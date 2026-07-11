12 июля в 1/4 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют Норвегия и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 8.10.
Норвегия
Турнирное положение: Норвежцы на нынешнем Мундиале выглядят довольно симпатично. Команда в своем квартете финишировала второй, пропустив вперед лишь мощную Францию.
При этом Норвегия в трех турах группового этапа настреляла 8 мячей в ворота соперников. Вот только в свои ворота команда пропустила семь раз.
Последние матчи: в предыдущем раунде турнира норвежцы отправили восвояси бразильцев. Дубль Холанна обеспечил скандинавам выход в четвертьфинал (2:1).
До того команда сумела обыграть ивуарийцев (2:1). А вот чуть ранее норвежцы разгромно уступили блестящим французам (1:4), однако не смогли справиться с крепким Сенегалом (3:2).
При этом Норвегия по ходу турнира набрала приличный ход. Команда победила в двух своих последних поединках, к тому же Эрлинг Холанн отличился 7 голами на Мундиале.
Состояние команды: Норвегия вполне преуспевает в плане реализации. При этом прекрасно проводит турнир Мартин Эдегор, на счету которого три результативные передачи.
Вообще, норвежцы выглядят довольно симпатично. В кадровом плане у команды полная идиллия, вот только не может не беспокоить чрезмерная зависимость от Холанна…
Англия
Турнирное положение: Эта команда уверенно пробилась в плей-офф. Англичане финишировали на первой позиции в своей группе, набрав 7 очков в трех поединках.
Причем Англия в пяти поединках турнира добыла четыре виктории. А вот отличились британцы 11 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Последние матчи: Англичане в атаке не особенно впечатляют. Харри Кейн отличился шестью голами, но победы даются уж чересчур натужно.
В предыдущем раунде чемпионата мира команда прошла Мексику (3:2). А вот до того Англия с помощью дубля Кейна одолела ДР Конго (2:1).
В трех своих последних поединках Англия забивала не менее двух мячей за матч. Плюс в битве с мексиканцами блеснул Джуд Беллингем, оформивший дубль за две минуты.
Состояние команды: Англия имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей. Вот только тылы команды выглядят не столь монолитно. Британцы сохранили свои владения сухими лишь в двух матчах турнира из пяти.
Две последние виктории и дались англичанам с огромной натугой. К тому же поединок с Норвегией из-за дисквалификации пропустит защитник Джарелл Кванса.
Кроме того, англичанам не смогут помочь угодившие в лазарет Джордан Хендерсон и Валентино Ливраменто. Опять за всех отдуваться Кейну?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Англия в этом поединке выглядит предпочтительнее соперника. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценивается в 3.70, тогда как победа Норвегии — в 4.20.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.73, а вот ТМ 2.5 можно взять за 2.10.
Прогноз: Норвежцы в последних матчах выглядели весьма монолитно, к тому же имеют потенциал еще поднатореть в плане реализации.
Ставка: Фора Норвегии -1.5 за 8.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 5.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Норвежцы мотивированы впервые за 33 года одолеть Англию
- Англичане пропускали в трех матчах Мундиаля из пяти
- Эрлинг Холанн отличился 7 голами в 5 матчах турнира
- Англия две свои победы в плей-офф добыла с огромной натугой
- Норвежцы предстанут в оптимальном сочетании, тогда как у англичан имеются кадровые потери
Прогноз на исход
Еще один прогноз на матч — прогноз на исход с коэффициентом для ставки 3.10.