.

Глебов запустил Мойзеса по левому флангу, тот прострелил — и Матвей Кисляк, словно в замедленной съёмке, в падении замкнул передачу. 0:3. На табло горели цифры, от которых трибуны вздыхали, а Карпин метался у кромки поля, размахивая руками.

Матвей Кисляк https://t.me/pfccskamoscow

«Динамо» билось, но слишком поздно

После перерыва «Динамо» вышло другим — видимо, громкий разнос Карпина в раздевалке сделал своё дело. И уже на 50-й минуте Макаров сделал то, что давно пытался — взял игру на себя. Он протащил мяч через полполя и мощным ударом в дальний угол пробил Акинфеева. 1:3, трибуны ожили.

Денис Макаров https://t.me/fcdynamo

Вскоре случился эпизод, который обсуждали больше, чем сами голы. Круговой убегал к воротам и столкнулся с Лещуком за пределами штрафной. Казалось, всё — удаление голкипера, но арбитр Левников показал жёлтую... самому игроку ЦСКА за симуляцию.

А через несколько минут новый спорный момент: Макаров в штрафной попал по ноге Алвеса, но судья снова остался при своём — без пенальти, даже после просмотра ВАР. Очень спорное решение, особенно учитывая то, что за похожий эпизод в матче «Спартака» с «Зенитом» дали пенальти.

Белo-голубые бросили все силы вперёд. Сергеев не попал в ворота с пары метров, Бителло в компенсированное время умудрился красивым «парашютом» попасть в перекладину. Лещук, несмотря на три пропущенных, несколько раз выручал, не позволив счёту стать унизительным. ЦСКА же играл на удержание, хотя мог добивать — контратаки «три в два» и «два в один» только подтверждали, что армейцы могли забить ещё.

Иван Сергеев https://t.me/fcdynamo

Противоположные миры

Армейцы продолжают почти идеальный старт сезона — особенно в условиях короткой скамейки. Серия без поражений в чемпионате достигла 19 игр, команда Челестини поднялась на второе место и выглядит как единый организм. Алвес стал главным открытием — гол и передача в дерби мгновенно сделали его героем.

Календарь и таблица РПЛ

А «Динамо» вновь тонет в собственных ошибках. У Карпина красивые слова про «немного потерпеть», но терпение болельщиков тает. Команда создала много моментов, перебила ЦСКА по ударам (23:9), но пропустила трижды за тайм и потеряла игру, как теряет нити сезона.