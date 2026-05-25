прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.01

Американка Ива Йович сыграет против филиппинки Александры Эалы в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Йович — Эала с коэффициентом для ставки за 2.02.

Йович

Ива в этом сезоне продолжает подтверждать статус одной из самых талантливых теннисисток нового поколения.

Американка приехала в столицу Франции в статусе 17-й ракетки мира.

Однако сейчас важно уточнить, что любимым покрытием Йович пока остается хард.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В начале сезона 18-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала на Australian Open, до финала в Хобарте и до полуфинала в Окленде.

На грунте Йович выиграла шесть из десяти матчей, а ее лучшим результатом на этом покрытии в текущем сезоне пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Чарлстоне.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Мадриде Ива уступила в третьем круге Лейле Фернандес, а в Риме ее остановила Кори Гауфф на стадии 1/8 финала.

На недавнем «пятисотнике» в Страсбурге Йович проиграла в стартовом матче Эмме Наварро.

Эала

Александра, по всей видимости, ждет возобновления турниров на харде.

На грунте у филиппинской теннисистки пока отрицательный баланс — четыре победы и пять поражений.

Но у Эалы все-таки есть один достойный результат на этом покрытии.

В начале мая она прошла два раунда в Риме, обыграв Магдалену Френх и Синьюй Ван. В третьем круге 21-летняя филиппинка уступила Елене Рыбакиной.

На недавнем турнире в Страсбурге Эала проиграла в первом круге украинке Александре Олейниковой.

Как и Йович, Эала значительно лучше играет на твердом покрытии. В этом сезоне она выиграла 15 из 23-х матчей на харде.

В прошлом году Эала проиграла в первом круге «Ролан Гаррос» колумбийке Эмилиане Аранго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Йович в этом матче можно поставить за 1.36, победу Эалы букмекеры предлагают за 3.12.

Прогноз: Эала точно способна навязать борьбу, но, вероятно, она не помешает 18-летней американке выйти в следующий раунд.

2.02 Победа Йович + тотал геймов больше 18,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Йович — Эала позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Рекомендуемая ставка: победа Йович + тотал геймов больше 18,5 за 2.01.