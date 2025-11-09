На фоне ничьей «Арсенала» с «Сандерлендом» матч на «Этихаде» стал проверкой того, кто по-настоящему готов включиться в борьбу за титул. Ответ был однозначным — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы провела идеальный первый тайм и смяла соперника, чьё сопротивление рассыпалось уже к перерыву.
Результат матча
С первых минут хозяева задавили «Ливерпуль» темпом и движением. Гвардиола вернулся к классической схеме с ложной «восьмёркой» и максимальной свободой для Доку, который с первых минут начал крутить оборону гостей. Уже на тринадцатой минуте арбитр после вмешательства ВАР назначил пенальти за касание Мамардашвили против бельгийца — контакт был минимальным, но формально присутствовал. Холанн, казалось, подтвердит статус безошибочного форварда, но грузинский вратарь потащил удар, и это на секунду оживило гостей.
На этом всё их участие в матче почти закончилось. «Сити» обрушил поток коротких передач, контролируя ритм и пространство. Комбинация, в которой поочерёдно участвовали все десять полевых игроков, закончилась подачей Матеуша Нуньеша — Конате попытался прервать её, но мяч отлетел к Холанну, который завис в воздухе и направил мяч в дальний угол. Молниеносно, хищно, безошибочно.
Ответ «Ливерпуля» выглядел скорее вспышкой эмоций, чем осознанным штурмом. После подачи Салаха капитан ван Дейк вколотил мяч головой в дальний угол — но ВАР зафиксировал офсайд у Робертсона, стоявшего близко к Доннарумме. Гол отменён, протесты бесполезны. А буквально через несколько минут Гонсалес пробил с двадцати метров — мяч срикошетил от ван Дейка и застал Мамардашвили врасплох. К перерыву — 2:0, и интрига казалась призрачной.
Доку — символ нового импульса
После перерыва «Ливерпуль» вышел чуть смелее, но каждый эпизод с мячом у Доку возвращал всё на свои места. Бельгиец устраивал дуэли против Конате и Бредли, проходил двоих, втягивал третьего и открывал пространство для партнёров. Его гол стал кульминацией вечера — резкий финт внутрь, лёгкое движение корпусом и безукоризненный удар в дальний угол. «Этихад» взорвался, Гвардиола только усмехнулся — именно ради таких моментов он когда-то затеял перестройку флангов.
В оставшееся время «Сити» контролировал игру как по учебнику. Доннарумма уверенно брал редкие удары Салаха и Собослаи, а хозяева, ведя в три мяча, продолжали двигать мяч коротко, не позволяя гостям даже перевести дыхание. Этот матч стал наглядным напоминанием, что у «Сити» есть не просто глубина состава — у них (снова!) есть механика игры, которую трудно разрушить.
«Ливерпуль» без энергии и идей
Команда Слота выглядела измотанной — после громкой победы над «Реалом» не осталось и следа той скорости и агрессии. Центр поля проваливался, Салах и Вирц теряли связь с партнёрами, а Юго Экитике почти не касался мяча. Момент, когда Гвардиола разрешил своим полузащитникам спокойно разыгрывать в центре, стал приговором. «Ливерпуль» не знал, как организовать прессинг, и в итоге смирился с ролью статиста.
Для Слота это четвёртое поражение подряд на выезде и, возможно, самое тревожное. Команда не просто уступила — её лишили привычного оружия. На фоне растущего отрыва «Арсенала» и нарастающей формы «Сити» чемпиону прошлого сезона предстоит всерьёз задуматься, как вернуть прежний импульс.
«Сити» же отпраздновал тысячный матч Гвардиолы в большом футболе как символ возвращения контроля. Вечер, когда всё сработало — идеи, структура, индивидуальные перфомансы. И если были те, кто сомневался в способности «Сити» бороться за титул, ответ был дан максимально наглядно.