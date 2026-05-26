Сможет ли Хачанов выйти в третий круг «Ролан Гаррос»?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.61

Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Марко Трунгеллити во втором круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Хачанов — Трунгеллити с коэффициентом для ставки за 2.61.

Хачанов

Карен десятый год подряд вышел во второй круг французского «Шлема».

Вопреки ожиданиям, российский теннисист уверенно преодолел первый раунд. Хачанов одержал победу над французом Артуром Жеа — 6:3, 7:6, 6:0.

Хачанов выиграл шесть из 11-ти матчей на грунте в этом сезоне.

Лучшим результатом Карена пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Риме.

На «тысячнике» в Вечном городе он обыграл Александра Шевченко, Ботика ван де Зандшульпа и Дино Прижмича, после чего уступил Касперу Рууду.

В прошлом году Хачанов дошел до третьего круга на «Ролан Гаррос».

Трунгеллити

Марко вышел во второй круг «Ролан Гаррос» четвертый раз в карьере и впервые с 2018 года.

В первом раунде аргентинский теннисист одержал уверенную победу над французом Кирианом Жаке — 6:4, 6:2, 6:2.

Трунгеллити прервал серию из пяти поражений на уровне основного тура.

Перед этим он не прошел первый круг в Барселоне, Мадриде, Риме и Женеве.

Несмотря на это, текущий сезон можно считать лучшим в карьере 36-летнего аргентинца.

В начале апреля Трунгеллити остановился в шаге от титула на турнире в Марракеше. При этом он стал самым возрастным дебютантом финала на уровне ATP. Тогда же он стал самым возрастным дебютантом топ-100.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.28, победу Трунгеллити букмекеры предлагают за 3.65.

Прогноз: рискнем предположить, что Карен уверенно обыграет аргентинца. Несмотря на недавние успехи, стоит признать, что Трунгеллити крайне редко демонстрирует высокий уровень на крупных турнирах.

2.61 Победа Хачанова в трех сетах

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в трех сетах за 2.61.