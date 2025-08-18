Из Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»?

Подписав игроков на остриё атаки и в центр поля, «Спартак» приступил к решению ещё одной трансферной задачи — поиску новичка на край обороны. И им в самое ближайшее время должен стать защитник «Локомотива» Илья Самошников.LiveSport.Ru рассказывает, на каких условиях договорились столичные клубы и чем 27-летний футболист привлёк внимание «Спартака».

Двукратный рост зарплаты

Судя по последней информации, московские «Спартак» и «Локомотив» близки к договоренности о переходе в стан красно-белых защитника Ильи Самошникова. В понедельник, 18 августа, он пройдёт медосмотр для своей новой команды и совершит переход.

Стороны долгое время не могли согласовать сумму трансфера 27-летнего футболиста. В конечном итоге было принято предложение в размере 350 млн рублей + 100 млн рублей в виде бонусов, которые могут быть дополнительно перечислены на счёт «Локомотива» в случае участия Самошникова в определенным количестве матчей за «Спартак», а также завоевания красно-белыми Кубка России и медалей чемпионата России.

Что касается личных условий, то, согласно данным журналиста Ивана Карпова, 27-летний футболист после перехода в «Спартак» будет получать почти в 2 раза больше, чем в «Локомотиве». Если по действующему до лета 2027 года соглашению с «железнодорожниками» Самошников зарабатывает 6 млн рублей в месяц, то с новой командой предусматривается заключение личного контракта на срок до лета 2028 года с зарплатой 1,4 млн евро в год.

В поисках крайнего защитника

Вообще позиции крайних защитников прямо сейчас являются у «Спартака» основным приоритетом для усиления. Красно-белые находятся в активных поисках новичков на эти роли, но до середины августа у москвичей оформленных трансферов по этим позициям еще не было.

У Станковича главным выбором для игры справа в обороне на протяжении последнего года является Даниил Денисов. Однако 22-летний защитник играет нестабильно (хорошие матчи сменяются встречами с ошибками), а в атакующих действиях он не сильно эффективен.

Даниил Денисов globallookpress.com

Доступными кандидатами для приемлемой замены Денисова по позиции являются Даниил Хлусевич и Роман Зобнин. Однако первый может сыграть на разных флангах, но год назад не убедил сербского тренера и практически весь сезон просидел на скамейке запасных, а для второго эта позиция не основная.

Слева у красно-белых после продажи Рикарду Мангаша в лиссабонский «Спортинг» за 300 тысяч евро выбор остался тоже не слишком большой и то — среди легионеров. Приоритетом по ходу минувшего сезона, в основном, пользовался Олег Рябчук. А в некоторых матчах при необходимости вниз по левому флангу мог опуститься вингер Маркиньос.

С момента открытия трансферного окна журналисты уже отправляли в «Спартак» не одного крайнего защитника. Если верить инсайдам, то красно-белые, в первую очередь, перебирали кандидатов за рубежом. Так, чаще всего называли имена Гастона Мартирены из «Расинга», Серхио Каррейру из «Сельты», Эмерсона Рояла из «Милана».

Однако трудности с получением от иностранных футболистов согласия на переезд в Россию и сообщения о грядущем ужесточении лимита на легионеров в РПЛ заставили селекционеров московского клуба перенаправить своё внимание на отечественных игроков. И лучшим на данный момент вариантом является защитник московского «Локомотива» Илья Самошников.

Самошников — универсальный латераль с дальними вбросами

В «Спартаке» этим летом даже особо не скрывали своей заинтересованности в услугах игрока сборной России.

Я считаю, что это очень хороший игрок и наш спортивный блок выделяет его как одного из лучших крайних защитников. генеральный директор «Спартака» Олег Малышев

В то же время главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявлял, что расставаться с Самошниковым красно-зеленые не планируют.

Самошников является игроком «Локомотива», у него длительный контракт. Никаких переговоров по нему нет. Он является игроком основной обоймы. В клубе нет никаких предложений по нему. «Локомотив» не собирается расставаться со своими активами. Михаил Галактионов

Илья Самошников globallookpress.com

Однако реальность оказалась несколько иной. Позже стало известно, что «железнодорожники» рассматривали вариант с обменом 27-летнего защитника на хавбека «Спартака» Данила Пруцева. Но сейчас, если полузащитник ещё интересен красно-зелёным, то, несмотря на примерно одинаковые суммы возможных трансферов, эти две сделки будут оформлены отдельно.

В Черкизово Самошников выступал последние два года. За это время он себя зарекомендовал как универсал: будучи правшой, в разных матчах успел попробовать себя в роли как правого, так и левого защитника, и несколько раз даже действовал на поле как правый вингер и латераль. Последние две роли Илья примерял на себя, когда Галактионов в «Локомотиве» использовал гибрид: при атаках красно-зелёные играли в четыре защитника и Илья играл вингера, а при обороне «Локо» перестраивался на тройку — тогда Самошников становился латералем.

Именно позиция латераля кажется оптимальной для Ильи. Всё-таки у него куда круче выглядят атакующие навыки, чем оборонительные. Прежде всего, речь идёт про забегания, которые удается успешно совершить при помощи высокой скорости: Самошников неоднократно развивал наибольшую максимальную скорость в туре (до 34 км/ч), а также входил в число лидеров по преодоленной дистанции на спринтах.

Таким образом, трансфер Самошникова — это отличный вариант, если клубу нужен крайний защитник с упором в атаку, способный закрыть всю бровку. Отсюда можно получить ещё одно подтверждение, что Станкович (если, конечно, сохранит свой пост) планирует использовать расстановку с тремя защитниками. И именно Илье будет доверена роль латераля.

Кроме того, Самошников, играя за «Локомотив», стал известен своими опасными вбросами мяча после аута на чужой половине поля. Илье удаётся бросить мяч на расстояние 30 метров. Поэтому ауты в его исполнении становятся такими же опасными, как угловые. Красно-зелёные активно использовали этот навык защитника, регулярно отрабатывая броски в штрафную площадь соперника. «Спартаку» при наличии в составе Заболотного и Мартинса стоит подумать пренять этот опыт себе.

С голеностопом всё в порядке?

В истории с трансфером Самошникова есть один подводный камень. По информации СМИ, будучи игроком казанского «Рубина», Илья из-за проблем с голеностопом дважды проваливал медосмотр перед переходом в другую команду. В августе 2022 г. его хотело купить московское «Динамо», а в декабре 2022 г. — «Локомотив».

В конечном итоге Самошников всё же присоединился к «железнодорожникам», но через полгода и бесплатно (в статусе свободного агента). Кстати, поэтому продажа футболиста для красно-зелёных в любом случае окажется выгодной.

Илья Самошников globallookpress.com

За два сезона в «Локомотиве» у Самошникова не было проблем со здоровьем — на его счету в общей сложности 70 появлений на поле в официальных матчах в составе клуба. Исключением стала концовка сезона-2024/25, который Илья завершил досрочно, поскольку 30 апреля повредил голеностоп.

«Спартак» перед оформление трансфера инициировал дополнительное проведение собственными медиками процедуры МРТ. Результаты ещё одной проверки здоровья защитника устроили клуб, теперь ожидается официальное медобследование.

Если спортивному блоку «Спартака» во главе с Франсисом Кахигао удастся закрыть сделку по переходу Самошникова, то он должен стать первой победой испанского менеджера при работе на внутреннем трансферном рынке России. Особенно, с учётом неудач, которые постиг «Спартак» при попытках подписать Комличенко и Осипенко. Тем более, переплаты за футболиста быть не должно — за него заплатят те самые 3,5 млн евро, в которые оценивает защитника интернет-портал Transfermarkt.

Да и «Локомотив» в минусе вряд ли останется. Во-первых, клуб продает футболиста, который пополнил состав команды бесплатно. Во-вторых, «железнодорожники» по сути уже нашли замену для него в лице экс-игрока «Краснодара» Кристиана Рамиреса, который на днях подписал двухлетний контракт.