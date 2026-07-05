Киз и Носкова дойдут до решающего тай-брейка?

прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 2.08

Американка Мэдисон Киз сыграет против чешки Линды Носковой в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Киз

Мэдисон шестой раз в карьере вышла в четвертый раунд британского мэйджора.

Лучшим результатом американской теннисистки на Уимблдоне пока остается выход в четвертьфинал в 2015-м и 2023 году.

В первом круге текущего турнира Киз одержала волевую победу над Кайлой Дэй — 6:7, 6:4, 6:3.

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Во втором раунде ее соперницей была британка Кэти Суон — 6:1, 6:4.

В третьем круге Киз остановила прошлогоднюю финалистку Уимблдона Аманду Анисимову — 3:6, 6:2, 6:3.

Победная серия Киз теперь составляет восемь матчей. На неделе перед Уимблдоном она выиграла турнир WTA 250 в Истборне.

Мэдисон выиграла 29 из 39-ти матчей в текущем сезоне.

Носкова

Линди второй год подряд вышла в 1/8 финала Уимблдона.

В прошлом сезоне чешская теннисистка не смогла пройти эту стадию, проиграв Аманде Анисимовой.

Носкова начала турнир с победы над немкой Эллой Зайдель — 6:4, 6:3.

Во втором круге ее соперницей была колумбийка Камила Осорио — 6:3, 4:6, 6:2.

В третьем раунде Носкова одержала волевую победу над румынкой Сораной Кырстей — 2:6, 6:3, 7:6.

Носкова выиграла восемь из девяти матчей на траве в текущем сезоне.

В прошлом месяце Линда стала чемпионкой престижного турнира в Берлине. На немецком «пятисотнике» ее соперницами были Рената Сарасуа, Диан Парри, Паула Бадоса, Александра Эала и Джессика Пегула.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Киз в этом матче можно поставить за 1.65, победу Носковой букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: оптимальным вариантом будет ставка на количество сетов или геймов. Скорее всего, матч между американкой и чешкой получится затяжным и напряженным. Здесь возможен даже сценарий, при котором теннисисткам понадобится решающий тай-брейк.

2.08 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Киз — Носкова принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.