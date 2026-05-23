Сможет ли Циципас пройти первый круг на Ролан Гаррос?

Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Александра Мюллера в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мюллер — Циципас с коэффициентом для ставки за 2.15.

Мюллер

Александр шестой раз в карьере сыграет в основной сетке французского мэйджора.

Лучшим результатом Мюллера на Ролан Гаррос пока остается выход во второй круг в 2024 году.

Французский теннисист неудачно проводит текущий сезон. Достаточно просто взглянуть на его баланс — девять побед и 14 поражений.

При этом текущая серия поражений Мюллера составляет уже шесть матчей. После «пятисотника» в Барселоне, на котором он не прошел квалификацию, 29-летний француз не выиграл ни одного матча в Мадриде, Экс-ан-Провансе, Риме, Бордо и Женеве.

Тут важно уточнить, что на этом отрезке его соперниками были Отто Виртанен, Ян-Леннард Штруфф, Ибин У, Ботик ван де Зандшульп, Рэй Сакамото и Эдас Бутвилас.

Циципас

Стефанос тем временем тоже невыразительно проводит сезон.

На этот раз он приехал в столицу Франции в статусе 82-й ракетки мира.

Но при этом у Циципаса все-таки пока положительный баланс — 16 побед и 13 поражений.

Кроме того, в конце апреля он дошел до 1/8 финала на «Мастерсе» в Риме. Это пока что его лучший результат в текущем сезоне.

При этом Циципас не выиграл ни одного матча на турнирах в Монте-Карло, Мюнхене и Риме.

После 2017 года Циципас ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 5.10, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: ранее Стефанос ни разу не проигрывал французу. Сейчас в этом противостоянии счет 3-0 в пользу грека.

В прошлом году Циципас обыграл Мюллера на грунта в Риме и на US Open. Вероятно, он продлит серию побед над соперником, который заметно сдал в этом сезоне.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал сетов больше 3,5 за 2.15.