прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона, ставка за 2.33

Американки Джессика Пегула и Кори Гауфф встретятся в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.33.

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Пегула

Джессика второй раз в карьере вышла в четвертьфинал британского мэйджора.

В 2023-м американская теннисистка проиграла на этой стадии чешке Маркете Вондроушовой.

Пегула уверенно преодолела первые три раунда, не отдав ни одного сета. В этих матчах ее соперницами были Дарья Видманова, Сара Соррибес-Тормо и Джессика Боусас Манейро.

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В 1/8 финала Пегула одержала волевую победу над 18-летней соотечественницей Ивой Йович — 4:6, 6:3, 6:1.

Джессика выиграла семь из восьми последних матчей. Перед Уимблдоном она дошла до финала в Берлине. В решающем матче немецкого «пятисотника» американка проиграла Линде Носковой.

Пегула выиграла 35 из 43-х матчей в текущем сезоне.

Гауфф

Кори впервые вышла в четвертьфинал на Уимблдоне.

До этого ее лучшим результатом на британском мэйджоре был четвертый раунд.

В отличие от Пегулы, Гауфф только в одном матче не понадобился дополнительный сет.

В первом круге 22-летняя американка разгромила немку Тамару Корпач — 6:2, 6:1.

Во втором раунде ее соперницей была аргентинка Солана Сьерра (6:3, 3:6, 7:6), а в третьем — Клер Лю (6:3, 6:7, 6:2).

В 1/8 финала Гауфф совершила камбэк в матче против швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 6:3, 6:4.

Коко четвертый раз в сезоне выиграла не менее четырех матчей подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пегулу в этом матче можно поставить за 1.69, победу Гауфф букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: интересный момент — Кори выиграла только три из восьми матчей против Джессики.

В прошлом году Гауфф обыграла Пегулу в финале «тысячника» в Ухане, но потом уступила ей на Итоговом турнире WTA.

Это один из тех матчей, где оптимальным вариантом будет ставка на количество геймов или сетов, но при этом мы все же склоняемся к тому, что Пегула снова обыграет соотечественницу.

2.33 Победа Пегулы + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч Пегула — Гауфф принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы + тотал геймов больше 19,5 за 2.33.