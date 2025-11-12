GOAL рассказывает, как Жереми Доку сумел завоевать доверие Пепа Гвардиолы и превратился в игрока основы «Манчестер Сити».

Жереми Доку всегда обладал способностью творить нечто особенное на футбольном поле. Но долгое время ему не хватало главного — понимания, когда и как применять свои волшебные трюки.

Уже в 15 лет он выделялся редким футбольным даром, однако именно в воскресенье, в матче против «Ливерпуля», клуба, который хотел подписать его еще до того, как он достиг 16 лет, Доку наконец проявил себя в полной мере, став тем игроком, каким многие его видели с самого начала.

Выдающееся выступление Доку в разгромной победе «Манчестер Сити» над «Ливерпулем» со счетом 3:0 стало редким примером того, как один футболист может полностью захватить контроль над поединком высшего уровня.

Это был не случайный всплеск гения, решивший исход матча, а сплошное полотно из магических эпизодов — один за другим. Каждый раз, когда Доку получал мяч, он превращал игру в хаос для соперников. Это было одно из самых ярких индивидуальных выступлений в истории Премьер-лиги — особенно в матче такого масштаба.

Такое выступление можно смело поставить в один ряд с хет-триком Тьерри Анри за «Арсенал» против «Ливерпуля» в сезоне-2003/04, вдохновенной игрой Давида Сильвы в знаменитом разгроме «Манчестер Юнайтед» 6:1 в сезоне-2011/12 или с тройкой голов Марка Видуки за «Лидс Юнайтед» в матче против тех же мерсисайдцев в 2001-м.

Подражая Азару

С точки зрения статистики, никто не оказывал такого влияния на матч Премьер-лиги с 2019 года — со времен Эдена Азара, соотечественника Доку и его недавнего партнера по сборной Бельгии.

Именно Азар был последним футболистом, который в одном матче чемпионата Англии выиграл минимум семь единоборств, совершил семь успешных обводок, создал три голевых момента и нанес три удара в створ ворот. Но тогда соперником был «Вест Хэм» из середины таблицы, а не действующий чемпион, обыгравший несколько дней назад сам «Реал».

Пока многие звезды высшего уровня теряются под пристальным вниманием всего футбольного мира, Доку, напротив, будто расцветает в таких обстоятельствах. «В больших матчах всегда больше внимания и больше красоты», — сказал он в интервью Sky Sports.

Бывший вингер «Андерлехта» уже давно подает сигналы, что готов к подобному перформансу. Он блистал в победе над «Манчестер Юнайтед» 3:0 в сентябре, через несколько недель разорвал «Бернли», а перед встречей с «Ливерпулем» набрал отличную форму, проведя важный матч против «Боруссии» Дортмунд.

Доку уже полностью оправдывает £55,5 млн ($73 млн), которые «Сити» заплатил «Ренну» летом 2023 года, и если он продолжит в том же духе, эта сумма вскоре будет выглядеть настоящей удачной сделкой.

Тем не менее, в предыдущие два сезона вокруг его трансфера ходили вопросы — действительно ли он стоит этих денег и сможет ли адаптироваться в «Сити», чья игра часто напоминает идеальный метроном. А «Этихад» не всегда простое место для футболистов, привыкших полагаться на индивидуальное мастерство.

Репутация суперджокера

Доку понадобилось совсем немного времени, чтобы произвести впечатление на болельщиков «Сити». В своем первом матче на «Этихаде» против «Фулхэма» он поднял на ноги половину трибун, а уже в следующей игре против «Вест Хэма» забил первый гол.

Спустя всего два месяца после перехода он вошел в историю Премьер-лиги: в разгроме «Борнмута» со счетом 6:1 Доку стал самым молодым игроком, который принял участие в пяти голах за один матч (четыре результативные передачи и гол), и первым футболистом «Сити», оформившим четыре ассиста за 90 минут.

Однако сразу после этого невероятного выступления наступил спад, усугубленный шестью неделями вне игры из-за мышечной травмы. Он провел 10 матчей без единого результативного действия, а в Лиге чемпионов практически не появлялся: вышел в старте лишь однажды.

Его начали воспринимать скорее как «суперджокера» — игрока, способного изменить ход матча со скамейки. Эту роль лучше всего иллюстрируют эпизоды, когда он, выйдя на замену, организовал гол Кевина Де Брёйне в матче с «Реалом», а затем помог Бернарду Силве забить победный мяч в полуфинале Кубка Англии против «Челси».

За первые два сезона в «Сити» на счету Доку в среднем было три гола и семь результативных передач в чемпионате — не те цифры, которые ожидаешь от игрока стоимостью £55 млн в одной из сильнейших команд лиги.

Завоевание доверия Гвардиолы

С другой стороны, Доку никогда не был тем игроком, чей вклад измерялся исключительно голами и ассистами. В своем лучшем сезоне за «Ренн» он набрал всего шесть голов и две результативные передачи в Лиге 1 — об этом Гвардиола напомнил после матча в воскресенье.

Честно говоря, не думаю, что он когда-нибудь станет топ-бомбардиром. Но он требует от себя большего, он слушает, и у него есть уникальный навык — дриблинг. Он был агрессивен и с мячом, и без него. Мы старались помочь ему, и он провел выдающийся матч. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

Однако далеко не всегда Гвардиола был столь восторженным в оценках бельгийца. После победы 4:0 над «Брайтоном» в концовке чемпионской гонки сезона-2024 он публично отчитал Доку за несколько потерь мяча после выхода на замену.

В прошлом сезоне Пеп также раскритиковал его игру против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», и лишь ближе к концовке сезона, после уверенного матча против «Эвертона», признал, что был «несправедлив» к нему, выпуская так редко.

В какой-то момент Доку действительно рисковал оказаться на периферии состава: Гвардиола предпочитал насыщать центр поля, а ширину атакам давали фулбэки Нико О'Райли и Матеус Нунес.

Но сейчас все иначе: Доку стал одним из первых, чье имя появляется в стартовом протоколе. В этом сезоне он принял участие в 16 из 17 матчей «Сити» во всех турнирах и вышел в старте 11 из них, включая все четыре встречи в Лиге чемпионов.

Увидеть картину целиком

Доку — далеко не первый игрок, которому понадобилось время, чтобы адаптироваться к системе Гвардиолы. Джек Грилиш, Йошко Гвардиол и Нико Гонсалес также провели почти весь первый сезон, пытаясь понять требования тренера. Доку, по сути, потребовалось два сезона, но сейчас он, похоже, полностью овладел тем, чего от него ждут. И, в отличие от Грилиша, он сохранил свою «магическую искру».

Разница в том, что теперь он понимает, как правильно использовать свой арсенал качеств. Хотя сам Гвардиола, как обычно, поспешил подчеркнуть, что заслуга в прогрессе полностью принадлежит игроку.

Я знаю, что я неплох, но не переоценивайте меня. Все делают сами футболисты. Мы должны создать для них правильные условия и связи. Я не учу Доку дриблингу — это природный талант. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

И действительно, стоит взглянуть на записи юного Доку — и его фирменный стиль дриблинга узнается мгновенно. Он оттачивал это мастерство на бетонной площадке в своем родном Антверпене, часами играя там с братом Джефферсоном и друзьями.

В академию «Андерлехта» Доку попал в 10 лет, но даже профессиональная подготовка не смогла сразу искоренить его привычку играть с опущенной головой и брать игру на себя, а не искать партнеров.

Тьерри Анри, работавший с Доку в сборной Бельгии в качестве ассистента Роберто Мартинеса, еще во времена его выступлений за «Ренн» восхищался дриблингом Жереми. Но на прошлой неделе легенда «Арсенала» признал в эфире CBS, что Доку еще нужно развивать футбольное мышление.

У него нет потолка, но ему нужно направление. Когда объясняешь что-то человеку, но он не осмысливает, он просто не поймет, что нужно сделать. Мы знаем, что он может завершать атаки, но иногда нужно притормозить и снова ускориться, чтобы увидеть картину целиком. Тьерри Анри экс-форвард «Арсенала»

Переход на новый уровень

Игра Доку против «Ливерпуля», особенно его гол, была настолько впечатляющей, что даже обычно суровый Рой Кин не смог скрыть улыбку. «Я бы смотрел это весь день, — сказал он в эфире Sky Sports. — Сексуальный футбол, просто фантастика. Обожаю такие голы — чистое мастерство».

«Он поднял свою игру на новый уровень», — добавил бывший защитник «Сити» Майка Ричардс. — «Сколько раз мы видели, как он забегает в тупик или делает неверный пас? Сейчас у него появилась уверенность».

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Сити» Дэниел Старридж тоже был в восторге от фирменного трюка Доку. Его называют «волшебной палочкой»: Доку делает финт ногой над мячом в одну сторону, а затем мгновенно уходит в противоположную.

Этот трюк всегда у него проходит. Почти никто больше так не делает. У него есть эта мгновенная мощность в движении — защитник не успеет среагировать, потому что Доку точно знает, что собирается делать. Все зависит от решения, и если выбирает момент и идет в обводку, его невозможно остановить. Дэниел Старридж экс-форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

Проблема для любого соперника

Дэниел Старридж также объяснил, что, по его мнению, изменилось в игре Доку:

— «Сейчас у него в голове есть план. Он играет не на импровизации. Если посмотреть на его стиль, он — один из самых неудобных соперников для защитников. Он предельно прямолинейный. Против кого бы он ни выходил — он доставит проблемы каждому».

Сам Доку нашел два простых объяснения своему прогрессу. «Что изменилось для меня в этом сезоне — я обрел Бога в своей жизни, — сказал вингер, который прошел обряд крещения после манчестерского дерби в сентябре. — Я чувствую его присутствие. Я хочу играть без страха и сомнений».

Говоря о более футбольных аспектах, он добавил: «Вокруг меня фантастические игроки, они каждый день мотивируют меня, потому что верят во меня. И это дает чувство, что я должен делать все больше в каждом матче, каждый день прогрессировать. С такими партнерами это становится легче».

И, похоже, остальные футболисты «Сити» скажут то же самое — ведь с Жереми Доку в такой форме их жизнь на поле действительно становится куда проще.