На фоне ничьей «Арсенала» с «Сандерлендом» матч на «Этихаде» стал проверкой того, кто по-настоящему готов включиться в борьбу за титул. Ответ был однозначным — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы провела идеальный первый тайм и смяла соперника, чьё сопротивление рассыпалось уже к перерыву.

Результат матча

Манчестер СитиМанчестерМанчестер Сити3:0ЛиверпульЛиверпульЛиверпуль
1:0 Эрлинг Холанд 29' 2:0 Николас Гонсалес 45+3' 3:0 Жереми Доку 63'
Манчестер Сити:  Джанлуиджи Доннарумма,  Рубен Диаш,  Йошко Гвардиол,  Бернарду Силва,  Николас Гонсалес,  Филип Фоден,  Райан Шерки (Савиньо 53'),  Жереми Доку (Омар Мармуш 74'),  Эрлинг Холанд,  Матеус Нунес,  Nico O'Reilly
Ливерпуль:  Георгий Мамардашвили,  Эндрю Робертсон (Коди Матес Гакпо 56'),  Вирджил ван Дейк,  Ибраима Конате,  Конор Брэдли (Федерико Кьеза 83'),  Флориан Вирц (Джо Гомес 83'),  Доминик Собослаи,  Мохамед Салах,  Райан Гравенберх,  Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс 74'),  Уго Экитике (Милош Керкез 56')
Жёлтые карточки:  Николас Гонсалес 27',  Бернарду Силва 41'  —  Алексис Мак Аллистер 36',  Конор Брэдли 52',  Кёртис Джонс 89',  Доминик Собослаи 90+1'

С первых минут хозяева задавили «Ливерпуль» темпом и движением.  Гвардиола вернулся к классической схеме с ложной «восьмёркой» и максимальной свободой для Доку, который с первых минут начал крутить оборону гостей.  Уже на тринадцатой минуте арбитр после вмешательства ВАР назначил пенальти за касание Мамардашвили против бельгийца — контакт был минимальным, но формально присутствовал.  Холанн, казалось, подтвердит статус безошибочного форварда, но грузинский вратарь потащил удар, и это на секунду оживило гостей.

Мамардашвили отражает пенальти
Мамардашвили отражает пенальти globallookpress.com

На этом всё их участие в матче почти закончилось.  «Сити» обрушил поток коротких передач, контролируя ритм и пространство.  Комбинация, в которой поочерёдно участвовали все десять полевых игроков, закончилась подачей Матеуша Нуньеша — Конате попытался прервать её, но мяч отлетел к Холанну, который завис в воздухе и направил мяч в дальний угол.  Молниеносно, хищно, безошибочно.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн globallookpress.com

Ответ «Ливерпуля» выглядел скорее вспышкой эмоций, чем осознанным штурмом.  После подачи Салаха капитан ван Дейк вколотил мяч головой в дальний угол — но ВАР зафиксировал офсайд у Робертсона, стоявшего близко к Доннарумме.  Гол отменён, протесты бесполезны.  А буквально через несколько минут Гонсалес пробил с двадцати метров — мяч срикошетил от ван Дейка и застал Мамардашвили врасплох.  К перерыву — 2:0, и интрига казалась призрачной.

Нико Гонсалес
Нико Гонсалес globallookpress.com

Доку — символ нового импульса

После перерыва «Ливерпуль» вышел чуть смелее, но каждый эпизод с мячом у Доку возвращал всё на свои места.  Бельгиец устраивал дуэли против Конате и Бредли, проходил двоих, втягивал третьего и открывал пространство для партнёров.  Его гол стал кульминацией вечера — резкий финт внутрь, лёгкое движение корпусом и безукоризненный удар в дальний угол.  «Этихад» взорвался, Гвардиола только усмехнулся — именно ради таких моментов он когда-то затеял перестройку флангов.

Жереми Доку празднует гол
Жереми Доку празднует гол globallookpress.com

В оставшееся время «Сити» контролировал игру как по учебнику.  Доннарумма уверенно брал редкие удары Салаха и Собослаи, а хозяева, ведя в три мяча, продолжали двигать мяч коротко, не позволяя гостям даже перевести дыхание.  Этот матч стал наглядным напоминанием, что у «Сити» есть не просто глубина состава — у них (снова!) есть механика игры, которую трудно разрушить.

«Ливерпуль» без энергии и идей

Команда Слота выглядела измотанной — после громкой победы над «Реалом» не осталось и следа той скорости и агрессии.  Центр поля проваливался, Салах и Вирц теряли связь с партнёрами, а Юго Экитике почти не касался мяча.  Момент, когда Гвардиола разрешил своим полузащитникам спокойно разыгрывать в центре, стал приговором.  «Ливерпуль» не знал, как организовать прессинг, и в итоге смирился с ролью статиста.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Для Слота это четвёртое поражение подряд на выезде и, возможно, самое тревожное.  Команда не просто уступила — её лишили привычного оружия.  На фоне растущего отрыва «Арсенала» и нарастающей формы «Сити» чемпиону прошлого сезона предстоит всерьёз задуматься, как вернуть прежний импульс.

«Сити» же отпраздновал тысячный матч Гвардиолы в большом футболе как символ возвращения контроля.  Вечер, когда всё сработало — идеи, структура, индивидуальные перфомансы.  И если были те, кто сомневался в способности «Сити» бороться за титул, ответ был дан максимально наглядно.