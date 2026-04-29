Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс выразил уверенность перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Мы уже привыкли к сложным играм на высоком уровне за последние три или четыре года. Мы знаем, что нас ждет, и готовы к этому. Весь сезон прошел в таком духе, и мы хотим, чтобы он завершился на той же волне. Мы полуфиналисты Лиги чемпионов, давайте воспримем это, насладимся моментом и покажем, на что способны», — сказал 27-летний англичанин, слова которого приводит пресс-служба «Арсенала».

Встреча между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится в Мадриде 29 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.