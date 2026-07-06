В этом экспрессе проанализируем два матча 1/8 финала ЧМ-2026, а также встречу в квалификации Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.04.

«Флориана» — «Шемрок Роверс»

Футбол. Лига чемпионов

«Флориана» подходит к новому еврокубковому сезону в статусе чемпиона Мальты. В минувшей кампании клуб завоевал свой 27-й национальный титул и лишь второй в XXI веке. На первом этапе команда уверенно финишировала на вершине турнирной таблицы, опередив ближайшего преследователя на шесть очков. В плей-офф мальтийцы сначала в серии пенальти прошли «Валлетту», а затем в финале со счётом 2:1 переиграли «Марсашлокк».

В текущем сезоне «Флориана» также демонстрирует стабильные результаты. После 16 туров команда возглавляет чемпионскую группу, набрав 37 очков благодаря 11 победам, четырём ничьим и всего одному поражению. Разница мячей — 28:12. В последних матчах чемпионата клуб обыграл «Марсашлокк» (2:1), «Гзиру Юнайтед» (1:0) и «Валлетту» (2:0), сыграл вничью с той же «Валлеттой» (0:0), а также потерпел крупное поражение от «Хамрун Спартанс» (1:4).

«Шемрок Роверс» остаётся сильнейшим клубом Ирландии последних лет. В прошлом сезоне команда завоевала 22-й чемпионский титул, опередив «Дерри Сити» на три очка. Новый чемпионат коллектив также проводит на высоком уровне и после 25 туров единолично лидирует в турнирной таблице.

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На данный момент в активе «Шемрок Роверс» 15 побед, пять ничьих и пять поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 40:22. Команда подходит к старту еврокубков в хорошей форме: в последних турах были одержаны победы над «Уотерфорд Юнайтед» (2:0), «Голуэй Юнайтед» (3:1) и «Слайго Роверс» (2:1), также была зафиксирована ничья с «Дерри Сити» (1:1). Единственное поражение на этом отрезке пришлось на матч с «Шелбурном» (1:2). Кроме того, в товарищеской встрече ирландцы минимально обыграли шотландский «Хиберниан» (1:0).

Ставка: Обе команды забьют за 1.83.

Аргентина — Египет

Футбол. Чемпионат мира

Аргентина уверенно подтверждает статус действующего чемпиона мира. На групповом этапе команда Лионеля Скалони не испытала серьёзных проблем, выиграв все три матча и без лишних затрат сил обеспечив себе первое место. «Альбиселесте» последовательно обыграла Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), набрав максимум — девять очков. Главной звездой команды вновь стал Лионель Месси. Капитан сборной записал на свой счёт пять мячей: оформил хет-трик в игре с Алжиром, дважды отличился в матче против Австрии, а затем, выйдя на замену во встрече с Иорданией, также пополнил свой бомбардирский счёт.

Первое серьёзное испытание ожидало аргентинцев уже в 1/16 финала. Казалось, Кабо-Верде не сможет создать проблемы одному из фаворитов турнира, однако африканская команда дважды отыгрывалась по ходу встречи и перевела игру в дополнительное время. Лишь третий гол позволил действующим чемпионам оформить победу со счётом 3:2.

Египет продолжает приятно удивлять на нынешнем чемпионате мира. Хотя игра команды не всегда выглядит зрелищной, её прагматичный стиль приносит результат. Групповой этап африканцы завершили на втором месте. Турнир они начали с ничьей против Бельгии (1:1), где обе команды действовали предельно осторожно и практически не рисковали. Затем египтяне добились исторической победы над Новой Зеландией (3:1). Несмотря на итоговый счёт, успех получился волевым — после неудачного первого тайма команда полностью перевернула ход встречи после перерыва. Заключительный матч против Ирана также завершился ничьей (1:1).

В первом раунде матчей на вылет команда встретилась с Австралией. Основное и дополнительное время победителя не выявили — 1:1, а судьба путёвки решилась в серии пенальти. Египтяне безошибочно реализовали все четыре удара, тогда как соперник дважды промахнулся. Стоит отметить, что оборона африканской сборной вновь сыграла надёжно, позволив австралийцам создать минимум опасных моментов.

Ставка: Победа Аргентины за 1.40.

Швейцария — Колумбия

Футбол. Чемпионат мира

Для сборной Швейцарии нынешний чемпионат мира стал уже 13-м в истории. Ранее «крестоносцы» трижды доходили до четвертьфинала и ещё пять раз завершали выступление на стадии 1/8 финала. Путь на мундиаль команда Мурата Якина преодолела уверенно, заняв первое место в своей отборочной группе благодаря четырём победам и двум ничьим.

На групповом этапе швейцарцы также выглядели весьма убедительно. Единственная осечка случилась уже в стартовом туре, когда команда упустила победу над Катаром (1:1), пропустив автогол в компенсированное время. Несмотря на большое количество созданных моментов, реализовать удалось лишь пенальти.

После этого Швейцария заметно прибавила. Босния и Герцеговина была разгромлена со счётом 4:1, а затем последовала победа над Канадой (2:1). Хотя концовка встречи получилась нервной, «крестоносцы» сумели удержать преимущество. В 1/16 финала команда уже не допустила прежних ошибок, уверенно разобравшись с Алжиром — 2:0.

Для Колумбии нынешний мировой форум стал шестым в истории. Групповой этап начался с победы над Узбекистаном (3:1), затем подопечные Нестора Лоренсо в непростом матче минимально переиграли ДР Конго (1:0). В заключительном туре Колумбия сумела нейтрализовать мощную атаку Португалии и сыграла безголевую ничью. Южноамериканцы не только надёжно оборонялись, но и превзошли соперника по количеству ударов в створ.

В первом раунде плей-офф Колумбия встретилась с Ганой. Несмотря на серьёзное территориальное преимущество и большое количество созданных моментов, победу удалось добыть лишь с минимальным счётом — 1:0. Эта встреча вновь подтвердила главную особенность команды: колумбийцы очень качественно защищаются, однако реализация голевых моментов пока далека от идеальной.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.58.

4.04 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.04.