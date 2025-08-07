Энтони Робинсон: лучший фулбек АПЛ, которого никто не купит

Два года назадякобы хотел подписать. Или, по крайней мере, так говорили. Тогдаобыграл2:1, и Гвардиола включил свой привычный послематчевый режим — победа в кармане, пора восхвалять соперника. Классика. Настоящее искусство фальшивой похвалы.

Целью комплиментов стал Рим. Пеп подошел к нему в подтрибунном помещении и сказал: «Если бы тебе было 24, а не 34, ты бы уже играл у меня». Но в этом заявлении было две ошибки. Во-первых, Риму тогда было уже 35. Во-вторых, в центре обороны «Сити» и без того были Натан Аке и Рубен Диаш. И при всем уважении — даже в пиковой форме Рим в ту команду не пробился бы.

Тем не менее, Гвардиола, сам того не зная, сделал точное наблюдение. Рим действительно классный центральный защитник — и остается таковым до сих пор. Но с возрастом, даже при поддержке волшебной воды из источника молодости, двери в топ-клубы АПЛ захлопываются.

Сейчас та же участь может постичь и Энтони Робинсона — пусть он и заметно моложе. Левый защитник сборной США играет в активный, современный футбол, хорошо обращается с мячом и показывает отличную статистику в обороне. Все указывает на то, что его уровень — Лига чемпионов.

Но есть один нюанс: ему почти 28. И это создает ловушку. Он застрял в «Фулхэме», и максимум, на что можно рассчитывать — это переход в клуб такого же уровня. Робинсон, по правде говоря, перерос «дачников». Но суровая реальность такова: ни один клуб выше классом не готов забрать его.

Идеальный левый защитник современности

И, конечно, в этом нет ни капли вины Робинсона. «Джедай» и так построил достойную карьеру — и, возможно, лучшие годы у него еще впереди. Уроженец Ливерпуля и фанат «красных», он прошел академию «Эвертона», поиграл в арендах, а затем в 21 год был продан в «Уиган» за 2,5 миллиона долларов.

Для «латикс» это было отличное вложение — игрок уже успел провести полсезона на правах аренды, и клуб, очевидно, получил его по заниженной цене.

Энтони Робинсон в «Уигане» globallookpress.com

С этого момента все пошло в гору. В январе 2020-го в Робинсоне был всерьез заинтересован «Милан». Сделка казалась оформленной — но с медицинским обследованием что-то пошло не так. У защитника выявили аритмию, и трансфер сорвался. Робинсон вернулся в «Уиган».

Затем грянула пандемия COVID-19 — и, как ни странно, это сыграло ему на руку. В условиях локдауна он не смог попасть в больницу для полноценного обследования. А без матчей перестал пить энергетики и кофеиновые шоты перед выходом на поле. Проблема исчезла.

«Фулхэм» забрал его с распростертыми объятиями — и с тех пор Робинсон стабильно входит в число лучших фулбеков АПЛ. А может, и всего мира. Ему на руку и то, что позиция классического защитника снова в тренде. Еще недавно все стремились копировать Гвардиолу, который выпускал центральных защитников на флангах и просил их смещаться в центр.

Быстрый, цепкий и работоспособный крайний защитник считался анахронизмом. Но времена меняются — позиция возвращается в моду. Робинсон всего за год превратился из привета из прошлого в игрока нового поколения.

Возраст и рынок

И вот тут, казалось бы, должен случиться громкий трансфер. Рынок буквально требует атлетичных, быстрых и универсальных фулбеков. Особенно левоногих — на них сейчас повышенный спрос.

Робинсон идеально вписывается в этот запрос. Нужен фулбек, который умеет атаковать? Пожалуйста: в прошлом сезоне он отдал 10 результативных передач — и это без исполнения стандартов. Ищете надежного защитника, способного выключить из игры топового вингера? Вся его статистика — по отборам, перехватам, выносам и единоборствам — входит в число лучших в Европе.

Мохаммед Салах и Энтони Робинсон globallookpress.com

Нужен лидер в раздевалке и на поле? Робинсон уже не раз выводил «Фулхэм» с капитанской повязкой. Все указывает на одно: он создан для Лиги чемпионов. Такой игрок должен стоить как минимум 50 миллионов долларов. А то и больше.

Но проблема в том, что Робинсон — чуть-чуть не вписывается в возрастные рамки. Все чаще клубы АПЛ — особенно из топ-6 — предпочитают вкладываться в молодых и развивать их внутри системы. «Арсенал», который в последние годы охотно тратит, почти никогда не подписывает игроков старше 25.

«Манчестер Сити», серийный чемпион и лидер по расходам, за последние четыре года купил игрока старше 25 лет только один раз — и это был супервыносливый Тиджани Рейндерс. «Ливерпуль» этим летом тоже раскрыл кошелек, но самому возрастному новичку — всего 24. Даже Александер Исак, переход которого близок к завершению, только в сентябре отметит 26-летие.

Все упирается в перепродажную стоимость. Топ-клубы хотят иметь по два игрока высокого уровня на каждую позицию. Но при этом важно, чтобы каждый из них оставался ликвидным — и в идеале приносил прибыль при продаже. Робинсону скоро 28, он прямо сейчас на пике, но в глазах клубов это актив, теряющий в цене.

Если сегодня его ценят в 50 миллионов, то уже следующим летом цена упадет до 40. А значит, для серьезной покупки нет никакого резона — если только у команды не появится острая нужда прямо здесь и сейчас.

Идеально подходил «Ливерпулю»

А ведь все могло сложиться иначе. В начале 2025 года казалось, что переход Робинсона в «Ливерпуль» — вопрос времени. Слишком многое совпадало. Эндрю Робертсон, основной левый защитник команды с 2018 года, постепенно сдает позиции и все чаще травмируется.

Эндрю Робертсон globallookpress.com

Замены ему не было. Робинсон играет в схожем стиле, интерес со стороны мерсисайдцев существует давно, а сам Энтони провел немалую часть юношеской карьеры в этом регионе. Тактический пазл складывался идеально: Арне Слот строил «Ливерпуль» с фланговыми защитниками, активно подключающимися в атаку — именно то, в чем силен Робинсон, будь то классические рывки по флангу или подключение в полуфланг.

Робертсон — звезда прошлого. Робинсон — готовая замена. Сам игрок тоже не скрывал, что не против сменить клуб.

«Я счастлив в "Фулхэме". Но интерес других команд — это здорово. В конце концов, все упирается в то, готов ли кто-то заплатить столько, сколько захочет клуб. Если "Фулхэм" решит, что это разумно, я уйду», — сказал он в январе.

Но сценарий пошел по другому пути. Казалось, что защитник «Борнмута» Милош Керкез не будет доступен летом 2025 года: «вишни» высоко его ценили, да и сам игрок, возможно, нуждался в дополнительном времени для роста. Ему всего 21 — опыта, как у Робинсона, пока нет.

Керкез — это инвестиция в будущее. Но «Борнмут» оказался готов к переговорам — и «Ливерпуль» не устоял. Робертсон старше Керкеза на 10 лет, и в глазах клуба это выглядело как более логичный план преемственности. В итоге мерсисайдцы выложили 50 миллионов долларов за венгра, разрушив потенциальный переход Робинсона, еще до того как тот стал реальностью.

И других хороших вариантов попросту нет

Теоретически у Робинсона могли быть и другие варианты, но все остальные уже сделали свои ходы. «Манчестер Сити» приобрел Райана Аит-Нури из «Вулверхэмптона» примерно за ту же сумму и теперь рассматривает его как основного левого защитника — позицию, на которой «горожане» давно искали усиление.

У «Арсенала» подрастает будущая звезда — Майлз Луиз-Скелли. И он, скорее всего, перекроет дорогу любому новому игроку на фланг обороны.

Остальные клубы АПЛ — не тот случай. «Ньюкасл» сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но находится под давлением финансовых ограничений и скорее сосредоточен на удержании Александера Исака. «Тоттенхэм» известен своей экономностью и делает ставку на Дестини Удоджи. «Челси» вообще не подписывает игроков старше 17 лет.

В Европе — та же картина. Робинсон, по информации источников, сам хотел перебраться в «Милан» — тем более, после продажи Тео Эрнандеса в саудовский «Аль-Хиляль» у клуба возникла явная брешь на фланге. Но вместо американца «россонери» выбрали другого кандидата — перуанца Первиса Эступиньяна из «Брайтона».

«Интер» мог бы обновить состав на этой позиции — миланцы и раньше не боялись брать более возрастных игроков. Но у клуба сейчас более насущные задачи: перестройка полузащиты и латание дыр в центре обороны.

«Наполи», «ПСЖ», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Бавария» и «Байер»? Все эти варианты можно смело вычеркивать — по самым разным причинам. Где-то нет необходимости в усилении, где-то не готовы инвестировать в игрока, которому скоро 28.

По сути, у Робинсона просто нет подходящих вариантов.

Почему остаться — тоже хороший вариант

Хотя... уходить-то совсем не обязательно. Важно помнить: «Фулхэм» — вовсе не плохой вариант для Робинсона. Это по-настоящему комфортный футбольный дом. Под руководством Марку Силвы, тактически подкованного тренера, левый защитник достиг лучшей формы в карьере — и, вполне возможно, это еще не предел. «Дачники» — крепкий клуб АПЛ с симпатичным стилем игры.

Марку Силва globallookpress.com

Да и жизнь в Лондоне, вероятно, вполне устраивает Робинсона. Он получает достойную зарплату, стабильно играет на высоком уровне и, по всем признакам, чувствует себя на своем месте. С парой точечных усилений «Фулхэм» вполне может замахнуться на еврокубки.

Возможно, вся эта «проблема Робинсона» — надуманная. Просто болельщики и футбольное сообщество в целом хотят выжать из каждого игрока максимум. Робинсон не может быть просто «хорошим» — он должен быть «топом» и непременно играть в Лиге чемпионов. Ну да, 10 голевых — это круто. Но дайте нам 15. И в матче с «Баварией».

Это слишком удобный нарратив: «Спасибо за все, Фулхэм, пора нашему парню двигаться дальше». Особенно в американской футбольной среде. Там до сих пор ощущается мания доказать, что «наши» не хуже остальных. Быть американцем в Европе — значит постоянно бороться за легитимность.

Прошли те времена, когда можно было гордиться самим фактом выступления за клуб АПЛ. Теперь планка выше. Зачем нам второй Тим Ховард, когда хочется своего Мануэля Нойера?

Хотя все это, конечно, немного наивно. Если завтра «Ливерпуль» позовет Робинсона и предложит стартовый слот — он наверняка согласится. То же самое касается «Сити», «Арсенала» или даже «Челси». Каждый футболист мечтает сыграть в Лиге чемпионов.

Может, шанс на «топ» действительно упущен. Но если вдруг снова случится поражение от «Манчестер Сити», и Гвардиола подойдет в подтрибунном и скажет что-то приятное — Робинсон будет знать: на этот раз он это сказал искренне.