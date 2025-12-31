ESPN составил рейтинг лучших бомбардиров 2025 года, и в нем не только знакомые всему миру имена.

Но на первый план, как обычно, вышла нападающие топ-клубов. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Бавария») и Килиан Мбаппе («Реал»), боролись за звание самого результативного игрока года после того, как в 2024-м остались Виктору Дьекерешу (ныне нападающему «Арсенала», который наколотил 62 гола в 63 матчах за «Спортинг» и сборную Швецию).

Как ни странно, Лионель Месси и Криштиану Роналду снова пробились в топ-10, несмотря на то, что их карьеры приближаются к закату.

Так кто же забил больше всех в 2025 году?

10. Хорхе Ривера («Метрополитан» / Пуэрто-Рико): 40 голов в 35 матчах

Справедливо будет сказать, что Ривера в последние месяцы был в невероятной форме, забив 28 голов в 16 матчах с тех пор, как Лига Пуэрто-Рико перешла в фазу Апертуры сезона 2025/26.

9. Криштиану Роналду («Аль-Наср» / Португалия): 41 гол в 46 матчах

Криштиану Роналду globallookpress.com

Несмотря на приближающийся 41-й день рождения, Роналду с ревом ворвался обратно в десятку лучших после того, как не попал в этот топ в 2024-м. В 2025-м ветеран забил восемь голов в девяти официальных матчах за сборную Португалии (включая голы в полуфинале и финале Лиги наций УЕФА), сохраняя при этом впечатляюще высокую результативность в саудовской Про-лиге, где он до сих пор забивает ударами через себя!

8. Гильерме Биссоли («Бурирам Юнайтед» / Бразилия): 44 гола в 60 матчах

Гильерме Биссоли globallookpress.com

Бывший нападающий «Сан-Паулу» и «Крузейро» перебрался в «Бурирам» из первого дивизиона Таиланда в октябре 2024-го. Биссоли стремительно поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, забив 80 голов в 61 матче за два сезона. Не так давно 27-летний игрок покинул «Бурирам» и присоединился к малайзийскому клубу «Негери-Сембилан».

7. Вангелис Павлидис («Бенфика» / Греция): 45 голов в 73 матчах

Вангелис Павлидис globallookpress.com

В сезоне 2023/2024 Павлидис ста лучшим бомбардиром нидерландской Эредивизи в составе АЗ, после чего перешел в «Бенфику» и продолжил поражать ворота с удивительной регулярностью. Грек забил 30 голов в 57 матчах во всех турнирах в своем дебютном сезоне в Португалии, а в текущей кампании настрелял уже 20 мячей в 30 играх за «орлов».

6. Лионель Месси («Интер Майами» / Аргентина): 46 голов в 54 матчах

Лионель Месси globallookpress.com

Старый мастер не подает признаков замедления, по крайней мере, когда речь идет о его феноменальной продуктивности в атаке. 38-летний Месси забил 43 гола в 49 матчах за «Интер Майами» в 2025 году и был признан MVP сезона. Попутно аргентинец помог команде выиграть первый в ее истории титул Кубка МЛС.

5. Виктор Осимхен («Галатасарай» / Нигерия): 46 голов в 52 матчах

Виктор Осимхен globallookpress.com

В последние несколько лет Осимхен зарекомендовал себя в качестве одного из самых результативных нападающих мира, выйдя на первый план в чемпионском составе «Наполи» в сезоне 2022/23. С тех пор он перебрался в «Галатасарай», где забил 49 голов в 57 матчах, а также выиграл местную Суперлигу и Кубок Турции в прошлом сезоне.

Нигерийский форвард также забил девять мячей в девяти международных матчах в этом году и недавно открыл счет своим голам на Кубке африканских наций, поразив ворота Туниса.

4. Кевин Эрнандес («Пуэрто-Рико» / Пуэрто-Рико): 48 голов в 37 матчах

Хотя это имя не на слуху у широкой публики, стоит отметить, что Эрнандес обладает самым высоким показателем голов в среднем за матч среди всех игроков топ-10 в этом календарном году — 1,30 гола каждые 90 минут за клуб и сборную.

3. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити» / Норвегия): 57 голов в 55 матчах

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Холанн опустился на одну строчку ниже после второго места в 2024 году (тогда у него было 49 голов в 59 матчах). Однако нападающий «Манчестер Сити» на самом деле улучшил свою результативность в этом году, забивая каждые 1,04 игры. Холанн в настоящее время возглавляет гонку бомбардиров Премьер-лиги с 19 голами в 18 матчах текущего сезона и быстрее всех в истории достиг отметки в 100 голов в турнире (ему потребовалось всего 104 игры). Кроме того, 25-летний форвард забил феноменальные 17 голов в последних девяти матчах за сборную Норвегии.

2. Гарри Кейн («Бавария» / Англия): 60 голов в 65 матчах

Гарри Кейн globallookpress.com

По-прежнему надежный, как скала, Кейн поднялся на одну строчку после третьего места в 2024-м (46 голов в 57 играх). Нападающий «Баварии» на данный момент делит лидерство среди бомбардиров во всех топ-5 лигах Европы в этом сезоне (вровень с Холанном — у них по 19 голов) и даже оформил хет-трик после выхода на замену против «Штутгарта» в начале декабря. Более того, в 2025-м 32-летний нападающий забил девять голов в девяти матчах за сборную Англии.

1. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид / Франция): 66 голов в 67 матчах

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Совершив прыжок с шестого места в 2024-м (39 голов в 61 матче), Мбаппе возглавил рейтинг в 2025-м, сохранив выдающийся средний показатель — один гол каждые 0,99 матча за клуб и сборную в 2025-м.

Французский форвард вывел свою результативность в «Реале» на космический уровень (29 голов в 24 матчах текущего сезона), но пока не может похвастаться большим количеством трофеев в составе мадридского клуба. Лишь время покажет, сможет ли он конвертировать свою невероятную продуктивность в титулы на «Бернабеу».