Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила об увольнении главного тренера команды Игора Тудора.

«Мы подтверждаем, что по взаимному согласию главный тренер Игор Тудор покидает клуб. Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи также покинули свои должности тренера вратарей и тренера по физической подготовке соответственно.

Мы благодарим Игора, Томислава и Риккардо за их усилия в течение последних шести недель, в течение которых они неустанно работали. Мы также выражаем собололезнования Игору за потерю близкого человека и оказываем ему и его семье поддержку в это трудное время.

Информация о новом главном тренере будет предоставлена ​​в ближайшее время», — гласит заявление «Тоттенхэма».

В настоящий момент «Тоттенхэм» занимает только 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Кто станет преемником Тудора пока что остается неизвестным.