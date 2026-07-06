Синнер второй год подряд выйдет в полуфинал Уимблдона?

прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона, ставка за 1.97

Итальянец Янник Синнер сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Синнер

Янник пятый год подряд вышел в четвертьфинал британского мэйджора.

Синнер — действующий чемпион Уимблдона. После 2021 года он ни разу не проигрывал здесь раньше четвертьфинала.

В первом раунде текущего турнира итальянский теннисист одержал победу над Миомиром Кецмановичем. Вопреки ожиданиям, матч получился чересчур непростым. Соперник вел 2-1 по сетам, но также стоит признать, что на этот раз Синнер здорово проявил себя в стрессовой ситуации — 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3.

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Во втором круге первая ракетка мира выиграл у Нуну Боржеша. Здесь ему не понадобились дополнительные сеты, но и эту победу сложно назвать убедительной — 7:6, 7:6, 6:4.

В третьем раунде его соперником был американец Дженсон Бруксби — 6:4, 6:3, 6:4. Это пока что лучший матч Синнера на турнире.

В 1/8 финала Янник обыграл японца Синтаро Мотидзуки — 6:3, 7:6, 6:3.

Синнер провел лишь один матч на траве перед Уимблдоном. Первая ракетка мира обыграл британца Кэмерона Норри на выставочном турнире в Херлингеме.

После сенсационного поражения от Хуана Мануэля Серундоло во втором круге Ролан Гаррос итальянец решил пропустить июньские турниры.

Штруфф

Ян-Леннард впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

Кроме того, 36-летний немец — самый возрастной игрок в Открытой эре, впервые вышедший в четвертьфинал на турнире такого уровня.

В первом раунде Штруфф одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:1, 7:6, 4:6, 2:6, 7:5.

Во втором круге у него был сумасшедший пятисетовый матч с четырьмя тай-брейками против Брэндона Накашимы — 4:6, 7:6, 7:6, 6:7, 7:6. В этой игре Штруфф выполнил 45 эйсов (взял 85 процентов очков на первой подаче).

Еще одним сюрпризом стала победа Штруффа над Даниилом Медведевым в третьем раунде — 7:6, 7:6, 7:5. Российский теннисист вел с брейком в каждом сете, а в третьем позволил сопернику отыграться со счета 2:5.

В 1/8 финала Штруфф встречался с Хубертом Хуркачем, который не смог завершить матч из-за травмы.

Поляк вел 0-2 по сетам, но немцу удалось перевести игру в пятый сет. Хуркач снялся при счете 4:2 в пользу Штруффа в решающей партии.

Штруфф впервые в сезоне выиграл четыре подряд матча на уровне основного тура. В этом году он провел 32 матча. На этом отрезке у него отрицательный баланс — 15 побед и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Синнер не позволит сопернику создать интригу. На победу Штруффа можно поставить за 13.75.

Прогноз: Янник выиграл три предыдущих матча против немецкого теннисиста.

В 2024-м итальянец одержал победу над Штруффом на траве в Галле, и в этом матче было сразу два тай-брейка — 6:2, 6:7, 7:6.

Вероятно, Штруфф снова заставит Синнера слегка понервничать, но на большее ему не стоит рассчитывать.

1.97 Победа Синнера + тотал геймов больше 30,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Синнер — Штруфф принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 30,5 за 1.97.