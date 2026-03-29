Игор Тудор покинул «Тоттенхэм» по взаимному согласию. 44 дня. 7 матчей. 1 победа (и та — бесполезная). 20 пропущенных голов. 1 очко в лиге. Клуб — в одном пункте от зоны вылета. Впереди — 7 матчей, чтобы спасти 49 лет непрерывного пребывания в высшем дивизионе. А тренера нет.

Что произошло

«Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора с классической формулировкой — «по взаимному согласию». За три дня до этого — поражение 0:3 от борющегося за выживание «Ноттингем Форест». После матча Тудор улетел в Хорватию: умер его отец.

47-летний хорват провёл на посту 44 дня. Семь матчей: одна победа, одна ничья, пять поражений. Единственная победа — 3:2 над «Атлетико» во втором матче 1/8 финала ЛЧ. Бесполезная: в первом «Тоттенхэм» проиграл 2:5.

В Премьер-лиге — ноль побед. Одно очко — ничья 1:1 с «Ливерпулем». Четыре поражения из пяти. 20 пропущенных голов за семь матчей — 2,8 за игру.

Клуб — 17-й, одно очко над зоной вылета. Три тренера за сезон. Семь матчей до конца. И ни одной победы в лиге с декабря.

Как они до этого докатились

Сезон начинался иначе. Летом 2025-го «Тоттенхэм» нанял Томаса Франка — тренера, превратившего «Брентфорд» из клуба Чемпионшипа в крепкого середняка АПЛ. Контракт на три года. Франк сменил Анге Постекоглу, уволенного после 17-го места в лиге — но с Лигой Европы в трофейном шкафу (первый трофей «Тоттенхэма» за 17 лет).

Первые семь матчей при Франке — одно поражение, но потом — катастрофа. Два выигрыша в 17 матчах. Давление болельщиков. 11 февраля — поражение 1:2 от «Ньюкасла» дома. Франк уволен. «Тоттенхэм» — 16-й, но с пятиочковым запасом от зоны вылета.

И тут руководство приняло решение, которое BBC называет «ошибкой, которую не следовало совершать».

Тудор: 11-й клуб за 13 лет

Игор Тудор — бывший защитник «Ювентуса» и сборной Хорватии. Тренерская карьера — кочевая: «Хайдук Сплит», «Карабюкспор», ПАОК, «Удинезе», «Верона», «Марсель», «Лацио» и ещё несколько клубов. «Тоттенхэм» стал 11-м за 13 лет.

Его «уникальное торговое предложение» — репутация тренера, умеющего быстро давать результат. «Импакт-коуч», как говорят в английском футболе. Спасатель. Реаниматор. Кризис-менеджер.

Теория разбилась о практику в первом же матче. 1:4 от «Арсенала». Потом — поражения от «Фулхэма» и «Кристал Пэлас». Тудор стал вторым тренером в истории «Тоттенхэма» в АПЛ, проигравшим три первых матча — после Мартина Йола в 2004-м.

Тудор верил в оборону из трёх центральных защитников. Для «Тоттенхэма», привыкшего к четырём, — перестройка посреди кризиса. Постоянные изменения в тактике и составе выглядели так, будто даже сам тренер не знал, что делать с командой, которую получил.

17 минут в Мадриде

Низшая точка — первый матч 1/8 финала ЛЧ: «Атлетико», «Метрополитано». Тудор принял спорное решение: поставил в ворота молодого чеха Антонина Кински вместо первого номера Вичарио.

Кински ошибся дважды. 0:3 к 17-й минуте. Тудор снял его с игры.

То, что произошло дальше, запомнилось сильнее самих голов. Тудор не подошёл к Кински, когда тот уходил с поля. Не посмотрел на него. Утешать пришлось партнёрам — на поле Коннор Галлахер и Доминик Соланке догнали его у тоннеля.

Этот эпизод стал символом: «жёсткая любовь» Тудора против «тёплого и эмпатичного» стиля Франка. Раздевалка, которая и так была в депрессии, выглядела ещё несчастнее.

К перерыву — 0:4, итоговые 2:5. Ответный матч «Тоттенхэм» выиграл 3:2, но 5:7 по сумме — это не камбэк, а чуть подслащенная пилюля.

Цифры катастрофы

Opta — компания, специализирующаяся на футбольной аналитике — подсчитала: перед первым матчем Тудора вероятность вылета «Тоттенхэма» составляла 4%. Сейчас — 27%. С четырёх до двадцати семи процентов за 44 дня.

Клуб не выигрывал в лиге 13 матчей подряд — худшая серия с сезона 1934/35. Тогда «Тоттенхэм» вылетел из первого дивизиона. Чемпионом в том году стал «Арсенал». Ирония для клуба, чей нынешний генеральный директор Винай Венкатешам пришёл из «Арсенала».

При Тудоре отставание от безопасной зоны сократилось с пяти очков до одного. Не он создал кризис, но он его углубил.

«Прощальный подарок Паратичи»

BBC приводит деталь, которая, если подтвердится, многое объясняет. Источник, близкий к клубу, утверждает: назначение Тудора было предложено бывшим спортивным директором Фабио Паратичи — итальянцем, покинувшим «Тоттенхэм» после дисквалификации за финансовые нарушения в «Ювентусе».

«Прощальный подарок», как формулирует источник. Если это так — Венкатешам и нынешний спортивный директор Йохан Ланге приняли совет человека, который уже не работал в клубе. И заплатили за это 44 днями, пятью поражениями и четырьмя очками отставания от безопасности.

Кто следующий

«Тоттенхэм» ищет третьего тренера за сезон. Следующий матч — 12 апреля, выезд к «Сандерленду». 10 дней на подготовку. Семь матчей до конца.

Кандидаты — на любой вкус и уровень отчаяния.

Роберто Де Дзерби — главная цель. Бывший тренер «Брайтона», ушёл из «Марселя» в феврале. По данным The Telegraph и ESPN, «Тоттенхэм» убеждает его прийти прямо сейчас. Проблема: Де Дзерби хочет только летом и только если клуб не вылетит. То есть ему нужен кто-то, кто спасёт клуб от вылета — а потом уступит ему место.

— главная цель. Бывший тренер «Брайтона», ушёл из «Марселя» в феврале. По данным The Telegraph и ESPN, «Тоттенхэм» убеждает его прийти прямо сейчас. Проблема: Де Дзерби хочет только летом и только если клуб не вылетит. То есть ему нужен кто-то, кто спасёт клуб от вылета — а потом уступит ему место. Маурисио Почеттино — романтический вариант. Довёл «Тоттенхэм» до финала ЛЧ-2019, построил идентичность, которую клуб ищет через пять тренеров после него. Сейчас — тренер сборной США, контракт до ЧМ-2026. По данным ESPN, выразил готовность вернуться в Англию — но не раньше лета.

Шон Дайч — «пожарный». Опыт спасения от вылета («Бёрнли», «Эвертон»). Свободен после увольнения из «Ноттингем Форест». Вопрос: захочет ли он браться за работу, зная, что летом его заменят?

— «пожарный». Опыт спасения от вылета («Бёрнли», «Эвертон»). Свободен после увольнения из «Ноттингем Форест». Вопрос: захочет ли он браться за работу, зная, что летом его заменят? Робби Кин — легенда клуба, сейчас в «Ференцвароше». Популярен у фанатов, но прыжок из венгерской лиги в битву за выживание в АПЛ — огромный.

— легенда клуба, сейчас в «Ференцвароше». Популярен у фанатов, но прыжок из венгерской лиги в битву за выживание в АПЛ — огромный. Райан Мэйсон — свободен после «Вест Брома», дважды был исполняющим обязанности в «Тоттенхэме».

— свободен после «Вест Брома», дважды был исполняющим обязанности в «Тоттенхэме». И... Гарри Реднапп. Ему 79. Уволен из «Тоттенхэма» в 2012-м. Публично заявил о готовности вернуться. Как и Гленн Ходдл — 68 лет, уволен в 2003-м. Когда клуб обсуждает возвращение тренеров, которым в сумме 147 лет, — это уже не поиск решения. Это паника.

Что на кону

Вылет «Тоттенхэма» из АПЛ стал бы сейсмическим событием. Клуб не покидал высший дивизион с 1977 года — 49 лет. Стадион на 62 000 мест. Девятый клуб мира по доходам (Deloitte Money League). Победитель Лиги Европы год назад. Участник Лиги чемпионов в текущем сезоне.

В Чемпионшипе — потолок зарплат, несопоставимые телевизионные доходы, потеря спонсоров. Финансовые последствия оцениваются в сотни миллионов фунтов. И — репутация, которую невозможно восстановить быстро. Как написал BBC: «Если Венкатешам и Ланге ошибутся с третьим назначением — это может привести к вылету, шрам от которого невозможно залечить».

Семь матчей. Одно очко запаса. Нет тренера. И часы тикают.