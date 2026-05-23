Медведев снова проиграет в первом круге Ролан Гаррос?

прогноз на матч Ролан Гаррос, ставка за 2.73

Россиянин Даниил Медведев сыграет против австралийца Адама Уолтона в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Уолтон — Медведев с коэффициентом для ставки за 2.73.

Уолтон

Адам третий год подряд сыграет в основной сетке французского мэйджора.

В прошлом сезоне австралиец обыграл в первом круге Максимилиана Мартерера, а во втором уступил Андрею Рублеву.

Важно сразу уточнить, что у него минимальный опыт выступлений на грунте.

Уолтон до сих пор провел на этом покрытии лишь 10 матчей.

В текущем сезоне у него пока только два матча на грунте. Правда, в одном из них 27-летний австралиец одержал сенсационную победу над талантливым испанцем Мартином Ландалусе в первом круге «Мастерса» в Мадриде.

В этом году большую часть матчей Уолтон провел на «челленджерах», играя на харде.

Медведев

Даниил тем временем успел провести восемь матчей на грунте перед Ролан Гаррос.

Началась эта серия с сокрушительного поражения от Маттео Берреттини (0:6, 0:6) на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Но зато потом Медведев выиграл два матча на «тысячнике» в Мадриде и дошел до полуфинала в Риме.

При этом на турнире в Вечном городе 30-летний россиянин едва не обыграл Янника Синнера (2:6, 7:5, 4:6).

Несмотря на солидное выступление в Риме, сейчас все равно нет уверенности, что Медведев пройдет в Париже хотя бы два-три раунда.

Кстати, Медведев шесть раз проигрывал в первом круге Ролан Гаррос. В прошлом году он уступил в стартовом матче британцу Кэмерону Норри.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Медведев спокойно обыграет австралийца. На победу Уолтона можно поставить за 16.75.

Прогноз: на грунте с Медведевым может произойти все что угодно — даже в матче против соперника, у которого, по сути, отсутствует опыт выступлений на этом покрытии. Поэтому оптимальной будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.73.