РПЛ. «Локомотив» потерял очки с «Балтикой», «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью, «Динамо» — ЦСКА

Матчи 5-го тура российской Премьер-лиги состоятся с 16 по 18 августа

«Балтика» — «Локомотив» 1:1

В матче 5-го тура Российской Премьер-лиги «Балтика» и московский «Локомотив» сыграли вничью 1:1.

Уже на 3-й минуте гости повели в счете благодаря голу Брайана Хиля, ассистентом выступил Максим Петров. Во втором тайме, на 80-й минуте, форвард «Локомотива» Николай Комличенко сравнял счет, подправив мяч после удара Дмитрия Баринова со штрафного.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Локомотив 1:1 Голы: 1:0 Брайан Хиль (3'), 1:1 Николай Комличенко (80') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Кевин Андраде, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Владислав Саусь, Илья Петров, Андрей Мендель (Юрий Ковалёв, 18'), Максим Петров, Николай Титков (Александр Филин, 77'), Брайан Хиль (Offor C., 61') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов (Кристиан Рамирес, 59'), Евгений Морозов, Сезар Монтес, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (Myalkovskiy R., 75'), Зелимхан Бакаев, Алексей Батраков, Александр Руденко (Никита Салтыков, 75'), Николай Комличенко Предупреждения: Владислав Саусь (32'), Николай Титков (57'), Максим Петров (65')

«Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей — три ничьих и две победы — и с 9 очками занимает второе место в таблице. «Локомотив» после этого результата впервые в сезоне не одержал победу, но со 13 очками сохраняет лидерство в чемпионате.

«Спартак» — «Зенит» 2:2

«Спартак» и «Зенит» на двоих забили четыре мяча, но победителя не выявили в матче 5-го тура РПЛ — 2:2.

Счет в матче Матео Кассьера на 14-й минуте, добив мяч после нереализованного пенальти в своем же исполнении. «Спартак» отыгрался спустя четыре минуты — отличился Жедсон Фернандеш. Маркиньос вывел вперед «красно-белых» на 39-й минуте.

Во втором тайме «Зенит» остался в меньшинстве — на 52-й минуте Дуглас Сантос оставил свою команду в меньшинстве после второго предупреждения, но именно команда из Санкт-Петербурга смогла отличиться во втором тайме — отличился экс-форвард «Спартака» Александр Соболев на 63-й минуте.

«Спартак» мог побеждать — на 89-й минуте Жедсон Фернандеш оформил дубль после добивания, но гол не был засчитан, так как при исполнении пенальти у Эсекьеля Барко было двойное касание.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Зенит 2:2 Голы: 0:1 Матео Кассьерра (14'), 1:1 Маркос Маркиньос (18'), 2:1 Fernandes G. (39'), 2:2 Александр Соболев (63') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Маркос Маркиньос (Игорь Дмитриев, 71'), Руслан Литвинов (Олег Рябчук, 76'), Даниил Денисов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Манфред Угальде (Антон Заболотный, 77'), Martins C. (Пабло Солари, 77'), Fernandes G. Зенит: Денис Адамов, Ванья Дркушич, Нуралы Алип (Vega R., 46'), Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Жерсон (Андрей Мостовой, 65'), Вильмар Барриос, Вендел, Луис Энрике (Лусиано Гонду, 58'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 46'), Педро Родригес Предупреждение: Руслан Литвинов (43')

«Спартак» и «Зенит» остались на 11-й и 8-й позициях с 5 и 6 очками соответственно.

«Ахмат» — «Крылья Советов»

суббота, 16 августа, 16:00 мск

«Акрон» — «Оренбург»

воскресенье, 17 августа, 13:30 мск

«Рубин» — «Ростов»

воскресенье, 17 августа, 15:45 мск

«Динамо» М — ЦСКА

воскресенье, 17 августа, 18:00 мск

«Краснодар» — «Сочи»

воскресенье, 17 августа, 20:30 мск

«Пари НН» — «Динамо» Мх

понедельник, 18 августа, 20:00 мск