Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц

У «Спартака» и без дерби проблем хватало: три поражения в шести турах, разговоры об отставке тренера, и стадион, где даже фанаты уже не знали — поддерживать или освистывать команду. Но перед «Зенитом» сплотились: красно-белая трибуна гнала вперёд с первых минут, будто надеялась, что именно в матче против принципиального соперника начнётся разворот сезона.
У петербуржцев кризис был не меньше. Поражение от «Ахмата», серия из трёх игр без побед и состав, где в старте неожиданно оказался лишь один россиянин — вратарь Денис Адамов. Лимит закрывали натурализованный Дуглас Сантос и казахстанец Алип.
Ошибка Маркиньоса и реактивный камбек «Спартака»
Начало вышло нервным: прессинг, жёсткие стыки, минимум футбола в штрафных. И именно ошибка стала катализатором драмы. На 13-й минуте Маркиньос в своей штрафной срубил Луиса Энрике — очевидный пенальти. Глупо, что почти такой же эпизод был в кубковом матче против махачкалинского «Динамо», но в тот раз фолил Солари.
ВАР всё подтвердил, а Александр Максименко взял и потащил удар Кассьерры в левый угол! Но спартаковцы тут же прозевали добивание, и колумбиец забил аж с третьей попытки. Казалось, что на поле классический «Спартак» последних месяцев, который сам создаёт себе проблемы.
Но для Маркиньоса после ошибки матч будто начался заново. Спустя три минуты Барко и Угальде разыграли стенку у штрафной соперника буквально в стиле футзала. Потом Эсекьель вложил мяч в ногу Маркиньосу — и тот технично пробил в дальний угол — 1:1. Мгновенное искупление и настоящий эмоциональный всплеск для трибун.
После гола и до конца тайма хозяева поймали кураж. Жедсон Фернандеш и Барко двигали мяч через центр, а фланги рвали Денисов и всё тот же Маркиньос. На 38-й минуте комбинация прошла идеально: прострел с фланга, удар Жедсона головой — Адамов потащил, но мяч по какой-то невероятной траектории взлетел над перекладиной — и всё же пересёк линию. 2:1, и «Спартак» ушёл на перерыв с преимуществом.
При этом статистика выглядела парадоксально: «Зенит» больше бил по воротам (7:3), но именно москвичи вели в счёте. Максименко снова выручал, вытащив дальние удары Мантуана и Алипа.
Соболев спасает «Зенит» в меньшинстве
Второй тайм должен, обязан был стать точкой невозврата для гостей. На 51-й минуте Дуглас Сантос грубо сфолил на Угальде и получил вторую жёлтую. «Спартаку» почти целый тайм предстояло играть в большинстве. И поначалу всё выглядело так, будто москвичи дожмут соперника. Барко попал в штангу со штрафного, несколько моментов было у Угальде, но тут начался бенефис Дениса Адамова.
Вратарь «Зенита», для которого матч стал определённым тестом от Семака, отражал всё подряд и тащил гостей в игру. До этого стопроцентным первым номером был Евгений Латышонок — но после такого дерби тренерский штаб питерцев вряд ли в этом уверен.
И всё же «Зенит» сумел больно уколоть «Спартак». В перерыве на поле вышел Александр Соболев — под свист, оскорбления и все остальные атрибуты бывшего игрока красно-белых в голубой форме. Но трибуны, кажется, только добавили нападающему энергии. В моменте с голом Соболев сыграл просто идеально: подхватил отскок, протащил мяч сквозь защитников и с левой пробил в ближний угол. 2:2 — и демонстративно не праздновал.
А «Спартак» снова пропустил в большинстве. Команде Деяна Станковича противопоказано получать преимущество в матче.
ВАР-драма отобрала победу у «Спартака»
Но главное случилось ближе к финалу. «Спартак» давил, «Зенит» отбивался. И на 87-й минуте давление оправдалось — Умярова сбили в штрафной после углового. Арбитр Чистяков назначил пенальти в ворота «Зенита». К точке подошёл Барко — и во второй раз в матче вратарь взял 11-метровый, в тех же воротах, в том же углу! И тут случилось дежавю — защитники «Зенита» тоже не смогли выбить мяч из штрафной — и с четвёртого добивания Жедсон внёс мяч в ворота. Взрыв эмоций, объявление победного гола, но всё очень быстро оборвалось.
ВАР зафиксировал нарушение: Барко при исполнении пенальти задел мяч обеими ногами — так называемое двойное касание. Гол отменили. На табло остались 2:2, а на трибунах — шок и гул негодования. Здесь стоит объяснить: перед сезоном ФИФА обновила правила, теперь при двойном касании и забитом голе пенальти перебивается. Но если бьющий не забил, назначается свободный удар. Так что всё по правилам.
«Спартак» и «Зенит» всё ещё очень проблемные
По атмосфере и событийности матч получился по-настоящему топовым — вывеска оправдалась. Но вот команды как подходили к игре в турбулентности, таковыми и остались. «Спартак» Станковича играет от эмоции, хотя при таком наборе футболистов красно-белые обязаны просто за счёт класса претендовать на первое место.
А «Зенит» как будто в затяжной депрессии. Питерцы допустили буквально те же ошибки, что в весеннем матче в Москве. А уж о том, какую магию должны творить на поле Жерсон, Энрике, Вендел, Гонду и все остальные — даже лишний раз говорить нет смысла.
Обеим командам срочно нужно выходить из кризиса, параллельно решая проблемы с качеством и надёжностью своей игры. И делать это нужно уже сейчас, буквально за неделю. Вопрос лишь в том, смогут ли с этим справиться нынешние тренеры.