После 2:5 в Мадриде мало кто всерьёз ждал от «Тоттенхэма» камбэка. Слишком тяжёлым был первый матч, слишком хрупкой — сама команда, слишком опытным — соперник. Но иногда даже без итоговой победы матч всё равно может многое изменить. «Тоттенхэм» выиграл 3:2, выдал один из лучших перфомансов за последние недели и, главное, впервые за долгое время напомнил, что у этой команды вообще есть характер и какая-то идея. В четвертьфинал всё равно прошёл «Атлетико» (7:5 по сумме двух встреч), но для «шпор» этот матч мог оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 3:2 Атлетико Мадрид 1:0 Рандаль Коло Муани 30' 1:1 Хулиан Альварес 47' 2:1 Ксави Симонс 52' 2:2 Давид Ганцко 75' 3:2 Ксави Симонс 90' пен. Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро ( Кевин Дансо 81' ), Раду Дрэгушин ( Дестини Удоджи 66' ), Микки ван де Вен, Джед Спенс, Педро Порро ( Лукас Бергвалль 74' ), Папе Сарр, Арчи Грей ( Конор Галлахер 81' ), Ксави Симонс, Рандаль Коло Муани, Матис Тель Атлетико: Хуан Муссо, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Робен Ле Норман, Науэль Молина ( Александр Сёрлот 64' ), Джонни Кардозо, Маркос Льоренте, Антуан Гризманн ( Алекс Баэна 84' ), Хулиан Альварес ( Николас Гонсалес 84' ), Адемола Лукман ( Коке 64' ), Джулиано Симеоне ( Хосе Хименес 87' ) Жёлтые карточки: Педро Порро 57', Гульельмо Викарио 58', Кристиан Ромеро 70', Дестини Удоджи 72' — Маттео Руджери 28', Адемола Лукман 56', Александр Сёрлот 90+2'

Статистика матча 11 Удары в створ 6 1 Удары мимо 3 51 Владение мячом 49 7 Угловые удары 7 1 Офсайды 3 16 Фолы 8

После провального первого матча, серии поражений и общего ощущения развала от «Тоттенхэма», в первую очередь, ждали не чуда, а нормальной человеческой реакции. То есть просто того, чтобы команда бежала, боролась, играла друг за друга. И «Тоттенхэм» ровно так и сделал. С первых минут «шпоры» играли агрессивно, смело и без мысли о том, что нужно экономить силы на матч с «Ноттингем Форест» в чемпионате. Не случайно уже к перерыву футболистов провожали аплодисментами — редкий для нынешнего сезона жест доверия.

Пожалуй, главным открытием вечера стала игра «Тоттенхэма» в атаке. После долгих недель, когда команда мучительно создавала хотя бы полмомента, здесь всё выглядело живо и связно. Очень многое строилось через связку Матиса Теля и Хави Симонса. Оба постоянно перегружали правый фланг обороны «Атлетико», где у гостей возникали регулярные проблемы. Тель был в центре почти всех лучших атак хозяев, он обыгрывал, где надо — разгонял атаки и быстро принимал решения. Именно после его активных действий и вброса из аута Рандаль Коло Муани открыл счёт, забив головой.

Рандаль Коло Муани после забитого мяча

Симонс добавил в эту картину качества. Его первый гол красивым ударом с подкруткой стал наградой за очень зрелый матч. Он забил дважды и был одним из тех, кто задавал темп, продвигал мяч и поддерживал общее ощущение, что «Тоттенхэм» серьёзно настроен отыграться.

Хави Симонс

Но «Атлетико» слишком опытен, чтобы развалиться

Проблема для «шпор» заключалась в том, что напротив была команда Диего Симеоне — нервная, местами уязвимая, но отлично знающая, как вести себя в такие вечера. «Атлетико» не выглядел непробиваемым, зато умел вовремя отвечать.

Когда «Тоттенхэм» повёл 1:0 и начал раскачивать игру, «Атлетико» дождался своего шанса и ударил в ответ через Хулиана Альвареса. Аргентинец вообще стал ключевой фигурой противостояния: забил сам и создал второй гол, после которого стало окончательно понятно, что испанцы бронируют билеты в четвертьфинал. Именно в этом и разница между нынешним «Тоттенхэмом» и «Атлетико». Лондонцы провели эмоциональный, местами очень качественный матч, но мадридцы лучше понимали, как и когда нужно включиться, чтобы убить интригу.

Хулиан Альварес

Для «Атлетико» этот матч — скорее профессионально выполненная задача, чем триумф. Команда прошла дальше, но не выглядела монолитной. Слишком многое позволяла, слишком часто допускала моменты, слишком сильно зависела от мастерства отдельных игроков — прежде всего Альвареса и Муссо.

В четвертьфинале против «Барселоны» такой уровень уязвимости точно не простят, но давайте не будем делать вид, что Симеоне сам об этом не знает. «Атлетико» в Лондоне был предельно циничен, слегка понервничал в первом тайме, но погасил даже малейший шанс на сенсацию после перерыва.

Игроки «Атлетико» празднуют гол

Вратари снова стали важной частью сюжета

Если первая игра запомнилась кошмаром Антонина Кински, то здесь в центре внимания оказался Гульельмо Викарио — уже в положительном смысле. Он сделал несколько по-настоящему сильных сейвов, а лучший момент вечера выдал в первом тайме, когда после рикошета сумел мгновенно среагировать и вытащить тяжёлый мяч.

Для «Тоттенхэма» это было особенно важно на фоне турбулентности вокруг вратарской позиции. После экспериментов, ошибок и нервов клубу нужен хотя бы один матч стабильности. Игра с «Атлетико» показала, что при всех претензиях Викарио всё ещё остаётся лучшим вариантом.

Но и вратарь гостей Хуан Муссо был не менее значим. Именно он не позволил «шпорам» поверить в сенсацию ещё в первом тайме, когда тащил удары Теля и удерживал гостей в игре в самые неприятные минуты.

Муссо отбивает удар Теля

Тактический ход Тудора сработал — хотя и не до конца

На бумаге стартовая схема «Тоттенхэма» выглядела осторожно: три центральных защитника, один явно опорный игрок и насыщение средней линии. Но по ходу игры стало ясно, что идея была совсем не оборонительной. Команда прессинговала высоко, полузащита активно двигалась, а фланги поднимались настолько смело, что временами структура превращалась почти в 3-1-5-1. Это позволяло давить на «Атлетико», быстро возвращать мяч и создавать перегрузы между линиями.

Да, сзади такой подход оставлял пространство, и мадридцы этим пользовались. Но с учётом необходимости отыгрывать три мяча «Тоттенхэм» просто не мог действовать иначе. И для Тудора это, пожалуй, был самый убедительный матч с момента назначения. Впервые стало понятно, во что он вообще хочет играть. Ну, а может, и просто повезло.

«Тоттенхэм» — «Атлетико»

Сама по себе победа 3:2 ничего не изменила — «Тоттенхэм» вылетел. Но настроение вокруг команды прямо сейчас невероятно важно. После матча болельщики не освистывали игроков, а пели, стадион вспомнил, какого искренне радоваться голам. А это сейчас для клуба не менее важно, чем результат в 1/8 турнира, который «шпоры» ну никак бы не выиграли.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Теперь вся энергия должна уйти в чемпионат, где впереди матч с «Ноттингемом» — уже даже не важный, а определяющий. И вот там эта декоративная победа над «Атлетико» действительно может что-то значить. Если «Тоттенхэм» сыграет с таким же движением, такой же злостью и таким же уровнем вовлечённости, у него есть реальные шансы выбраться из затяжного кризиса.