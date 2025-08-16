Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц

Московский «Спартак» и петербургский «Зенит» выдали дерби, которое запомнится надолго. Четыре гола, удаление, спасения вратарей, отменённый пенальти и драма в концовке — всё это уместилось в чуть больше, чем 90 минут. И если для «Зенита» ничья в меньшинстве приемлема, то для красно-белых — потерей шанса снять давление с Деяна Станковича.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Зенит 2:2 Голы: 0:1 Матео Кассьерра (14'), 1:1 Маркос Маркиньос (18'), 2:1 Fernandes G. (39'), 2:2 Александр Соболев (63') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев, 71'), Руслан Литвинов (Олег Рябчук, 76'), Даниил Денисов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Манфред Угальде (Антон Заболотный, 77'), Martins C. (Пабло Солари, 77'), Fernandes G. Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нуралы Алип (Vega R., 46'), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Жерсон (Андрей Мостовой, 65'), Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике (Лусиано Гонду, 58'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 46'), Педро Родригес Предупреждение: Руслан Литвинов (43')

У «Спартака» и без дерби проблем хватало: три поражения в шести турах, разговоры об отставке тренера, и стадион, где даже фанаты уже не знали — поддерживать или освистывать команду. Но перед «Зенитом» сплотились: красно-белая трибуна гнала вперёд с первых минут, будто надеялась, что именно в матче против принципиального соперника начнётся разворот сезона.

У петербуржцев кризис был не меньше. Поражение от «Ахмата», серия из трёх игр без побед и состав, где в старте неожиданно оказался лишь один россиянин — вратарь Денис Адамов. Лимит закрывали натурализованный Дуглас Сантос и казахстанец Алип.

Ошибка Маркиньоса и реактивный камбек «Спартака»

Начало вышло нервным: прессинг, жёсткие стыки, минимум футбола в штрафных. И именно ошибка стала катализатором драмы. На 13-й минуте Маркиньос в своей штрафной срубил Луиса Энрике — очевидный пенальти. Глупо, что почти такой же эпизод был в кубковом матче против махачкалинского «Динамо», но в тот раз фолил Солари.

ВАР всё подтвердил, а Александр Максименко взял и потащил удар Кассьерры в левый угол! Но спартаковцы тут же прозевали добивание, и колумбиец забил аж с третьей попытки. Казалось, что на поле классический «Спартак» последних месяцев, который сам создаёт себе проблемы.

Но для Маркиньоса после ошибки матч будто начался заново. Спустя три минуты Барко и Угальде разыграли стенку у штрафной соперника буквально в стиле футзала. Потом Эсекьель вложил мяч в ногу Маркиньосу — и тот технично пробил в дальний угол — 1:1. Мгновенное искупление и настоящий эмоциональный всплеск для трибун.

После гола и до конца тайма хозяева поймали кураж. Жедсон Фернандеш и Барко двигали мяч через центр, а фланги рвали Денисов и всё тот же Маркиньос. На 38-й минуте комбинация прошла идеально: прострел с фланга, удар Жедсона головой — Адамов потащил, но мяч по какой-то невероятной траектории взлетел над перекладиной — и всё же пересёк линию. 2:1, и «Спартак» ушёл на перерыв с преимуществом.

При этом статистика выглядела парадоксально: «Зенит» больше бил по воротам (7:3), но именно москвичи вели в счёте. Максименко снова выручал, вытащив дальние удары Мантуана и Алипа.

Соболев спасает «Зенит» в меньшинстве

Второй тайм должен, обязан был стать точкой невозврата для гостей. На 51-й минуте Дуглас Сантос грубо сфолил на Угальде и получил вторую жёлтую. «Спартаку» почти целый тайм предстояло играть в большинстве. И поначалу всё выглядело так, будто москвичи дожмут соперника. Барко попал в штангу со штрафного, несколько моментов было у Угальде, но тут начался бенефис Дениса Адамова.

Вратарь «Зенита», для которого матч стал определённым тестом от Семака, отражал всё подряд и тащил гостей в игру. До этого стопроцентным первым номером был Евгений Латышонок — но после такого дерби тренерский штаб питерцев вряд ли в этом уверен.

И всё же «Зенит» сумел больно уколоть «Спартак». В перерыве на поле вышел Александр Соболев — под свист, оскорбления и все остальные атрибуты бывшего игрока красно-белых в голубой форме. Но трибуны, кажется, только добавили нападающему энергии. В моменте с голом Соболев сыграл просто идеально: подхватил отскок, протащил мяч сквозь защитников и с левой пробил в ближний угол. 2:2 — и демонстративно не праздновал.

А «Спартак» снова пропустил в большинстве. Команде Деяна Станковича противопоказано получать преимущество в матче.

ВАР-драма отобрала победу у «Спартака»

Но главное случилось ближе к финалу. «Спартак» давил, «Зенит» отбивался. И на 87-й минуте давление оправдалось — Умярова сбили в штрафной после углового. Арбитр Чистяков назначил пенальти в ворота «Зенита». К точке подошёл Барко — и во второй раз в матче вратарь взял 11-метровый, в тех же воротах, в том же углу! И тут случилось дежавю — защитники «Зенита» тоже не смогли выбить мяч из штрафной — и с четвёртого добивания Жедсон внёс мяч в ворота. Взрыв эмоций, объявление победного гола, но всё очень быстро оборвалось.

ВАР зафиксировал нарушение: Барко при исполнении пенальти задел мяч обеими ногами — так называемое двойное касание. Гол отменили. На табло остались 2:2, а на трибунах — шок и гул негодования. Здесь стоит объяснить: перед сезоном ФИФА обновила правила, теперь при двойном касании и забитом голе пенальти перебивается. Но если бьющий не забил, назначается свободный удар. Так что всё по правилам.

«Спартак» и «Зенит» всё ещё очень проблемные

По атмосфере и событийности матч получился по-настоящему топовым — вывеска оправдалась. Но вот команды как подходили к игре в турбулентности, таковыми и остались. «Спартак» Станковича играет от эмоции, хотя при таком наборе футболистов красно-белые обязаны просто за счёт класса претендовать на первое место.

А «Зенит» как будто в затяжной депрессии. Питерцы допустили буквально те же ошибки, что в весеннем матче в Москве. А уж о том, какую магию должны творить на поле Жерсон, Энрике, Вендел, Гонду и все остальные — даже лишний раз говорить нет смысла.

Обеим командам срочно нужно выходить из кризиса, параллельно решая проблемы с качеством и надёжностью своей игры. И делать это нужно уже сейчас, буквально за неделю. Вопрос лишь в том, смогут ли с этим справиться нынешние тренеры.