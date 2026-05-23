Серб Новак Джокович сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Ролан Гаррос. Матч пройдет 24 мая, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Джокович с коэффициентом для ставки за 5.10.

Мпетши-Перрикар

Джованни невыразительно проводит текущий сезон, о чем свидетельствует в том числе и его падение в рейтинге.

Эту неделю французский теннисист проводит в статусе 80-й ракетки мира.

У Мпетши-Перрикара пока отрицательный баланс в этом году — 10 побед и 12 поражений.

В январе Мпетши-Перрикар дошел до четвертьфинала на турнирах в Брисбене и Окленде.

С тех пор двухметровый француз выиграл лишь два матча на уровне основного тура. В обоих случаях его соперниками были игроки из второй сотни рейтинга.

На неделе перед Ролан Гаррос Мпетши-Перрикар проиграл греку Стефаносу Циципасу в первом круге турнира в Женеве.

Джокович

В отличие от прошлого сезона, в этом Новак почти не играл на грунте перед Ролан Гаррос.

Сербский теннисист пропустил «Мастерсы» в Монте-Карло и Мадриде, а на «тысячнике» в Риме проиграл в стартовом матче хорвату Дино Прижмич.

У Джоковича была возможность сыграть в Женеве или Гамбурге, но вместо этого он сконцентрировался на самостоятельной подготовке.

При этом Джокович отказался защищать прошлогодний титул в Женеве, из-за чего потеряет 250 очков.

В текущем сезоне 39-летний серб провел лишь 10 матчей (семь побед и три поражения).

В январе Джокович дошел до финала на Открытом чемпионате Австралии. В решающем матче он проиграл Карлосу Алькарасу.

Новак ранее ни разу не проигрывал в первом круге Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 5.10, победу Джоковича букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: что сказать, Новаку достался чересчур непростой соперник. Встреча с двухметровым Мпетши-Перрикаром — для стартового матча это настоящее испытание. Похоже, на этот раз Джокович сойдет с дистанции уже после первого раунда.

