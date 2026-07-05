прогноз на матч 1/8 финала Уимблдона, ставка за 2.34

Филиппинка Александра Эала сыграет против итальянки Жасмин Паолини в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.34.

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Паолини

Жасмин второй раз в карьере вышла в четвертый раунд британского мэйджора.

В 2024-м итальянская теннисистка обыграла на этой стадии Мэдисон Киз, после чего добралась до финала, в котором уступила Барборе Крейчиковой.

В первом круге текущего турнира у Паолини был тяжелейший матч против американки Робин Монтгомери — 0:6, 6:4, 7:5.

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Во втором раунде ее соперницей была швейцарка Виктория Голубия — 7:6, 6:4.

В третьем круге Паолини разгромила гречанку Марию Саккари — 6:1, 6:2.

Паолини впервые в сезоне выиграла три подряд матча. Среди ее лучших результатов в этом году — третий круг на Australian Open, полуфинал на «пятисотнике» в Мериде и 1/8 финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Эала

Александра впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире «Большого шлема».

Филиппинская теннисистка преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв в третьем круге Игу Свентек.

При этом Эале хватило двух сетов для победы над прошлогодней чемпионкой Уимблдона — 7:6, 6:2.

В первом матче на текущем турнире Эала разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:1, 6:2.

Во втором круге 21-летняя филиппинка остановила Майю Джойнт, которая в первом раунде обыграла Серену Уильямс. Алекс совершила камбэк в матче против австралийской теннисистки — 3:6, 6:2, 6:0.

Как и перед матчем со Свентек, сейчас тоже важно уточнить, что результаты Эалы не стали сюрпризом.

В июне она выиграла травяной турнир WTA 125 в Бирмингеме, а также дошла до полуфинала в Берлине.

На «пятисотнике» в столице Германии Эала обыграла Донну Векич, Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 2.35, победу Эалы букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: в середине февраля Алекс обыграла итальянку на харде в Дубае — 6:1, 7:6.

Несмотря на всю непредсказуемость женского тенниса, считаем, что Эала одержит победу над Паолини и выйдет в четвертьфинал Уимблдона.

2.34 Победа Эалы + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Паолини — Эала позволит вывести на карту выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Рекомендуемая ставка: победа Эалы + тотал геймов больше 19,5 за 2.34.