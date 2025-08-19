ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Миодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть

    Тренер семи команд РПЛ в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о пятом туре чемпионата России

    Специально для LiveSport.Ru один из самых востребованных в России специалистов недавнего времени Миодраг Божович разобрал все восемь матчей минувшего тура РПЛ. Михаил Пукшанский вместе с графом Монтенегро под микроскопом изучили безумные ошибки и невероятные голы прошедшего уик-энда.

    «"Спартак" испугался сам себя»

    — Лучший распасовщик французской Лиги 1 Гаэтан Перрен после первых шагов в «Краснодаре» сказал, что РПЛ техничнее французского чемпионата. Свежо предание?

    — Конечно. Уровень несопоставим. А уж по части техники тем более. Реверанс по случаю перехода, начал контракт отрабатывать. Вот здесь с французами еще можем посоревноваться. «ПСЖ» все знаем на каком уровне. Да и «Осер» его выше всех российских клубов, кроме аутсайдеров. Но отдавать в РПЛ столько, сколько он отдавал во Франции, сходу не получится. Специфика российского чемпионата.

  • Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • Однозначно, один из самых насыщенных матчей сезона
  • 16/08/2025

    • — Первый тайм с «Зенитом» (2:2) был лучшим для «Спартака» в этом первенстве?

    — А сравнивать особо не с чем. В трех первых матчах удаления, с «Локомотивом» — не поймешь что. Здесь собрались на какое-то время, вышли вперед. Смотрелись прилично, действительно играли в футбол, безо всякой опаски. Но это все же в большей степени эмоции. Посмотрим, что будет дальше.

    — Игру Жедсона как оцените?

    — Ну, если головой забивает со своим ростом! Разобрался, конечно, в паре эпизодов. Еще бы сказал о Маркиньосе, который продолжает классно забивать. С правой ноги теперь. Барко хорош был в моменте. Что-то зарождается в середине.

    — Барко будет бить пенальти, несмотря ни на что?

    — Довольно странная история. Конечно, нельзя его оправдывать, но видно, что в голове что-то не то. Ну, а кого еще, если не его отправлять к точке? Но следующий уже не будет, слишком много чудачеств.

    — Что нужно было сделать «Спартаку» в большинстве, дабы удержать счет?

    — Продолжать играть в свой футбол. Но сами себя испугались.

    — Деян Станкович не пришёл на пресс-конференцию. Всё?

    — Нет, не все. Понятно, нельзя упускать победу, играя в большинстве. Но вы все хотели увидеть спартаковский футбол, он был. Либо одно, либо другое. А что не пришел на пресс-конференцию, таких примеров полно. Заплатит штраф. Я тоже не ходил порой

    — Все же, если вдруг, кто на замену?

    — Не надо никаких вдруг. Дайте человеку поработать. По прошлой осени помним, на что он способен. Выжмет еще. Не верю в иностранцев в российском футболе, особенно сейчас.

    «Спартак» — «Зенит»

    — Почему Денис Адамов, а не Евгений Латышонок сыграл в воротах «Зенита»?

    — Неожиданно. Наверное, по наитию Семак так решил. Есть еще тренер вратарей Бирюков. Они не враги себе. После Грозного особых предпосылок не было. Но нет в Латышонке какой-то чемпионской надежности. Адамов этой игрой может надолго место за собой в основе закрепить.

    — «Зенит» вообще без россиян. Это в знак протеста?

    — Видел высказывания вашего министра. Наверное, есть какая-то внутренняя кухня. Но вряд ли «Зенит» пошел на принцип, тем более в такой игре. Не представляю, чтобы президент сказал Семаку: ставь тех, а не этих. У «Зенита» как раз на моей памяти всегда были самые лучшие российские игроки.

    — Александр Соболев забил в меньшинстве. Реваншистские настроения всегда играют?

    — Да там ошибка голкипера. Такой мяч в ближний угол не имел права пропускать. Но очень рад за Соболева, на характере вытаскивает.

    Календарь и таблица РПЛ

    — «Зенит» в шаге от зоны вылета. О чемпионстве можно забыть?

    — Нет. Все только начинается. Будут терять очки условные лидеры очень много. Чемпионский плей-офф. Как по мне, наряду с «Краснодаром» остаются главным фаворитом. Еще ЦСКА.

    «Карпин не раскиснет, это не в его характере»

    — Голы ЦСКА с «Динамо» (3:1) в первом тайме подчёркивают разницу в классе?

    — Подчеркивают новое качество ЦСКА. Быстро играют, все знают свою роль на поле. Более сыгранная команда, состав намного сильнее. Челестини сразу удалось построить свой футбол, это не каждый раз получается. Но у меня в России был такой отрезок, что тоже сходу удавалось. Взять «Ростов», если помните. У них все по делу.

  • ЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии
  • Насколько же разным получился старт сезона у московских команд
  • 17/08/2025

    • — Матвей Кисляк в очередной раз провёл невероятный матч. На сегодня залог успеха армейцев?

    — Однозначно лучший по всем показателям. Очень правильный мальчик. С таким любо-дорого работать. У меня были похожие и в «Амкаре», и в «Москве», но все-таки он сильнейший в своем поколении. Ну, и Гайча с Алвешем еще по этому матчу бы отметил.

    — Прорывы Кисляка и Гайча по левому флангу в укор динамовцам?

    — У них хорошая связка. Гайич — опытный игрок. Как раз то, что нужно на фланге. Взаимозаменяемость. Очень трудно с ними разобраться.

    — Валерий Карпин когда выберется из этой ситуации?

    — Все знают клятву, которую дала жена Севидова. Я в это верю. Висит проклятье над «Динамо» . Ну, зная его, думаю, скоро. Не раскиснет, не в его характере. Футболисты, видно, его уважают. Но во совсем быстрого результата на эмоциях дать не смог. «Динамо» — непростой клуб. Плавали, знаем. Но сейчас руководителям нужно запастись терпением. Во втором тайме были фрагменты, которые дают оптимизм болельщикам.

    — Последнее место по всем атакующим показателям в лиге так просто не изменить ведь?

    — Там нет топ-игроков. За своим моментом следуют два у своих ворот. Осипенко, Глебов — это вообще не уровень под задачу. Если хотят конкурировать с тем же ЦСКА, нужны совсем другие игроки. Но иностранцы, без них никак.

    ЦСКА — «Динамо»

    — «Локомотив» потерял первые очки в Калининграде (1:1), но скорее гол в концовке будем считать спасением?

    — Ну, там до этого при 1:0 момент был, когда темнокожий парень (Чинонсо Оффор — прим. ред.) с линии ворот не попал. Отскочил «Локо». После штрафного Батракова только в игру вернулся Могли выиграть еще.

    — У Николая Комличенко просто попало, или в нужное время в нужном месте оказался?

    — Его реакция была хорошая. Подставил ногу, что и должен делать центральный нападающий.

    — Андрей Талалаев упал на публику, когда «Локо» сравнял?

    — Мне его, честно, очень жалко. Просто забей тот мяч в пустые, не пропусти это — уже другое настроение. Только футбол так издевается порой.

  • Из Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?
  • Пока красно-белые показывают результат не на поле, а на трансферном рынке
  • Вчера

    • — Нападающий «Балтики» Брайан Хиль (уже 4 гола), оказывается, может не только в штрафной разбираться?

    — Бил, бью и буду бить, как говорил Кержаков. Сальвадорец хорош на «пятачке», и с ударом проблем нет.

    «Руководство "Сочи" верит в Морено»

    — «Краснодар» забил только после удаления у «Сочи» (5:1). Без него бы не выиграл так крупно?

    — Так крупно — нет. Но все равно бы взял три очка. Слишком уж разные по классу команды.

    — На высшем уровне провёл матч Эдуард Сперцян. Ради «Саутгемптона»?

    — Можно сказать, что решил игру. Не думаю, что повлиял «Саутгемптон». Парень играет сам по себе. Большой умница, все видит. Огромная потеря будет для «Краснодара».

    — Стандарты у «Краснодара» стали качественнее, чем в прошлом сезоне?

    — Видно, что Мусаев и какой-то его помощник работают над этим компонентом. Есть хорошие исполнители, что самое главное.

    «Краснодар»

    — Роберто Морено когда закончит в «Сочи»?

    — Футбол — штука непредсказуемая. Поменялось руководство, насколько я знаю. Но пока верят в него.

    — «Ахмат» уже в комбинационный футбол с «Крыльями» (3:1) начал играть, как показалось?

    — Черчесов там работал, вообще тренер опытный. Знает все. Не сомневался, что в этой игре даст результат.

    — Стефан Лончар в матче «Акрон» — «Оренбург» (1:2) забил и в чужие и в свои. Что о нем в Черногории у вас говорят?

    — Хорошо говорят. Там несчастный случай с этим автоголом. Надеюсь, что больше будет забивать в чужие ворота.

    — Матч «Рубина» с «Ростовом» (1:0) — это худшее, что можно смотреть?

    — Казани понравился результат — три очка, и хорошее место в турнирной таблице.

    Всё о футболе России

    — О заключительном матче тура «Пари НН» с Махачкалой что скажете?

    — Новгороду очки очень нужны, и думаю, что они были больше заряжены на победу. Но по игре «Динамо» не заслужил поражение!

    Читайте также

