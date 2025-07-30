Уэсли и еще четыре южноамериканца, для которых КЧМ стал трамплином в Европу

Турниры быстро уходят в историю, но последствия от них ощущаются еще долго. Прошло более двух недель с момента финального свистка на Клубном чемпионате мира ФИФА, но его влияние ощущается до сих пор.

Для некоторых игроков из южноамериканских клубов это был не просто очередной пункт в календаре. Это был шанс доказать, что они достойны большего. В присутствии скаутов на трибунах и пристальном внимании клубов турнир стал настоящей возможностью для тех, кто мечтал попасть в Европу.

Некоторым игрокам удалось сполна воспользоваться предоставленным шансом.

Джон Ариас (из «Флуминенсе» в «Вулверхэмптон»)

Колумбиец впечатлил своей игрой за бразильский «Флуминенсе», неожиданно дошедший до полуфинала Клубного чемпионата мира. Ариас трижды был признан лучшим игроком матча и вошел в символическую сборную турнира.

Вскоре после КЧМ он подписал контракт с английским клубом «Вулверхэмптоном».

Джон Ариас globallookpress.com

На самом деле, удивительно, что Ариас только сейчас переехал в Европу. На протяжении трех последних лет он был одним из лучших игроков Южной Америки. «Флуминенсе» приобрел Джона за небольшие деньги в 2021 году, и, возможно, даже сам клуб не ожидал от него такого прогресса.

Играя на позиции атакующего полузащитника, Ариас чаще всего выходил на поле справа, став настолько важной фигурой в команде, что получил возможность смещаться в центр. Он великолепно уходит от опеки за счет резких разворотов, хорошо взаимодействует с партнерами и опасен при розыгрыше стандартов. Это стало особенно очевидно, когда он поразил шикарным ударом со штрафного ворота южнокорейского клуба «Ульсан».

Ариас был ключевым игроком «Флуминенсе» в кампании, завершившейся победой команды в Кубке Либертадорес в 2023 году. В том же году бразильский клуб был буквально смят «Манчестер Сити» (0:4) в финале Клубного чемпионата мира, но даже в этом матче колумбиец выглядел достойно.

После такого выступления в столь статусном матче многие ожидали его переезда в Европу в начале 2024-го, но этого не произошло — как и летом 2024-го. К тому моменту он уже проявил себя в составе сборной Колумбии, дошедшей до финала Кубка Америки, но уже в другой роли.

Чтобы освободить место в составе для Хамеса Родригеса, Ариас играл на позиции полузащитника и делал это весьма эффективно. Он показал свою универсальность, способность подчинить свои амбиции нуждам команды. Но щедрых предложений по-прежнему не поступало.

Клубный чемпионат мира стал для него сценой, где он смог показать себя и обеспечить переход в «Вулверхэмптон».

Почему же всё это заняло столько времени? Почти наверняка — из-за его возраста (в сентябре Ариасу исполнится 28 лет). Европейские клубы, вдохновленные успехом «Реала», решившегося в свое время на трансфер юного Винисиуса Жуниора, давно охотятся за игроками, которым зачастую нет даже 18 лет.

Клубный чемпионат мира напомнил, что такая стратегия работает не всегда.

Ричард Риос (из «Палмейраса» в «Бенфику»)

Следом за Ариасом в Европу перебрался еще один колумбиец с любопытным бразильским прошлым. Ричард Риос был в привычной себе жесткой и динамичной форме, выступая за «Палмейрас» на Клубном чемпионате мира. Ранее он играл в футзал и представлял сборную Колумбии на турнире в Рио-де-Жанейро.

Ричард Риос globallookpress.com

Высокий универсал быстро стал важной частью команды и, как и Ариас, пробился в основной состав сборной Колумбии. В его случае Клубный чемпионат мира тоже сработал как волшебный трамплин.

Известно, что интерес к Риосу проявляла «Рома», но победителем в борьбе за 25-летнего игрока оказалась «Бенфика».

Португальцы получили длинноногого, подвижного полузащитника, который обладает набором всевозможных качеств. При этом он вспыльчивый и темпераментный игрок, порой чрезмерно, что можно было заметить во время матча против сборной Аргентины в отборе к чемпионату мира.

Риос постоянно идет в агрессивные, цепкие подкаты. Кроме того, его неуступчивость проявляется в резких, коротких проходах с мячом на ограниченном пространстве.

К тому же, он обладает хорошим ударом. И несмотря на свою резкость, он также показал, что способен сыграть второстепенную, вспомогательную роль рядом с Хамесом Родригесом в сборной, как и Ариас.

Более того, его выступления за Колумбию на Кубке Америки в прошлом году были, возможно, даже ярче, чем в составе «Палмейраса».

Уэсли (из «Фламенго» в «Рому»)

«Рома» может и проиграла борьбу за Ричарда Риоса, но зато сумела заполучить правого защитника «Фламенго» — быстроногого Уэсли. Его гол 17 июля в матче против «Ред Булл Брагантино» (2:1) был воспринят как прощальный жест перед отъездом.

Уэсли globallookpress.com

Уэсли всего 21 год, так что его переход в Европу — это классический пример трансфера из Южной Америки. Хотя Клубный чемпионат мира и подчеркнул некоторые его слабости в обороне, в целом он пошел ему на пользу.

Уэсли виноват в пропущенном голе от Педру Нету в матче против «Челси» на групповом этапе, но он достойно отреагировал на ошибку, выдал хороший второй тайм и помог «Фламенго» обыграть будущего победителя турнира.

Лучше всего Уэсли проявляет себя в атаке: он умеет врываться в штрафную и обладает отличной скоростью, которая помогает ему как в атакующих, так и в оборонительных действиях. Бразилец согласовал условия контракта с «Ромой» после того, как отклонил предложение от санкт-петербургского «Зенита».

Игор Жезус (из «Ботафого» в «Ноттингем Форест»)

Шансы Жезуса на попадание в состав сборной Бразилии вряд ли пострадают после переезда в Европу. Хотя сделка была оформлена еще до начала Клубного чемпионата мира, он не попал в состав национальной команды на июньские матчи. Но уже на следующий день Карло Анчелотти, не так давно возглавивший «селесао», оказался на трибуне, чтобы увидеть, как Жезус проводит блестящий матч.

Игор Жезус globallookpress.com

«Ботафого» нужно было побеждать, чтобы остаться в Кубке Либертадорес, и при этом команда быстро осталась в меньшинстве. Жезус стал героем встречи, забив единственный гол и весь матч терзая защитников соперника, а также исполняя роль первого опорного защитника.

На Клубном чемпионате мира он проделал нечто похожее, но уже против соперника совершенно другого уровня — именно его гол принес сенсационную победу над действующим победителем Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен».

24-летний Жезус тоже прошл долгий и непростой путь. Год назад он еще выступал за «Аль-Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, но «Ботафого», обладающий отличной системой скаутинга, заметил его и вернул в Бразилию на правах свободного агента летом прошлого года.

В июле он еще был практически никому не известен, но уже в сентябре выходил в старте сборной Бразилии в отборе к чемпионату мира. В удачные дни Игор способен удерживать мяч, комбинировать, открываться в свободные зоны, создавать моменты и завершать их, а также яростно прессинговать с самых первых минут. Наблюдать за его развитием в Премьер-лиге будет особенно интересно.

Жаир Кунья (из «Ботафого» в «Ноттингем Форест»)

В прошлом году Жаир выступал за «Сантос» во втором бразильском дивизионе. В начале 2025-го 20-летний футболист перешел в «Ботафого». Из-за травмы центрального защитника сборной Анголы Баштуша он сразу же оказался в стартовом составе, и поначалу ему было нелегко.

Жаир против Неймара globallookpress.com

Свои лучшие качества Жаир показал в том самом матче на Клубном чемпионате мира против «ПСЖ», отыграв практически без ошибок. Однако он по-прежнему остается «сырым» игроком, находящимся на стадии становления. Против парижан «Ботафого» играл исключительно от обороны, близко к своим воротам, и ему было вполне комфортно в такой ситуации.

Но в поединке против «Сиэтл Саундерс», где пространства было больше, Жаир выглядел уязвимым. Этот контраст хорошо иллюстрирует его полугодичное пребывание в «Ботафого»: нестабильная игра в пас при выходе из обороны и временами чересчур заметная неуверенность.

Несмотря на внушительные габариты, ему еще предстоит прибавить в физической борьбе. Бывали моменты, когда более жесткие нападающие откровенно продавливали его. При этом при двухметровом росте он часто проигрывает борьбу на втором этаже.

«Ноттингем Форест» известен своей игрой с глубокой обороной, и это, вероятно, поможет Жаиру. Тем не менее, ему, скорее всего, потребуется немало времени на тренировочном поле, чтобы подтянуть свою игру до нужного уровня.

Все футбольные трансферы

Жаир — это приобретение скорее с расчетом на будущее. Такая стратегия становится всё более типичной в трансферах европейских клубов из Южной Америки. Однако урок Клубного чемпионата мира в том, что и более возрастные, опытные игроки заслуживают внимания. Ариас стал лицом «новой волны» южноамериканцев в Европе.