Американка Ива Йович сыграет против филиппинки Александры Эалы в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Йович — Эала с коэффициентом для ставки за 2.02.
Йович
Ива в этом сезоне продолжает подтверждать статус одной из самых талантливых теннисисток нового поколения.
Американка приехала в столицу Франции в статусе 17-й ракетки мира.
Однако сейчас важно уточнить, что любимым покрытием Йович пока остается хард.
В начале сезона 18-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала на Australian Open, до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде.
На грунте Йович выиграла шесть из десяти матчей, а ее лучшим результатом на этом покрытии в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Чарлстоне.
На «тысячнике» в Мадриде Ива уступила в третьем круге Лейле Фернандес, а в Риме ее остановила Кори Гауфф на стадии 1/8 финала.
На недавнем «пятисотнике» в Страсбурге Йович проиграла в стартовом матче Эмме Наварро.
Эала
Александра, по всей видимости, ждет возобновления турниров на харде.
На грунте у филиппинской теннисистки пока отрицательный баланс — четыре победы и пять поражений.
Но у Эалы все-таки есть один достойный результат на этом покрытии.
В начале мая она прошла два раунда в Риме, обыграв Магдалену Френх и Синьюй Ван. В третьем круге 21-летняя филиппинка уступила Елене Рыбакиной.
На недавнем турнире в Страсбурге Эала проиграла в первом круге украинке Александре Олейниковой.
Как и Йович, Эала значительно лучше играет на твердом покрытии. В этом сезоне она выиграла 15 из 23-х матчей на харде.
В прошлом году Эала проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» колумбийке Эмилиане Аранго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.36, победу Эалы букмекеры предлагают за 3.12.
Прогноз: Эала точно способна навязать борьбу, но, вероятно, она не помешает 18-летней американке выйти в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Йович + тотал геймов больше 18,5 за 2.01.