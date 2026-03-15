«Ливерпуль» снова оказался в ситуации, которая слишком часто повторяется для команды в этом сезоне. Яркий удар Собослаи даёт преимущество, игра вроде бы находится под контролем, но соперник остаётся в матче и в концовке наказывает за расточительность. Для лондонцев этот результат оказался жизненно важным — команда Игора Тудора набрала первое очко при новом тренере и хотя бы временно остановила падение в таблице. «Ливерпуль» же упустил шанс подняться в четвёрку и теперь остаётся пятым, отставая от зоны Лиги Чемпионов.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм Лондон 1:0 Доминик Собослаи 18' 1:1 Ришарлисон 90' Ливерпуль: Алисон, Жереми Фримпонг ( Кёртис Джонс 64' ), Джо Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер ( Федерико Кьеза 90' ), Флориан Вирц ( Мохамед Салах 64' ), Доминик Собослаи, Рио Нгумоха ( Уго Экитике 64' ), Коди Матес Гакпо ( Treymaurice Nyoni 83' ) Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Раду Дрэгушин, Кевин Дансо, Арчи Грей, Папе Сарр, Педро Порро, Доминик Соланке, Ришарлисон ( James Rowswell 90' ), Матис Тель ( Рандаль Коло Муани 75' ), Joao Victor de Souza Menezes

Статистика матча 4 Удары в створ 7 7 Удары мимо 3 63 Владение мячом 37 3 Угловые удары 4 0 Офсайды 1 8 Фолы 13

Матч начался довольно неожиданно, именно «Тоттенхэм» выглядел живее и острее. Несмотря на кризис результатов и серьёзные кадровые проблемы (у Тудора отсутствовало более десятка игроков) гости не боялись соперника в начале встречи. Доминик Соланке активно искал пространство за спинами защитников, а Матис Тель регулярно нагружал фланг и создавал давление на оборону «Ливерпуля». Уже в первые двадцать минут «шпоры» создали несколько опасных эпизодов. Один из дальних ударов заставил Алисона переводить мяч через перекладину, а Ришарлисон был близок к голу после подачи с фланга, но его удар головой прошёл рядом со штангой.

Однако именно «Ливерпуль» открыл счёт. И сделал это благодаря стандарту — оружию, которое в этом сезоне для команды Арне Слота становится всё более важным. После фола на Алексисе Макаллистере у ворот «Тоттенхэма» мяч установили примерно в тридцати метрах от ворот.

Доминик Собослаи подошёл к мячу и обводящим ударом идеально уложил мяч в сетку. Вратарь Гульельмо Викарио дотянулся, но не смог ничего сделать, лишь подправив мяч в угол ворот. Так венгр забил уже четвёртый прямой гол со штрафного в текущем чемпионате — лучший показатель в истории «Ливерпуля» в рамках одного сезона Премьер-лиги. Больше было лишь у Бекхэма и Робера (по пять).

«Ливерпуль» контролирует игру, но не добивает соперника

После забитого мяча «Ливерпуль» выглядел увереннее. Команда больше владела мячом, продвигала игру через Флориана Вирца и Макаллистера и постепенно загоняла соперника всё глубже к его воротам. Но это доминирование редко превращалась в действительно опасные моменты.

Самый заметный эпизод был у Коди Гакпо, который мощно пробил из-за штрафной в ближний угол — Викарио на этот раз спас свою команду и эффектно перевёл мяч на штангу. Этот момент стал одним из немногих, когда «Ливерпуль» был действительно близок к тому, чтобы закрыть игру. Именно в этом и проявилась главная проблема хозяев. Они контролировали мяч и территорию, но редко создавали моменты, которые могли бы сломить даже настолько обескровленного соперника. «Тоттенхэм» постепенно привык к темпу игры, стал защищаться увереннее и ждать своего шанса.

Одним из немногих настоящих источников энергии в атаке «Ливерпуля» стал 17-летний Рио Нгумоа. Арне Слот неожиданно выпустил его в стартовом составе, оставив Мохамеда Салаха на скамейке — и молодой вингер оправдал доверие. Нгумоа постоянно шёл в обыгрыш, не боялся брать игру на себя и регулярно обострял на левом фланге. За первый тайм он выиграл несколько дуэлей у Педро Порро и стал главным раздражителем для обороны «шпор».

Статистика тоже оказалась впечатляющей, Рио стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, который сумел выполнить семь успешных обводок в одном матче. Во втором тайме у него были и реальные шансы отличиться, но один удар прошёл мимо ворот, а второй оказался слишком простым для Викарио. Когда на 64-й минуте Нгумоа покидал поле, «Энфилд» проводил его аплодисментами — редкий момент, когда весь стадион действительно оживился.

Ришарлисон вырвал ничью для «Тоттенхэма»

Чем дольше «Ливерпуль» не забивал второй гол, тем сильнее чувствовалось напряжение на трибунах. И не без причины, ведь «Тоттенхэм» начал всё чаще выбегать в быстрые атаки. Ришарлисон сначала заставил Алисона спасать команду после удара головой, затем ещё раз оказался на ударной позиции, но снова не смог переиграть бразильского голкипера.

Тем не менее, настойчивость нападающего всё же принесла результат. Уже на последней минуте основного времени мяч оказался у Рандаля Коло Муани, который нашёл передачей Ришарлисона в штрафной. Нападающий пробил не слишком сильно, но мяч нырнул в ближний угол мимо Алисона и оказался в сетке. Бразилец, бывший игрок «Эвертона», отпраздновал гол прямо перед трибуной «Коп», приложив ладонь к уху. «Энфилду» от такого жеста стало ещё больше не по себе.

Для «Тоттенхэма» эта ничья может оказаться важной психологической точкой сезона. Команда Тудора переживает сложный период, балансирует рядом с зоной вылета и до этого матча находилась в серии поражений. Очко на «Энфилде» не только прервало этот отрезок, но и показало, что команда всё ещё способна бороться хотя бы за минимальный результат.

А «Ливерпуль» снова не смог дожать соперника, позволив игре превратиться в открытый обмен атаками в концовке — сценарий, который в итоге и привёл к пропущенному мячу. В таблице это означает потерянные два очка в борьбе за четвёрку. И если такие вечера будут повторяться, то сезон «Ливерпуля» может так и остаться историей о красивых моментах вроде очередного гола Собослаи со штрафного, но без действительно большого результата.