GOAL составил рейтинг сборных, которые могут оказаться в числе главных неудачников чемпионата мира 2026 года.

Бразилия испытывает дефицит в ключевых зонах, «золотое поколение» Бельгии осталось в прошлом — и это далеко не единственные сборные, которым грозит провал.

После завершения жеребьевки чемпионата мира наступает период, наполненный ожиданиями и надеждой. Это время мечтать, искать позитив и строить оптимистичные сценарии. Болельщики изучают свои группы, начинают верить, прикидывают варианты выхода в плей-офф или даже неожиданного дальнего прохода по турнирной сетке.

Но у этой медали есть и обратная сторона. Даже с учетом расширенного формата чемпионата мира, где в стадию плей-офф выйдут 32 из 48 сборных, поводов для тревоги хватает.

Одним командам может не хватить опыта, чтобы выбраться из группы, другие — пусть и в статусе фаворитов — могут неожиданно споткнуться и пройти дальше лишь чудом. На таком турнире успешными быть всем не суждено.

И уже сейчас видно немало сборных, которые в следующем году могут все испортить. Бразилия выглядит уязвимой. «Золотое поколение» Бельгии фактически ушло в прошлое. А Хорватия, возможно, попросту слишком возрастная для серьезного рывка — хотя подобные слова о ней мы уже слышали раньше.

GOAL выделяет команды, за которые стоит волноваться после жеребьевки ЧМ‑2026…

5. Египет

Здесь все во многом зависит от того, какую версию Мохаммеда Салаха мы увидим. Честно говоря, египтянин уже несколько месяцев испытывает серьезные трудности — начиная с конца сезона‑2024/25.

Мохаммед Салаха globallookpress.com

Это уже не тот игрок, к которому все привыкли, а ситуацию не улучшали и проблемы за пределами поля. Если Салах «пропадет» и в матчах за сборную, у Египта практически не останется очевидных атакующих козырей. Турнир может получиться крайне непростым — даже несмотря на откровенно благоприятную группу.

4. Хорватия

Кажется, именно здесь история должна закончиться? Хорватия долгое время была символом футбольного «оверперформанса»: невероятный выход в финал ЧМ-2018, а затем стабильные выступления почти на каждом крупном турнире.

Лука Модрич globallookpress.com

Все это строилось на вере в собственное качество и, в последние годы, на колоссальном опыте матчей высочайшего уровня. Но теперь команда заметно постарела. Лука Модрич, архитектор всех прошлых подвигов, разменял уже пятый десяток — ему 40 лет (!).

3. Мексика

Главная проблема сборной Мексики — груз ожиданий, который всегда висит над «Эль Три». Это по‑настоящему футбольная нация, но успешных кампаний на чемпионатах мира у них не было уже много лет. И что особенно неожиданно — кадровый резерв заметно иссяк.

Рауль Хименес globallookpress.com

Рауль Хименес и Чуки Лосано — игроки прошлого, даже если они все еще могут попасть в состав. А новое поколение выглядит довольно неоднородным. Хильберто Море всего 17 лет, и именно на него сейчас возлагают надежды как на лидера команды — что, в общем-то, говорит само за себя.

2. Бразилия

Бразилия так и не смогла по-настоящему убедить при Карло Анчелотти за шесть месяцев его работы во главе сборной. Безусловно, экс-тренеру «Реала» досталась непростая задача. После ухода Тите по итогам ЧМ-2022 «селесао» долго не могли определиться с наставником — и это ощущалось.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Тренеры менялись, игроки теряли форму. Анчелотти должен был стать стабилизирующим фактором, но пока его статистика у руля Бразилии выглядит так: три победы, одна ничья, одно поражение, всего один пропущенный мяч — и лишь девять забитых. Это полная противоположность тому, каким мы привыкли видеть бразильский футбол.

И можно ли вообще доверять этой команде на матчах чемпионата мира? Винисиус Жуниор находится в откровенно плохой форме. Рафинья не приблизился к уровню прошлого года. В обороне хватает вопросов. Неймар — сплошная загадка. Трудно представить, что при таком наборе проблем Бразилия способна на серьезный турнирный рывок.

1. Бельгия

Вот и подошло к концу «золотое поколение», не так ли? Сборная Бельгии должна была находиться на пике примерно в 2018 году, а все, что происходило после, выглядит как постепенный спад.

Сборная Бельгии globallookpress.com

Да, определенное качество в составе все еще есть, но та команда — Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Тибо Куртуа, Эден Азар и Мусса Дембеле— либо заметно постарела, либо уже завершила карьеру.

Жереми Доку стал лицом нового поколения, однако для страны, которая когда-то обещала так много, этот переходный период получился слишком затяжным и болезненным.