РПЛ. «Локомотив» потерял очки с «Балтикой», «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью, «Динамо» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив» 1:1
В матче 5-го тура Российской Премьер-лиги «Балтика» и московский «Локомотив» сыграли вничью 1:1.
Уже на 3-й минуте гости повели в счете благодаря голу Брайана Хиля, ассистентом выступил Максим Петров. Во втором тайме, на 80-й минуте, форвард «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счет, подправив мяч после удара Дмитрия Баринова со штрафного.
«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — три ничьих и две победы — и с 9 очками занимает второе место в таблице. «Локомотив» после этого результата впервые в сезоне не одержал победу, но со 13 очками сохраняет лидерство в чемпионате.
«Спартак» — «Зенит» 2:2
«Спартак» и «Зенит» на двоих забили четыре мяча, но победителя не выявили в матче 5-го тура РПЛ — 2:2.
Счет в матче Матео Кассьера на 14-й минуте, добив мяч после нереализованного пенальти в своем же исполнении. «Спартак» отыгрался спустя четыре минуты — отличился Жедсон Фернандеш. Маркиньос вывел вперед «красно-белых» на 39-й минуте.
Во втором тайме «Зенит» остался в меньшинстве — на 52-й минуте Дуглас Сантос оставил свою команду в меньшинстве после второго предупреждения, но именно команда из Санкт-Петербурга смогла отличиться во втором тайме — отличился экс-форвард «Спартака» Александр Соболев на 63-й минуте.
«Спартак» мог побеждать — на 89-й минуте Жедсон Фернандеш оформил дубль после добивания, но гол не был засчитан, так как при исполнении пенальти у Эсекьеля Барко было двойное касание.
«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.
«Ахмат» — «Крылья Советов»
суббота, 16 августа, 16:00 мск
«Акрон» — «Оренбург»
воскресенье, 17 августа, 13:30 мск
«Рубин» — «Ростов»
воскресенье, 17 августа, 15:45 мск
«Динамо» М — ЦСКА
воскресенье, 17 августа, 18:00 мск
«Краснодар» — «Сочи»
воскресенье, 17 августа, 20:30 мск