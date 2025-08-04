Трансферный дайджест. 29 июля — 4 августа

Сон Хын Мин

«Тоттенхэм», полузащитник, 33 года

Карьера корейского полузащитник Сон Хын Мина в лондонском «Тоттенхэме» подходит к концу. 33-летний игрок уже объявил прессе, что покинет клуб в летнее межсезонье.

За 10 лет выступления в клубе Сон Хын Мин стал одним из самых уважаемых футболистов в составе «шпор» и дорос до звания капитана. Понятно, что интерес к корейцу сейчас проявляют многие клубы.

Самым активным среди них является один из лидеров МЛС «Лос-Анджелес». По данным главного европейского инсайдера Фабрицио Романо, американцы готовы выложить за вингера, способного также выступать в атаке, 15 млн евро.

Сейчас между сторонами ведутся активные и успешные переговоры, и уже скоро может быть официально объявлено о трансфере Сон Хын Мина в «Лос-Анджелес». Сам кореец дал согласие на этот трансфер и согласовал условия личного контракта.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Всего Сон Хын Мин сыграл за «Тоттенхэм» во всех турнирах 454 матча, забил 173 мяча и сделал 101 голевую передачу. На портале Transfermarkt его сейчас оценивают в 20 млн евро.

Наш прогноз: Сон Хын Мин отправится в МЛС.

Тайрик Джордж

«Челси», полузащитник, 19 лет

Академия лондонского «Челси» уже долгие годы считается одной из сильнейших в стране и исправно поставляет в основную команду качественных футболистов, которые в перспективе способны стать звездами европейского и даже мирового уровня.

Очередным таким талантом стал 19-летний Тайрик Джордж, который в прошлом сезоне дебютировал за основу и отметился несколькими яркими матчами в еврокубках, где главный тренер Энцо Мареска давал проявить себя резервистам.

Джордж отличается универсальностью, способен играть на любом фланге полузащиты, а также на позиции нападающего. Он очень быстр и техничен, но ему пока рано стабильно играть в основе, поэтому «Челси» рассматривает вариант с арендой и даже продажей футболиста.

По данным журналиста Фабрицио Романо, активный интерес к полузащитнику проявляет немецкий «РБ Лейпциг», который часто обращает взор на молодых английских футболистов и доводит их топ-уровня. «Челси», в свою очередь, интересуется лидером «РБ Лейпциг» Хави Симонсом, поэтому Джордж может стать частью сделки по покупке голландца.

Тайрик Джордж globallookpress.com

Всего за «Челси» Тайрик Джордж сыграл во всех турнирах 26 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач. Сейчас его рыночная цена составляет 10 млн евро, а контракт действует еще два года.

Наш прогноз: Бундеслига станет отличным трамплином для Джорджа.

Дарвин Нуньес

«Ливерпуль», нападающий, 26 лет

На протяжении второй части прошлого сезона часто шли разговоры об уходе из «Ливерпуля» нападающего Дарвина Нуньеса, но сейчас они становятся реальностью.

26-летним уругвайцем уже интересовались «Наполи», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», но разным причинам они все отказались от его трансфера. В настоящий момент единственным претендентом из европейских клубов остался «Милан».

Главному тренеру россонери Массимилиано Аллегри импонирует футбол уругвайца, и он не прочь им усилить состав клуба. Еще более активный интерес к Нуньесу проявляет саудовский «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Там трансфер уругвайского форварда активно лоббирует новый наставник Симоне Индзаги, затеявший перестройку в команде, и уже выставивший на продажу нескольких прежних лидеров. «Ливерпуль» ничего не имеет против ухода Нуньеса в случае достойного предложения.

Дарвин Нуньес globallookpress.com

В составе мерсисайдцев Нуньес играет с лета 2022 года, придя из португальской «Бенфики» за 85 млн евро. Сейчас он оценивается на 40 млн дешевле.

Наш прогноз: Нуньес покинет «Ливерпуль», скорее всего, его новым клубом станет «Аль-Хиляль».

Арно Калимуэндо

«Ренн», нападающий, 23 года

Воспитанник «ПСЖ» Арно Калимуэндо мало получал шансов в родном клубе, а имя себе сделал в составе «Ренна», где играет с лета 2022 года. Сначала нападающий находился там в аренде, а затем бретонцы выкупили его трансфер.

За эти три года 23-летний форвард стал одним из самых грозных форвардов Лиги 1 и давно перерос уровень «Ренна», которые в последние годы часто оказывается даже вне зоны еврокубков.

Одним из главных претендентов на трансфер Калимуэндо является итальянский «Милан», который активно ищет забивного страйкера с потенциалом вырасти в звезду европейского уровня, информирует Sky Sport Italia.

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Французский форвард входит в шорт-лист россонери наряду с Душаном Влаховичем из «Ювентуса» и Расмусом Хейлунном из «Манчестер Юнайтед», но при этом трансфер Калимуэндо обойдется «Милану» значительно дешевле, чем другие футболисты.

Арно Калимуэндо globallookpress.com

Сейчас 23-летний игрок оценивается на портале Transfermarkt в 22 млн евро, а его контракт с «Ренном» заканчивается в 2027 году. Всего за французский клуб он сыграл во всех турнирах 112 матчей, забил 40 мячей и отметился 14 голевыми передачами.

Наш прогноз: Калимуэндо пора перебираться в более сильный клуб.

Фермин Лопес

«Барселона», полузащитник, 22 года

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес привлек внимание английского «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за него более 70 млн евро и сделать ключевым футболистом в составе, сообщает издание Diario Sport.

В настоящее время манкунианцы общается с окружением хавбека на предмет возможного перехода и еще не делали официального предложения в каталонский клуб. По данным источника, «Барселоне» известно об интересе со стороны «МЮ».

При этом в руководстве клуба мнения разделились. Часть выступает за принятие столь выгодного предложения, другие считают, что нельзя отпускать сильно прогрессирующего полузащитника, который может стать еще дороже.

Ранее интерес к Фермину Лопесу проявляли «Арсенал», «Челси» и некоторые клубы Саудовской Аравии, но тогда 22-летний хавбек не стал даже рассматривать их предложения, решив остаться в «Барселоне».

Фермин Лопес globallookpress.com

В прошлом сезоне в испанской Примере Фермин Лопес сыграл 28 матчей, забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач. В составе сборной Испании на его счету 2 матча. На портале Transfermarkt полузащитника оценивают сейчас в 50 млн евро.

Наш прогноз: зачем Фермину Лопесу перебираться из топ-клуба в английский середняк?

Матвей Сафонов

«ПСЖ», вратарь, 26 лет

Российский голкипер Матвей Сафонов находится в сложном положении во французском «ПСЖ», где, похоже, на него не очень рассчитывают даже в случае ухода из клуба первого номера Джанлуиджи Доннаруммы.

Победитель Лиги чемпионов намерен перетасовать вратарскую линию и пригласить в состав Люку Шевалье из «Лилля», который будет претендовать на место в основе. Сафонову в лучшем случае уготована роль резервиста.

Также в летнее межсезонье «ПСЖ» подписал талантливого итальянца с бразильскими корнями Ренато Марина, который является основным в юношеской сборной Италии и имеет потенциал вырасти в очень сильного игрока.

Также в случае подписания украинского центрального защитника Ильи Забарного из «Борнмута» возникнут политические моменты, которые точно не нужны лучшему клубу Европы, где сейчас царит спокойствие и гармония.

Матвей Сафонов globallookpress.com

Данной ситуацией намерен воспользоваться «Галатасарай» и усилить свой состав 26-летним Сафоновым, сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу. Россиянин всерьез рассматривает это предложение, так как хочет иметь постоянную игровую практику, где на него рассчитывает тренерский штаб. Возможный трансфер Сафонова в турецкий клуб оценивается в 20 млн евро, примерно за столько же он перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара».

Наш прогноз: Сафонов вряд ли уже понадобится «ПСЖ», который плотно занимается поисков нового вратаря.

Кристофер Нкунку

«Челси», полузащитник, 27 лет

Несмотря на неудачный период в лондонском «Челси» Кристофер Нкунку, продолжает оставаться в поле зрения европейских топ-клубов, мечтающих заполучить его в свои ряды.

По данным авторитетного французского издания L’Équipe, интерес к 27-летнему вингеру проявляет миланский «Интер», которому необходимо усиление в атакующей линии.

Нерадзурри уже провели предварительные переговоры с Нкунку на предмет перехода и близки к договоренности о личном контракте футболиста. После этого «Интер» готов сделать официальное предложение «Челси» о переходе француза.

Тренерский штаб лондонцев не видит Нкунку в качестве игрока основного состава и не станет препятствовать его переходу. В минувшем сезоне французский вингер был игроком ротации в стане «аристократов» и в основном играл в старте в Лиге конференции и кубковых матчах.

Кристофер Нкунку globallookpress.com

Сейчас рыночная цена Нкунку составляет 35 млн евро. За два года выступления в составе «Челси» он сыграл во всех турнирах 62 матча, забил 11 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Интер» станет для Нкунку неплохим вариантом и способен усилить команду.