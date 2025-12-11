ESPN разбирает, как 18-летний Джош Кинг превратился из талисмана «Фулхэма» в дирижера центра поля, почему его сравнивают с Андреа Пирло и чем он выделяется среди юных талантов Премьер-лиги.

В истории Премьер-лиги есть особая каста юных футболистов, чьи имена навсегда вписаны в ее фольклор. Вспомним Уэйна Руни и тот самый легендарный крик комментатора «Запомните это имя»! , когда 16-летний нападающий забил за «Эвертон» в ворота «Арсенала».

Сеск Фабрегас ворвался в основу «Арсенала» в 17. Криштиану Роналду и Майкл Оуэн взорвали английский футбол в 18, защищая цвета «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» соответственно.

А что насчет долгожителей? Джеймс Милнер дебютировал еще в 2002-м, в возрасте 16 лет, и играет до сих пор. У каждого клуба есть своя особенная история о воспитаннике, который впервые вышел на поле, и болельщики тайно надеются, что именно он окажется новой звездой.

В этом сезоне главной подростковой сенсацией Премьер-лиги считается Эстеван из «Челси». Бразилец, купленный за £29 млн, успел забить фантастический мяч «Барселоне» и выдал несколько эпизодов, от которых у зрителей буквально перехватывало дыхание.

Но 18-летний футболист, которого спортивные директоры и агенты называют настоящим феноменом, выступает не в «Челси», а в «Фулхэме». Это центральный полузащитник Джош Кинг.

Джош Кинг globallookpress.com

Пробиться в основу Премьер-лиги подростку в 2025 году — задача труднейшая. Но именно Кинг среди всех сверстников провел больше всего минут в чемпионате — 830.

«Парням такого возраста просто не дают стабильные минуты, если они не обладают исключительным талантом», — говорит один из агентов. — «Мы видели это пару сезонов назад с Луисом Майли, потом с Кобби Мейну, но он был все же чуть старше. Чаще всего юным футболистам дают немного времени со скамейки или ставят их на фланг, подальше от центра событий. А вот доверить подростку игру в середине поля? Это действительно особенный уровень».

Если смотреть на количество минут, проведенных 17-18-летними футболистами в прошлом сезоне, то у «Арсенала» Итан Нванери (тогда ему было 17) и Майлз Луис-Скелли (18) набрали 889 и 1 370 минут соответственно. В «Тоттенхэме» впечатлили швед Лукас Бергвалль (1 206 минут) и универсал Арчи Грей (1 743).

Полузащитник Тайлер Диблинг получил 1 873 минуты в «Саутгемптоне». А главным открытием стал центральный защитник Дин Хёйсен из «Борнмута», который отыграл более 2 000 минут и летом перешел в «Реал».

В нынешнем сезоне Нванери и Льюис-Скелли выходят реже, Бергвалль набрал пока 414 минут, а Грей выбыл из-за травмы. Защитник Джош Ачимпонг уверенно прогрессирует в «Челси», но сильнее всего впечатляет именно Джош Кинг.

Том Кэрни и Джош Кинг globallookpress.com

В 2018 году, когда Кингу было всего 11, он вышел на матч «Фулхэма» против «Дерби Каунти» в качестве детского талисмана, держась за руку капитана Тома Кэрни. К тому моменту Джош уже три года занимался в академии, а его родители регулярно возили его из Уимблдона в тренировочный центр в Мотспур Парке.

В клубе считали, что технически он готов к первой команде уже в 16, но решили дать время на развитие, приводя в пример путь Фабиу Карвалью. Тот, прежде чем уйти в «Ливерпуль», успел провести 40 матчей за «Фулхэм» и теперь выступает за «Брентфорд».

22 декабря 2024 года Кинг впервые вышел в стартовом составе «Фулхэма» в матче Премьер-лиги против «Саутгемптона» (0:0). И капитаном снова был Кэрни.

Кинг уже три-четыре месяца тренировался с основной командой, работая над физикой и оттачивая принятие решений. Он быстро понял, что главное отличие между футболом до 21 года и взрослым уровнем — это то, насколько мало времени у тебя есть на обработку мяча.

Переход на этот уровень — огромный шаг. Разница в скорости: в том, как быстро на тебя накрывают, как быстро идет игра, как быстро ты должен мыслить. Одно лишнее мгновение в принятии решения — и это может изменить все: станет ли момент голом или голевой передачей. Джош Кинг полузащитник «Фулхэма»

В прошлом сезоне он провел 127 минут за основную команду в Премьер-лиге, а летом, когда открылось трансферное окно, «Фулхэм» предложил ему новый контракт до 2029 года.

В первом интервью после подписания его спросили, рассчитывает ли он на большее количество игрового времени в сезоне-2025/26. Ответ был спокойным и зрелым: «Я хочу развиваться как игрок и как человек — возможности появятся, если я продолжу много работать».

Джош Кинг globallookpress.com

Когда Андреас Перейра этим летом дал понять, что намерен перейти в бразильский «Палмейрас», руководство «Фулхэма» взвесило варианты. И вместо того, чтобы искать нового десятого номера, клуб сделал ставку на Кинга.

Определить идеальный момент, когда игрок готов сделать шаг на новый уровень, — задача без точной формулы. Как правило, клубы оценивают совокупность факторов: уровень таланта, характер, личностные качества и физические данные.

И, конечно, важно, чтобы появилась возможность — такая, какую оставил после себя Перейра. В конечном счете все упирается в способность принимать правильные решения — и на поле, и вне его.

Те, кто хорошо знает Джоша Кинга, в первую очередь говорят о его родителях. Мишель и Стив Кинг умело направляли карьеру сына, не торопили события и не поддавались давлению сравнения с ровесниками.

Они понимали, что Джош будет развиваться в своем темпе. «Если вы думаете, что ребенок соревнуется, или, что еще хуже, сами родители считают это гонкой, то, скорее всего, ребенок не добьется успеха», — отметил Стив Кинг в подкасте Project Footballer.

Наблюдатели выделяют два эпизода нынешнего сезона, когда зрелость Кинга проявилась особенно ярко. Первый — его реакция на ошибку в матче против «Брентфорда» в сентябре. Кинг опустился глубже, чтобы получить мяч от вратаря, но отдал передачу прямо на Миккеля Дамсгора, который открыл счет. Кинг опустил голову, но сумел быстро собраться: его следующие два касания были максимально позитивными.

Джошуа Кинг globallookpress.com

Второй момент — его поведение после того, как первый гол за «Фулхэм» был отменен спорным решением VAR. После матча Кинг сам захотел выйти к прессе, не перекладывая ответственность на более опытных партнеров.

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва аккуратно распределяет игровое время Кинга: в среднем он проводит по 61 минуте в матче Премьер-лиги, опережая в конкуренции Имила Смит-Роу. В клубе отмечают, насколько быстро Джош учится прямо по ходу тренировок и насколько спокойно действует под давлением.

Те, кто видел все его матчи в этом сезоне, подчеркивают, как он адаптировался к игре против физически более мощных соперников. Он не ввязывается в силовую борьбу, а ловко прокидывает ногу вокруг или между оппонентами, чтобы выгрызать мяч. Именно так он забил свой первый гол за «Фулхэм» в октябре против «Уикома» — эффектным ударом пяткой в воздухе.

«Мне доставляет огромное удовольствие наблюдать за самым балетным игроком среди всех, с кем мне доводилось работать», — сказал директор «Фулхэма» по развитию футбола Хью Дженнингс в подкасте BBC More Than The Score.

Главное сейчас — терпение и грамотное управление карьерой. Впереди будут трудности, но сегодня Кинг — уникальное явление в Премьер-лиге, который уверенно управляет игрой в центре поля. Неудивительно, что еще в школе Хэмптона одноклассники сравнивали его с Андреа Пирло.