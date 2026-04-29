В полуфинале встречаются команды, которые провели больше всех матчей в истории турнира без победы в Лиге чемпионов — 190 у «Атлетико» и 223 у «Арсенала». Для Диего Симеоне это очередной шанс добраться до трофея, который уже дважды ускользал от него в финалах. Оговоримся, что этот онлайн — с акцентом на «Атлетико», его игру и шансы выиграть главный европейский турнир. Если вы болеете за «Арсенал» (или просто не любите команду Симеоне), переходите по этой ссылке, там взгляд на игру с другой стороны.

21:45 Диего Симеоне выставил очень знакомый стартовый состав: Ян Облак, Адемола Лукман и Давид Ганцко смогут выйти с первых минут, несмотря на сомнения в их готовности к этому матчу. Это означает возвращение пары центральных защитников, наиболее часто используемой на протяжении всей кампании, а Ганцко займет место в четверке защитников вместе с Марком Пубилем.

После субботней победы над «Ньюкаслом» (1:0) «Арсенал» внес два изменения в состав: вместо Эберечи Эзе и травмированного Кая Хаверца на поле вышли Виктор Дьёкереш, забивший два гола в последней встрече этих команд, и Габриэль Мартинелли.

21:40 Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Пубиль, Руджери, Льоренте, Ганцко, Симеоне, Коке, Кардозо, Гризманн, Лукман, Альварес.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Уайт, Райс, Субименди, Эдегор, Мартинелли, Дьёкереш, Мадуэке.

21:35 Матч обслужит нидерландец Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис, четвёртый арбитр — Сердар Гёзюбююк. За ВАР отвечает Деннис Хиглер, ассистент ВАР — Пол ван Букел. С «Атлетико» Маккели уже пересекался семь раз. Самый памятный матч — камбэк мадридцев против «Ливерпуля» в ЛЧ-2019/20, когда «Атлетико» прошёл дальше на «Энфилде» после дополнительного времени. Общий баланс «Атлетико» при Маккели — 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение.

«Атлетико Мадрид»

В этой паре многое будет зависеть от того, какой «Атлетико» мы увидим — образца плей-офф или последних недель в Ла Лиге. В Европе команда Симеоне забила 34 гола (лучший результат клуба в истории турнира), а путь через «Тоттенхэм» (8:5) и «Барселону» показал, что нынешний «Атлетико» совсем не правильно называть классическим «автобусом».

Ключевая фигура — Хулиан Альварес, у него уже девять голов в текущем розыгрыше, это лучший результат в истории клуба за один сезон ЛЧ. При этом его влияние не ограничивается завершением: он лидер турнира по интенсивному прессингу, что идеально ложится в модель Симеоне. Рядом с Альваресом играет Антуан Гризманн, который участвовал почти в четверти всех голов «Атлетико» в Лиге чемпионов (56 результативных действий из 231). Его роль — креатив и баланс между линиями.

Важно и то, как «Атлетико» играет без мяча. Команда лидирует в турнире по выигранным отборам, перехватам и единоборствам, а также опасна на стандартах (10 голов) и в быстрых атаках (7 мячей — лучший показатель). Именно в переходах мадридцы выглядят наиболее опасно. Но у этой модели есть и очевидные риски. Высокая линия и агрессивный прессинг оставляют пространство, и «Арсенал» уже наказывал за это в очной встрече на групповом этапе (0:4). В целом оборона не выглядит монолитной: «Атлетико» пропускал в 13 из 14 матчей турнира, а по допущенным ударам входит в число худших команд плей-офф.

При этом дома ситуация иная. «Атлетико» ни разу не проигрывал английским клубам в матчах плей-офф Лиги чемпионов на своём стадионе (3 победы, 3 ничьи), это важный фактор перед первым матчем.

«Арсенал»

Соперник максимально неудобный по стилю. «Арсенал» — одна из самых надёжных команд турнира: всего 11 пропущенных мячей и 59% матчей «на ноль», когда на поле Райя, Салиба и Габриэл.

При этом команда Артеты играет прагматично: всего 5 голов в четырёх матчах плей-офф (в среднем 1,25 за игру). Это контраст с «Атлетико», чьи матчи на этой стадии дают в среднем 4,7 гола.

Возвращение Букайо Сака может стать ключевым фактором: с ним «Арсенал» заметно продуктивнее в атаке (2,6 гола за матч против 1,5 без него). Но в целом у лондонцев есть проблемы с реализацией, особенно у центрального нападающего, который пока никак не проявил себя в плей-офф.

