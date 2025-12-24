GOAL анализирует, почему Роналду, Кейн, Салах и другие лидеры сборных рискуют не справиться с грузом ожиданий на ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года подарит немало возможностей для рождения новых легенд, но в то же время может стать сценой, на которой погаснут звезды первой величины.

Чемпионаты мира — это место, где рождаются герои. Где хорошие игроки становятся великими, а легенды окончательно закрепляют свое наследие. Достаточно оглянуться на прошлые турниры и вспомнить карьерные вехи каждого футбольного GOAT: Пеле в 1958-м, Марадона в 1986-м, Месси в 2022-м. Именно такие моменты остаются в истории.

Но на каждую победу приходится куда больше поражений. По сути, это и есть квинтэссенция английского футбола: огромное количество таланта — и крайне мало реальных трофеев.

Именно поэтому за сборной Англии так интересно и одновременно мучительно наблюдать. Кажется, что «Три льва» должны добиваться большего — но не добиваются. И это логично подводит нас к теме провалов на чемпионатах мира.

Разумеется, все здесь относительно. Формально любое невыигранное первенство мира — это неудача. Но многое зависит от того, что считать «успешным выступлением». Победа одной сборной — это вылет другой уже на стадии четвертьфинала.

В любом случае именно звезды чаще всего определяют, взлетит команда или рухнет. И большинство из них, по статистике, все-таки не выдерживают давления.GOAL рассматривает пять главных звезд, которые с наибольшей вероятностью могут разочаровать на чемпионате мира 2026 года…

Гарри Кейн

нападающий, Англия

Нужно ли здесь что-то объяснять? Это сборная Англии на чемпионате мира. Все ингредиенты для громкого провала на месте.

Гарри Кейн globallookpress.com

У англичан — самый талантливый состав за последние годы, два выхода в крупные финалы за три предыдущих турнира и приглашение статусного тренера Томаса Тухеля на краткосрочный контракт с единственной целью — выиграть чемпионат мира. Исходя из этой логики, любой результат кроме титула — да, абсолютно любой — будет считаться провалом.

Разумеется, все снова упирается в Гарри Кейна. Да, в команде хватает таланта, есть пространство для споров по позициям левого вингера и атакующего полузащитника. Но именно Кейн — главный человек в этой сборной, и, вероятно, он подходит к своему последнему шансу взять титул чемпиона мира.

В «Баварии» Гарри переживает, пожалуй, лучший отрезок карьеры и идеально вписывается в атакующую модель Тухеля. Все слишком хорошо, чтобы не пойти наперекосяк, не так ли?

Сантьяго Хименес

нападающий, Мексика

Сборная Мексики в последнее время выглядит довольно разрозненной. Да, команда прибавила по сравнению с ЧМ-2022 и мрачными годами под руководством Таты Мартино. Но по-прежнему создается ощущение, что мексиканцы застряли между эпохами.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Команда все еще слишком зависит от ветеранов и одновременно возлагает чрезмерные надежды на молодежь — а у нового поколения, возможно, пока не хватает качества, чтобы по-настоящему далеко зайти на турнире такого уровня.

На этом фоне в центре внимания оказывается Сантьяго Хименес — 24-летний воспитанник академии «Крус Асуль», который после перехода в «Милан» заметно сбавил обороты.

На бумаге у него есть все: скорость, футбольный интеллект, игра в воздухе и умение открываться за спины защитников. В «Фейеноорде» он выглядел полноценной «девяткой». Однако в последнее время это не находит отражения на поле.

Сейчас в сборной Мексики все чаще делают ставку на Рауля Хименеса, хотя ожидания от Сантьяго остаются — как минимум в роли игрока, способного усилить игру со скамейки. Безголевой Золотой кубок КОНКАКАФ прошлым летом оптимизма не добавил.

Рауль по-прежнему остается надежным вариантом, но возраст уже сказывается. Сантьяго же только восстанавливается после травмы и должен вернуться в строй к январю. Давление будет колоссальным — и пока он не доказал, что готов его выдержать.

Криштиану Роналду

нападающий, Португалия

Нынешняя роль Роналду вызывает недоумение. У португальца никогда не было жизни вне игры, и теперь, в 40 лет, он по сути превратился в идеально ухоженную машину по забиванию голов — кладет по 25 мячей за сезон в лиге, которую почти никто не смотрит. Все это наводит на мысль, что он уже не должен быть лицом сборной, претендующей на победу на чемпионате мира.

Но не тут-то было.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду — капитан Португалии и, каким-то образом, все еще ее главная и практически единственная суперзвезда. В распоряжении Роберто Мартинеса хватает качественных исполнителей, и эта команда должна быть подвижной, креативной и непредсказуемой.

Вместо этого португальцы нередко выглядят коллективом, заточенным под одну центральную фигуру — футболиста, который много бьет, но уже не способен создавать моменты так же эффективно, как раньше.

Проще говоря, Роналду слегка тянет сборную вниз — но он играет, потому что он Роналду. И что здесь считать успехом? Пару забитых мячей? Победу в турнире? Роналду просто обязан забивать — хотя бы для того, чтобы заглушить разговоры о том, что он стал легендой, не сумевшей вовремя уйти со сцены.

Винисиус Жуниор

вингер, Бразилия

«Я вернусь еще десять раз, если понадобится».

Эти слова Винисиуса прозвучали после того, как он занял второе место в гонке за «Золотым мячом», уступив Родри.

Винисиус globallookpress.com

Тогда с этим мнением соглашались почти все: пусть он и стал вторым, но было очевидно, что этот футболист надолго задержится в элите и еще не раз будет фигурировать в подобных дискуссиях. Однако с тех пор его форма, мягко говоря, стала нестабильной.

Иногда Винисиус выглядит блестяще — настоящий мастер обыгрыша один в один, способный решать эпизоды в одиночку. В другие моменты он превращается в вингера, у которого слишком много таланта, чтобы держать его под контролем: переигрывает эпизоды, выпадает из игры, теряет ритм.

В итоге он превратился в игрока типа «все или ничего», и эта нехватка стабильности теперь заметна и на клубном уровне — где он по-прежнему остается звездой «Реала», — и в сборной.

И что это значит для Бразилии? Вопрос открытый. Карло Анчелотти в «Реале» умел регулярно вытаскивать из него максимум, но в национальной команде проблемы Винисиуса зачастую лишь обостряются — соперники без стеснения готовы «бить» его все 90 с лишним минут.

При вероятном отсутствии Неймара это наконец‑то должна быть его команда. Вопрос лишь в том, готов ли он вынести на себе груз ожиданий целой страны.

Мохаммед Салах

нападающий, Египет

В ближайший месяц картина может кардинально измениться. Тем не менее, минувший год выдался для Мохаммеда Салаха весьма странным. Его выступления за «Ливерпуль» в нынешнем сезоне оказались ниже привычного уровня, а Арне Слот в конце ноября принял немыслимое — но в итоге оправданное — решение оставить египтянина вне стартового состава.

Мохаммед Салах globallookpress.com

В ответ Салах дал резонансное интервью, через неделю отметился ключевой голевой передачей, а затем, как и планировалось, отправился в сборную на Кубок африканских наций.

В тот момент многие были уверены, что его эпоха в «Ливерпуле» подошла к концу, а переход в Саудовскую Про-лигу — вопрос времени. Однако позже стало известно, что Салах извинился перед командой, и отношения внутри клуба еще могут быть восстановлены. Но что все это значит для сборной Египта?

Салах остается их безусловной звездой — как уже много лет. Но при всей его клубной гениальности он так и не сумел привести сборную к стабильным успехам.

Ближе всего Египет был к трофею на КАН-2021, когда уступил Сенегалу в финале в серии пенальти. В остальном же международная карьера Салаха часто напоминала затяжную и не слишком вдохновляющую борьбу.

Этот чемпионат мира почти наверняка станет для него последним. При этом Египту не хватает класса, чтобы регулярно снабжать Салаха мячом в матчах с топ-сборными. Все это может превратить финальный акт карьеры египетского короля в разочарование — хотя обнадеживает тот факт, что на нынешнем Кубке Африки он начал с победного гола в концовке.