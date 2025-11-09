На фоне ничьей «Арсенала» с «Сандерлендом» матч на «Этихаде» стал проверкой того, кто по-настоящему готов включиться в борьбу за титул. Ответ был однозначным — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы провела идеальный первый тайм и смяла соперника, чьё сопротивление рассыпалось уже к перерыву.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эрлинг Холанд 29' 2:0 Николас Гонсалес 45+3' 3:0 Жереми Доку 63' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Бернарду Силва, Николас Гонсалес, Филип Фоден, Райан Шерки ( Савиньо 53' ), Жереми Доку ( Омар Мармуш 74' ), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Эндрю Робертсон ( Коди Матес Гакпо 56' ), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Конор Брэдли ( Федерико Кьеза 83' ), Флориан Вирц ( Джо Гомес 83' ), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер ( Кёртис Джонс 74' ), Уго Экитике ( Милош Керкез 56' ) Жёлтые карточки: Николас Гонсалес 27', Бернарду Силва 41' — Алексис Мак Аллистер 36', Конор Брэдли 52', Кёртис Джонс 89', Доминик Собослаи 90+1'

Статистика матча 6 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 7 Угловые удары 7 1 Офсайды 7 14 Фолы 15

С первых минут хозяева задавили «Ливерпуль» темпом и движением. Гвардиола вернулся к классической схеме с ложной «восьмёркой» и максимальной свободой для Доку, который с первых минут начал крутить оборону гостей. Уже на тринадцатой минуте арбитр после вмешательства ВАР назначил пенальти за касание Мамардашвили против бельгийца — контакт был минимальным, но формально присутствовал. Холанн, казалось, подтвердит статус безошибочного форварда, но грузинский вратарь потащил удар, и это на секунду оживило гостей.

Мамардашвили отражает пенальти globallookpress.com

На этом всё их участие в матче почти закончилось. «Сити» обрушил поток коротких передач, контролируя ритм и пространство. Комбинация, в которой поочерёдно участвовали все десять полевых игроков, закончилась подачей Матеуша Нуньеша — Конате попытался прервать её, но мяч отлетел к Холанну, который завис в воздухе и направил мяч в дальний угол. Молниеносно, хищно, безошибочно.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Ответ «Ливерпуля» выглядел скорее вспышкой эмоций, чем осознанным штурмом. После подачи Салаха капитан ван Дейк вколотил мяч головой в дальний угол — но ВАР зафиксировал офсайд у Робертсона, стоявшего близко к Доннарумме. Гол отменён, протесты бесполезны. А буквально через несколько минут Гонсалес пробил с двадцати метров — мяч срикошетил от ван Дейка и застал Мамардашвили врасплох. К перерыву — 2:0, и интрига казалась призрачной.

Нико Гонсалес globallookpress.com

Доку — символ нового импульса

После перерыва «Ливерпуль» вышел чуть смелее, но каждый эпизод с мячом у Доку возвращал всё на свои места. Бельгиец устраивал дуэли против Конате и Бредли, проходил двоих, втягивал третьего и открывал пространство для партнёров. Его гол стал кульминацией вечера — резкий финт внутрь, лёгкое движение корпусом и безукоризненный удар в дальний угол. «Этихад» взорвался, Гвардиола только усмехнулся — именно ради таких моментов он когда-то затеял перестройку флангов.

Жереми Доку празднует гол globallookpress.com

В оставшееся время «Сити» контролировал игру как по учебнику. Доннарумма уверенно брал редкие удары Салаха и Собослаи, а хозяева, ведя в три мяча, продолжали двигать мяч коротко, не позволяя гостям даже перевести дыхание. Этот матч стал наглядным напоминанием, что у «Сити» есть не просто глубина состава — у них (снова!) есть механика игры, которую трудно разрушить.

«Ливерпуль» без энергии и идей

Команда Слота выглядела измотанной — после громкой победы над «Реалом» не осталось и следа той скорости и агрессии. Центр поля проваливался, Салах и Вирц теряли связь с партнёрами, а Юго Экитике почти не касался мяча. Момент, когда Гвардиола разрешил своим полузащитникам спокойно разыгрывать в центре, стал приговором. «Ливерпуль» не знал, как организовать прессинг, и в итоге смирился с ролью статиста.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» globallookpress.com

Для Слота это четвёртое поражение подряд на выезде и, возможно, самое тревожное. Команда не просто уступила — её лишили привычного оружия. На фоне растущего отрыва «Арсенала» и нарастающей формы «Сити» чемпиону прошлого сезона предстоит всерьёз задуматься, как вернуть прежний импульс.

«Сити» же отпраздновал тысячный матч Гвардиолы в большом футболе как символ возвращения контроля. Вечер, когда всё сработало — идеи, структура, индивидуальные перфомансы. И если были те, кто сомневался в способности «Сити» бороться за титул, ответ был дан максимально наглядно.