прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 1.97

Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против американца Тейлора Фрица в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Фриц

Тейлор третий год подряд вышел в четвертый раунд британского мэйджора.

В прошлом сезоне американский теннисист добрался до полуфинала, а в 2024-м — до четвертьфинала.

Первым соперником Фрица на текущем турнире должен был стать Джек Дрейпер, но в итоге ему повезло — британец в последний момент снялся из-за очередной травмы.

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В первом круге Фриц одержал уверенную победу над сербом Душаном Лайовичем (6:3, 6:4, 6:3).

Во втором раунде его соперником был американец Патрик Кипсон (6:2, 6:2, 7:5), а в третьем — Лоренцо Сонего (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

С учетом прошлого сезона Фриц выиграл 23 из 27 матчей на траве.

В прошлом месяце Фриц дошел до финала на турнирах в Штутгарте и Галле. В первом случае он уступил в решающем матче Бену Шелтону, а во втором — Фрэнсису Тиафо.

Бублик

Саша повторил свой лучший результат на Уимблдоне.

В 2023-м представитель Казахстана не смог пройти эту стадию, проиграв Андрею Рублеву.

В первом раунде текущего турнира у него был тяжелейший матч против австралийца Танаси Коккинакиса — 4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 6:4.

Во втором круге Бублик одержал уверенную победу над французом Кирианом Жаке — 6:3, 6:4, 7:6.

В третьем круге Бублик совершил камбэк в матче против Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 7:6, 7:6, 4:6, 6:3.

Бублик выиграл пять из семи матчей на траве в текущем сезоне. На турнире в Штутгарте он дошел до полуфинала, а в Галле провалил защиту титула, уступив в первом круге Маттиа Беллуччи.

Ранее в этом году Саша смог выиграть больше трех матчей только на турнире ATP 250 в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.47, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 4-4. Их предыдущая встреча состоялась в июне на турнире в Штутгарте и завершилась уверенной победой Фрица со счетом 6:4, 6:4.

«Каждый раз удивляюсь после таких матчей, на хрена мне все это нужно, а затем вспоминаю, что вам нравится, как я играю. Поэтому буду вынужден продолжать», — заявил Бублик после победы над Тиафо.

В отличие от соотечественника, Фриц, скорее всего, остановит любителя развлекать зрителей.

1.97 Победа Фрица с форой по сетам (-1,5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Фриц — Бублик позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Фрица с форой по сетам (-1,5) за 1.97.