прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона, ставка за 2.04

Украинка Марта Костюк сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 13:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Костюк

Марта третий раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире «Большого шлема».

В начале июня украинская теннисистка добралась до полуфинала на Ролан Гаррос, обыграв в 1/4-й Элину Свитолину.

В первом круге текущего турнира Костюк разгромила полуфиналистку Ролан Гаррос-2020 Надю Подороску — 6:1, 6:2.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во втором раунде у нее был непростой матч против россиянки Анны Блинковой (6:7, 6:3, 6:3), а в третьем Марта обыграла американку Эмму Наварро (6:2, 4:6, 6:1).

В 1/8 финала Костюк одержала уверенную победу над американкой Эшлин Крюгер — 6:4, 6:4.

Перед Уимблдоном она не провела ни одного матча на траве. Костюк планировала сыграть на «пятисотнике» в Лондоне, но в итоге была вынуждена сняться с турнира из-за травмы голеностопа.

Марта выиграла 27 из 38-х матчей в текущем сезоне. Помимо полуфинала Ролан Гаррос, среди ее лучших результатов в этом году — победы на турнире в Руане и на «тысячнике» в Мадриде.

Паолини

Жасмин второй раз в карьере вышла в четвертьфинал британского мэйджора.

В 2024-м итальянская теннисистка обыграла на этой стадии Эмму Наварро, после чего добралась до финала, в котором уступила Барборе Крейчиковой.

В первом круге текущего турнира у Паолини был тяжелейший матч против американки Робин Монтгомери — 0:6, 6:4, 7:5.

Во втором раунде ее соперницей была швейцарка Виктория Голубия — 7:6, 6:4.

В третьем круге Паолини разгромила гречанку Марию Саккари — 6:1, 6:2.

После этого финалистка Уимблдона-2024 остановила филиппинку Александру Эалу (6:4, 4:6, 6:3), которая в четвертом раунде обыграла прошлогоднюю чемпионку турнира Игу Свентек.

Паолини впервые в сезоне выиграла четыре подряд матча.

Среди ее лучших результатов в этом году — третий круг на Australian Open, полуфинал на «пятисотнике» в Мериде и 1/8 финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 1.40, победу Паолини букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: Марта выиграла только один их трех матчей против итальянки.

Но также важно уточнить, что их предыдущая встреча состоялась три года назад, то есть до прорыва украинской теннисистки.

Вероятно, Костюк одержит уверенную победу над Паолини и продолжит борьбу за свой первый титул на турнире «Большого шлема».

2.04 Победа Костюк в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Костюк — Паолини позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Рекомендуемая ставка: победа Костюк в двух сетах за 2.04.