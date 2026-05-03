4 мая в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад с коэффициентом для ставки за 2.45.
«Севилья»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за то, чтобы остаться в сильнейшем испанском дивизионе.
Сейчас в активе севильцев 34 зачетных балла и 18-я строчка в турнирной таблице.
За 33 матча «красно-белые» смогли 40 раз поразить ворота соперника и 55 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Севильи проиграл «Осасуне» (1:2) и «Леванте» (0:2).
До этого же «нервионцы» смогли победить «Атлетико» (2:1), но уступили «Овьедо» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Барселоне» (2:5).
Не сыграют: травмирован в севильские коллективе Маркан, дисквалифицирован — Джибриль Соу.
Состояние команды: подопечные Луиса Гарсии Пласы находятся на краю пропасти. «Севилья» крайне близка к вылету в Сегунды, но все еще в руках команды. Сейчас «Севилья» на два очка отстает от «Алавеса» и на четыре — от «Эльче», «Мальорки» и «Жироны», поэтому если выиграет все матчи, то останется в Примере.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна уже особо ни за что не борется в текущей кампании и является середняком лиги.
В настоящий момент на счету «королевского клуба» 43 очка и восьмая строчка в табеле о рангах.
Сан-себастьянцы имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей — 52:52.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (3:3) и «Алавесом» (3:3), а также проиграли «Хетафе» (0:1) и выиграли у «Леванте» (2:0).
Также сан-себастьянский коллектив стал обладателем Кубка Испании и вышел в Лигу Европы, победи в финале в серии пенальти «Атлетико».
Не сыграют: в лазарете Гонсалу Гедеш, Хон Каррикабуру, Альваро Одриосола, Иньяки Руперез и Игорь Субельдиа.
Состояние команды: подопечные Пеллегрино Матараццо уже точно примут участие в еврокубках в следующем сезоне, поэтому «Реал Сосьедад» уже ни за что не борется. Команда может спокойно доигрывать текущий сезон.
В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» смог финишировать одиннадцатым, а сейчас должен быть повыше, поэтому сезон можно считать успешным.
Статистика для ставок
- «Севилья» проиграла 5 из 6 последних матчей
- «Реал Сосьедад» выиграл 1 из 6 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Реал Сосьедад» победил «Севилью» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Севилья» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.45, а победа «Хайденхайма» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.
Прогноз: «Севилье» очень нужна победа и она должна добыть ее в родных стенах.
Ставка: победа «Севильи» за 2.45.
Прогноз: команды могут сыграть результативно и пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.93.