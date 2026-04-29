30 апреля в 1/2 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноттингем Форест — Астон Вилла с коэффициентом для ставки за 2.55.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Ноттингем Форест» на 5 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Лесники» разгромили «Сандерленд» (5:0).

До того команда нанесла поражение «Бернли» (4:1). Да и поединок с «Порту» завершился непростым успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Ноттингем Форест» добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Лесники» нынче прибавили в плане результатов. Команда победила трижды кряду.

Причем «Ноттингем Форест» традиционно неудачно противостоит «Астон Вилле». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» нынешний сезон проводят довольно успешно. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

Причем «Астон Вилла» на 3 очка отстает от третьей позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вилланы» уступили «Фулхэму» (0:1).

До того команда перестреляла «Сандерленд» (4:3). А вот чуть ранее она учинила разгром крепкой «Болонье» (4:0).

При этом «Астон Вилла» в пяти последних матчах победила 3 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Вилланы» мотивированы преуспеть на двух фронтах. Вот только весенний цикл команде дается непросто.

При этом «Астон Вилла» ныне крайне нестабильна. До последней коллизии команда победила дважды подряд.

В этом поединке «вилланы» явно будут действовать агрессивно. Плюс команда уже полтора года не проигрывает «лесникам».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ноттингем Форест» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: «Лесники» в последних матчах шикарно выглядели в атаке, да и «вилланам» отчетливо недостает стабильности.

2.55 Победа «Ноттингем Фореста» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.

2.00 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Ноттингем Форест» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

