12 июля в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Норвегия и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.10.

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Норвегия

Турнирное положение: Норвежцы на нынешнем Мундиале выглядят довольно симпатично. Команда в своем квартете финишировала второй, пропустив вперед лишь мощную Францию.

При этом Норвегия в трех турах группового этапа настреляла 8 мячей в ворота соперников. Вот только в свои ворота команда пропустила семь раз.

Последние матчи: в предыдущем раунде турнира норвежцы отправили восвояси бразильцев. Дубль Холанна обеспечил скандинавам выход в четвертьфинал (2:1).

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До того команда сумела обыграть ивуарийцев (2:1). А вот чуть ранее норвежцы разгромно уступили блестящим французам (1:4), однако не смогли справиться с крепким Сенегалом (3:2).

При этом Норвегия по ходу турнира набрала приличный ход. Команда победила в двух своих последних поединках, к тому же Эрлинг Холанн отличился 7 голами на Мундиале.

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Состояние команды: Норвегия вполне преуспевает в плане реализации. При этом прекрасно проводит турнир Мартин Эдегор, на счету которого три результативные передачи.

Вообще, норвежцы выглядят довольно симпатично. В кадровом плане у команды полная идиллия, вот только не может не беспокоить чрезмерная зависимость от Холанна…

Англия

Турнирное положение: Эта команда уверенно пробилась в плей-офф. Англичане финишировали на первой позиции в своей группе, набрав 7 очков в трех поединках.

Причем Англия в пяти поединках турнира добыла четыре виктории. А вот отличились британцы 11 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Последние матчи: Англичане в атаке не особенно впечатляют. Харри Кейн отличился шестью голами, но победы даются уж чересчур натужно.

В предыдущем раунде чемпионата мира команда прошла Мексику (3:2). А вот до того Англия с помощью дубля Кейна одолела ДР Конго (2:1).

В трех своих последних поединках Англия забивала не менее двух мячей за матч. Плюс в битве с мексиканцами блеснул Джуд Беллингем, оформивший дубль за две минуты.

Состояние команды: Англия имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вот только тылы команды выглядят не столь монолитно. Британцы сохранили свои владения сухими лишь в двух матчах турнира из пяти.

Две последние виктории и дались англичанам с огромной натугой. К тому же поединок с Норвегией из-за дисквалификации пропустит защитник Джарелл Кванса.

Кроме того, англичанам не смогут помочь угодившие в лазарет Джордан Хендерсон и Валентино Ливраменто. Опять за всех отдуваться Кейну?!

На что ставят в матче Норвегия — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Англия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70, тогда как победа Норвегии — в 4.20.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.

Прогноз: Норвежцы в последних матчах выглядели весьма монолитно, к тому же имеют потенциал еще поднатореть в плане реализации.

8.10 Фора Норвегии -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 8.10 на матч Норвегия — Англия принесёт прибыль 7100₽, общая выплата — 8100₽

Ставка: Фора Норвегии -1.5 за 8.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

5.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.00 на матч Норвегия — Англия принесёт прибыль 4000₽, общая выплата — 5000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.

Пять причин, почему ставка зайдет

Норвежцы мотивированы впервые за 33 года одолеть Англию

Англичане пропускали в трех матчах Мундиаля из пяти

Эрлинг Холанн отличился 7 голами в 5 матчах турнира

Англия две свои победы в плей-офф добыла с огромной натугой

Норвежцы предстанут в оптимальном сочетании, тогда как у англичан имеются кадровые потери

Прогноз на исход

Еще один прогноз на матч — прогноз на исход с коэффициентом для ставки 3.10.